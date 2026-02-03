टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा उम्र के 5 खिलाड़ी कौन? एक की उम्र 43 साल

Five Oldest Players Who Play In The ICC T20 World Cup 2026: भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में 7 फरवरी से आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 शुरु होने वाला है. इस बार टूर्नामेंट में सीनियर खिलाड़ियों का तजुर्बा देखने को मिलेगा. भले ही टी20 क्रिकेट को युवा खिलाड़ियों का फॉर्मेट माना जाता हो, लेकिन इस टी20 वर्ल्ड कप के कई टीमों में कुछ 'उम्रदराज' खिलाड़ी भी खेलते नजर आएंगे. ये प्लेयर्स जिस उम्र में 7 फरवरी से टी20 वर्ल्ड कप में खेलने उतरेंगे, उस उम्र में आते-आते कई खिलाड़ी रिटायर हो जाते हैं. पिछले कुछ सालों में ये साफ हो गया है कि टी20 क्रिकेट में वही टीमें सफल होती हैं, जिनके पास युवा खिलाड़ियों का जोश और सीनियर खिलाड़ियों का सही संतुलन होता है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने वाले 5 उम्रदराज खिलाड़ी

1. ब्रेंडन टेलर (जिम्बाब्वे) - 40 साल

जिम्बाब्वे के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर ने बैन खत्म होने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में शानदार वापसी की है. वर्ल्ड कप शुरू होने से ठीक एक दिन पहले टेलर 6 फरवरी को अपना 40वां जन्मदिन मनाएंगे. उन्होंने अब तक 58 टी20 इंटरनेशनल मैचों में कुल 1,185 रन बना चुके हैं, जिसमें छह अर्धशतक और एक शतक शामिल है.

2. मोहम्मद नबी (अफगानिस्तान) - 41 साल

अफगानिस्तान के दिग्गज ऑलराउंडर मोहम्मद नबी 1 जनवरी, 2026 को 41 साल के हो गए हैं. नबी साल 2010 में अफगानिस्तान के पहले टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा थे और टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं. उन्होंने अब तक 147 टी20 इंटरनेशनल मैचों में खेले हैं, जिसमें वे 2,430 रन बनाए और 104 विकेट लिए हैं.

3. रूलोफ वैन डेर मेरवे (नीदरलैंड) - 41 साल

दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड दोनों देशों के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके रूलोफ वैन डेर मेरवे 31 दिसंबर, 2025 को 41 साल के हो गए हैं. इस ऑलराउंडर ने कुल 67 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 561 रन बनाए हैं और 74 विकेट चटकाए हैं. उनका गेंदबाजी में औसत 18.85 और इकोनॉमी 6.51 रही है.

4. वेन मैडसेन (इटली) - 42 साल

इटली टीम के कप्तान वेन मैडसेन 2 जनवरी, 2026 को 42 साल के हो गए हैं. डरबन में जन्में मैडसन ने अभी तक सिर्फ सात टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. उन्होंने 205 रन बनाए हैं, जिसमें दो अर्धशतक शामिल है.

5. मोहम्मद नदीम (ओमान) - 43 साल

ओमान की कप्तानी कर चुके मोहम्मद नदीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे उम्रदराज़ खिलाड़ी होंगे. 43 साल के नदीम का जन्म पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था. नदीम अब तक 70 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 805 रन और 40 विकेट ले चुके हैं.