जडेजा समेत इन 5 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है CSK, ऑक्शन से पहले चेन्नई टीम में बड़ा फेरबदल!

IPL 2026 के लिए रिटेंशन लिस्ट जमा करने की आखिरी तारीख पास आ रही है. 15 नवंबर तक प्रत्येक टीम को अपनी-अपनी रिटेंशन लिस्ट सबमिट करनी है. पिछली बार की तुलना में इस बार नियम कुछ अलग होंगे, क्योंकि आईपीएल 2026 के लिए कोई एक टीम कितने भी खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है. ऐसे में उन खिलाड़ियों पर भी सबकी नजर टिकी रहेगी, जिन्हें टीम रिलीज कर सकती हैं. तो आइए जानते हैं कि ऑक्शन से पहले चेन्नई सुपर किंग्स किन खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है.

रवींद्र जडेजा

सबसे पहला नाम रवींद्र जडेजा का है, जो संजू सैमसन ट्रेड डील का हिस्सा बनकर राजस्थान रॉयल्स में जा सकते हैं. जडेजा ने 10 सीजन चेन्नई सुपर किंग्स में बिताए हैं, लेकिन पिछले दिनों रिपोर्ट्स आमने आई हैं कि जडेजा अगले सीजन के लिए राजस्थान टीम में जा सकते हैं.

सैम कर्रन

जिस संजू सैमसन ट्रेड डील का हिस्सा रवींद्र जडेजा बन सकते हैं, उसी में ऑलराउंडर सैम कर्रन का भी नाम सामने आया है. बताया जा रहा है कि संजू सैमसन के बदले चेन्नई सुपर किंग्स रवींद्र जडेजा और सैम कर्रन को राजस्थान टीम के साथ ट्रेड कर सकती है.

राहुल त्रिपाठी

CSK रिलीज होने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में राहुल त्रिपाठी भी एक हो सकते हैं. पिछले सीजन चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें 3.4 करोड़ की रकम देकर खरीदा था. त्रिपाठी पूरे सीजन में 5 मैच खेलकर सिर्फ 55 रन बना पाए थे.

विजय शंकर

विजय शंकर ने IPL 2025 में 11 साल के बाद चेन्नई सुपर किंग्स में वापसी की थी. CSK फ्रैंचाइजी ने उन्हें 1.2 करोड़ की भारी भरकम राशि देकर खरीदा था, लेकिन प्रदर्शन के मामले में वो पूरी तरह फ्लॉप रहे. वो 6 मैचों में सिर्फ 118 रन बना पाए थे.

श्रेयस गोपाल

लिस्ट में शामिल एक और ऑलराउंडर श्रेयस गोपाल को भी IPL 2025 के खराब प्रदर्शन का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है. IPL 2025 में उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था. कई स्टार खिलाड़ी पहले से टीम में मौजूद हैं, ऐसे में गोपाल को शायद ही अगले सीजन भी प्लेइंग इलेवन में मौका मिल पाए.

यह भी पढ़ें:

राशिद खान ने चोरी छिपे कर ली दूसरी शादी? खूबसूरत महिला के साथ वायरल तस्वीर ने मचाई खलबली