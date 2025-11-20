Indian Bowlers Who Failed To Take 5 Wicket Haul In ODI Cricket: वनडे क्रिकेट में पांच विकेट हॉल लेना किसी भी गेंदबाज के लिए एक शानदार उपलब्धि होती है. हालांकि, कुछ भारतीय गेंदबाज ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने करियर में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, लेकिन वे कभी भी वनडे में पांच विकेट हॉल हासिल नहीं कर पाए. इनमें से दो तो वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि वनडे क्रिकेट में 5 विकेट हॉल नहीं ले पाने वाले 5 भारतीय गेंदबाज कौन हैं?

वनडे में 5 विकेट हॉल नहीं ले पाने वाले 5 गेंदबाज

1. अक्षर पटेल

टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने 2014 में वनडे क्रिकेट में डेब्यू किया था. इस समय अक्षर टीम के सबसे नियमित खिलाड़ियों में से एक हैं. अब तक 71 वनडे मैचों में अक्षर के नाम 75 विकेट दर्ज है, जिसमें उनकी इकॉनमी सिर्फ 4.49 की है. वहीं अक्षर का बेस्ट प्रदर्शन 24 रन देकर 3 विकेट चटकाने का है.

2. रोजर बिन्नी

1983 में भारतीय टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनने में अपनी गेंदबाजी से रोजर बिन्नी ने अहम योगदान दिया था. रोजर ने पूरे वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने टूर्नामेंट में कुल 8 मुक़ाबले खेले थे, जिसमें सबसे ज्यादा 18 विकेट चटकाए थे. वनडे क्रिकेट में बिन्नी का बेस्ट प्रदर्शन 29 रन देकर 4 विकेट का है, जो 1983 के वर्ल्ड कप में ही आया था.

3. ईशांत शर्मा

पूर्व तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा वनडे क्रिकेट में लंबे समय तक टीम इंडिया के प्रमुख गेंदबाज रहे थे. ईशांत ने अपने वनडे करियर में कुल 80 मैचों में 115 विकेट झटके थे. वनडे क्रिकेट में ईशांत का बेस्ट प्रदर्शन 34 रन देकर 4 विकेट का है. ईशांत ने अपना आखिरी वनडे मुकाबला 2016 में खेला था.

4. उमेश यादव

तेज गेंदबाज उमेश यादव फिलहाल टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं लेकिन अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास नहीं लिया है. उन्होंने अपना आखिरी वनडे मैच 2018 में खेला था. 2010 से 2018 के बीच उमेश 75 वनडे मैचों में टीम का हिस्सा रहे, जिसमें वे 106 चटकाने में सफल रहे. उनका बेस्ट प्रदर्शन 31 रन देकर 4 विकेट झटकने का है.

5. रविचंद्रन अश्विन

भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में 37 बार 5 विकेट हॉल लिए है. वहीं वनडे क्रिकेट में अश्विन एक बार भी एक मैच में 5 विकेट नहीं चटका पाए थे. उन्होंने भारत के लिए 2010 से 2023 के बीच 116 वनडे मैच खेले, जिसमें अश्विन ने 156 विकेट झटके. वनडे में उनका बेस्ट प्रदर्शन 25 रन देकर 4 विकेट लेने का रहा.