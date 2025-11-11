हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मामा और चाचा का रिश्ता..., गौतम गंभीर और हर्षित राणा पर KKR के पूर्व प्लेयर का हैरतअंगेज बयान

Harshit Rana and Gautam Gambhir: हर्षित राणा की पिछले महीनों खूब आलोचना हुई है. अब KKR के पूर्व खिलाड़ी ने हर्षित राणा के समर्थन में बड़ा बयान दे डाला है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 11 Nov 2025 10:55 PM (IST)
Preferred Sources

23 वर्षीय भारतीय गेंदबाज हर्षित राणा पिछले महीनों आलोचकों के निशाने पर रहे हैं. पूर्व क्रिकेटर क्रिस श्रीकांत ने तो यह तक कह दिया था कि गौतम गंभीर की जी-हुजूरी करने के कारण ही हर्षित टीम इंडिया में बने हुए हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी वनडे में 4 विकेट लेकर अपने आलोचकों का मुंह बंद करने का काम किया था.

खासतौर पर KKR का प्लेयर होने के कारण हर्षित को टारगेट किया गया, गौतम गंभीर भी इस IPL टीम के मेंटॉर रह चुके हैं. अब कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेल चुके मनविंदर बिसला ने हर्षित को लेकर बड़ा बयान दे डाला है.

मामा-चाचा का रिश्ता नहीं है...

इंडियन क्रिकेट कैनटीन पॉडकास्ट पर चर्चा के दौरान मनविंदर बिसला ने कहा कि हर्षित राणा और गौतम गंभीर के बीच कोई मामा या चाचा वाला रिश्ता नहीं है. उन्होंने कहा, "जो भी लोग हर्षित राणा को ट्रोल कर रहे हैं, वो KKR के फैन नहीं होंगे. हर कोई यही मानता है कि गौतम गंभीर पहले KKR के लिए काम कर चुके हैं, इसी वजह से गंभीर, हर्षित को सपोर्ट कर रहे हैं. कोई मामा-चाचा का रिश्ता तो है नहीं. हर कोई सोचता है कि KKR कनेक्शन की वजह से हर्षित टीम में हैं."

हर्षित राणा ने नवंबर 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में अपना इंटरनेशनल क्रिकेट डेब्यू किया था. वो उसके बाद 8 ODI, पांच टी20 और 2 टेस्ट मैचों में कुल मिलाकर 25 विकेट ले चुके हैं.

उन्होंने ऑस्ट्रेलिया टूर पर बल्लेबाजी में भी प्रभावित किया है. तीसरे वनडे मैच में उन्होंने नाबाद 24 रनों की पारी खेली थी. वहीं दूसरे टी20 मैच में 35 रन की पारी खेल अपनी बैटिंग स्किल्स का दमदार प्रदर्शन किया था.

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 11 Nov 2025 10:55 PM (IST)
Harshit Rana KKR GAUTAM GAMBHIR
