शतक के रिकॉर्ड में विराट कोहली के बराबर पहुंचे बाबर आजम, अपने नाम किया ये शर्मनाक रिकॉर्ड

बाबर आजम की खराब फॉर्म जारी है, श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे मैच में वो सिर्फ 29 रन बनाकर आउट हो गए. यह इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 83वीं पारी रही, जब बाबर शतक ना लगा पाए हों. विराट कोहली के करियर में भी एक ऐसा ही दौर आया था, जब वो 83 पारियों तक इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई सेंचुरी नहीं लगा पाए थे.

शतक लगाने में सबसे ज्यादा पारी लेने वाले बल्लेबाज

बाबर आजम का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आखिरी शतक एशिया कप 2023 में नेपाल के खिलाफ आया था. किन्हीं 2 शतकीय पारियों के बीच सबसे ज्यादा पारी खेलने वाले खिलाड़ियों में अब 83 पारियों के साथ बाबर आजम और विराट कोहली संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर आ गए हैं. इस सूची में सबसे ऊपर श्रीलंका के दिग्गज बल्लेबाज सनथ जयसूर्या का नाम है, जिन्होंने 88 पारियों तक कोई शतक नहीं लगाया था.

सनथ जयसूर्या - 88 पारी

विराट कोहली - 83 पारी

बाबर आजम - 83 पारी

पिछली 6 वनडे पारियों में बाबर आजम का बहुत बुरा हाल रहा है. 6 ODI पारियों में वो केवल 83 रन बना सके हैं, औसत महज 13.83 का रहा है. पिछली 6 पारियों में उनका सर्वोच्च स्कोर सिर्फ 27 रन रहा है.

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका पहले वनडे मैच की बात करने तो इसमें पाक टीम ने सलमान आगा के शतक और हुसैन तलत की फिफ्टी के बलबूते 299 रनों का स्कोर खड़ा किया था. आखिरी 10 ओवरों में पाक बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए 104 रन जोड़े.

बाबर आजम का अंतर्राष्ट्रीय करियर

बाबर आजम ने अब तक 137 ODI मैचों के करियर में 6336 रन बना लिए हैं. वहीं 61 टेस्ट मैचों में उनके नाम 4366 रन हैं. इसके अलावा 131 टी20 मैचों के करियर में बाबर आजम ने 4302 रन बना लिए हैं. उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 31 शतक और 104 अर्धशतक भी लगाए हैं.

यह भी पढ़ें:

बाबर का निकला दम, सलमान आगा ने ठोका दमदार शतक, पाकिस्तान ने श्रीलंकाई गेंदबाजों का बना दिया भूत

IND vs SA: टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कौन-कौन