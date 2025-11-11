हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटशतक के रिकॉर्ड में विराट कोहली के बराबर पहुंचे बाबर आजम, अपने नाम किया ये शर्मनाक रिकॉर्ड

शतक के रिकॉर्ड में विराट कोहली के बराबर पहुंचे बाबर आजम, अपने नाम किया ये शर्मनाक रिकॉर्ड

Babar Azam Last Century: बाबर आजम की खराब फॉर्म जारी है, श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे मैच में वो सिर्फ 29 रन बनाकर आउट हो गए. उन्होंने विराट कोहली के एक शर्मनाक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 11 Nov 2025 09:16 PM (IST)
Preferred Sources

बाबर आजम की खराब फॉर्म जारी है, श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे मैच में वो सिर्फ 29 रन बनाकर आउट हो गए. यह इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 83वीं पारी रही, जब बाबर शतक ना लगा पाए हों. विराट कोहली के करियर में भी एक ऐसा ही दौर आया था, जब वो 83 पारियों तक इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई सेंचुरी नहीं लगा पाए थे.

शतक लगाने में सबसे ज्यादा पारी लेने वाले बल्लेबाज

बाबर आजम का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आखिरी शतक एशिया कप 2023 में नेपाल के खिलाफ आया था. किन्हीं 2 शतकीय पारियों के बीच सबसे ज्यादा पारी खेलने वाले खिलाड़ियों में अब 83 पारियों के साथ बाबर आजम और विराट कोहली संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर आ गए हैं. इस सूची में सबसे ऊपर श्रीलंका के दिग्गज बल्लेबाज सनथ जयसूर्या का नाम है, जिन्होंने 88 पारियों तक कोई शतक नहीं लगाया था.

पिछली 6 वनडे पारियों में बाबर आजम का बहुत बुरा हाल रहा है. 6 ODI पारियों में वो केवल 83 रन बना सके हैं, औसत महज 13.83 का रहा है. पिछली 6 पारियों में उनका सर्वोच्च स्कोर सिर्फ 27 रन रहा है.

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका पहले वनडे मैच की बात करने तो इसमें पाक टीम ने सलमान आगा के शतक और हुसैन तलत की फिफ्टी के बलबूते 299 रनों का स्कोर खड़ा किया था. आखिरी 10 ओवरों में पाक बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए 104 रन जोड़े.

बाबर आजम का अंतर्राष्ट्रीय करियर

बाबर आजम ने अब तक 137 ODI मैचों के करियर में 6336 रन बना लिए हैं. वहीं 61 टेस्ट मैचों में उनके नाम 4366 रन हैं. इसके अलावा 131 टी20 मैचों के करियर में बाबर आजम ने 4302 रन बना लिए हैं. उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 31 शतक और 104 अर्धशतक भी लगाए हैं.

यह भी पढ़ें:

बाबर का निकला दम, सलमान आगा ने ठोका दमदार शतक, पाकिस्तान ने श्रीलंकाई गेंदबाजों का बना दिया भूत

IND vs SA: टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कौन-कौन

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 11 Nov 2025 09:16 PM (IST)
Tags :
Virat Kohli Stats Babar Azam VIRAT KOHLI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली धमाके में मृतकों के लिए सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, सीएम रेखा गुप्ता ने दी जानकारी
दिल्ली धमाके में मृतकों के लिए सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, सीएम रेखा गुप्ता ने दी जानकारी
इंडिया
दिल्ली में लाल किला के बाहर कार में ब्लास्ट आतंकी हमला था? NIA को सौंपी गई जांच; अबतक क्या-क्या हुआ?
लाल किला के बाहर कार में ब्लास्ट आतंकी हमला था? NIA को सौंपी गई जांच; अबतक क्या-क्या हुआ?
विश्व
दिल्ली ब्लास्ट पर चीन का पहला रिएक्शन, सिंगापुर ने बताया आतंकी हमला, अमेरिका, मालदीव समेत अन्य देशों ने क्या कहा?
दिल्ली ब्लास्ट पर चीन का पहला रिएक्शन, सिंगापुर ने बताया आतंकी हमला, अमेरिका, मालदीव समेत अन्य देशों ने क्या कहा?
विश्व
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: बिहार एग्जिट पोल के नतीजों पर विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar Exit Poll 2025
Sandeep Chaudhary: 'किसी को भटकने मत दीजिए', प्रवक्ता ने किसे चेताया? | Bihar Exit Poll
Bihar Election 2025: भारी चुनाव से किस गठबंधन को होगा नुकसान, Ground Report ने समझा दिया | NDA | RJD
Sandeep Chaudhary: कहा पीछे रह गए Tejashwi? बिहार एग्जिट पोल में RJD के लिए झटका | Bihar Exit Poll
Bihar Exit Poll 2025: Tejashwi का नौकरी का वादा चल गया? सुनिए क्या बोले विश्लेषक | Nitish Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
दिल्ली धमाके में मृतकों के लिए सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, सीएम रेखा गुप्ता ने दी जानकारी
दिल्ली धमाके में मृतकों के लिए सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, सीएम रेखा गुप्ता ने दी जानकारी
इंडिया
दिल्ली में लाल किला के बाहर कार में ब्लास्ट आतंकी हमला था? NIA को सौंपी गई जांच; अबतक क्या-क्या हुआ?
लाल किला के बाहर कार में ब्लास्ट आतंकी हमला था? NIA को सौंपी गई जांच; अबतक क्या-क्या हुआ?
विश्व
दिल्ली ब्लास्ट पर चीन का पहला रिएक्शन, सिंगापुर ने बताया आतंकी हमला, अमेरिका, मालदीव समेत अन्य देशों ने क्या कहा?
दिल्ली ब्लास्ट पर चीन का पहला रिएक्शन, सिंगापुर ने बताया आतंकी हमला, अमेरिका, मालदीव समेत अन्य देशों ने क्या कहा?
विश्व
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
इंडिया
'एक-एक गुनहगार को अंजाम भुगतना होगा', दिल्ली धमाके पर गृहमंत्री अमित शाह ने अफसरों को दिया आदेश
'एक-एक गुनहगार को अंजाम भुगतना होगा', दिल्ली धमाके पर अमित शाह का अफसरों को आदेश
दिल्ली NCR
दिल्ली ब्लास्ट: मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर की कुंडली, पढ़ाई के दौरान ही किया संगठन बनाने का फैसला
दिल्ली ब्लास्ट: मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर की कुंडली, पढ़ाई के दौरान ही किया संगठन बनाने का फैसला
इंडिया
क्या लाल किला ब्लास्ट फिदायीन हमला था? कार में बैठे तीन लोग बने जांच की सबसे बड़ी पहेली
क्या लाल किला ब्लास्ट फिदायीन हमला था? कार में बैठे तीन लोग बने जांच की सबसे बड़ी पहेली
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
Embed widget