हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमहिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, दक्षिण अफ्रीकी कप्तान 52 साल में सबसे आगे

महिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 बल्लेबाज, दक्षिण अफ्रीकी कप्तान 52 साल में सबसे आगे

Most Runs In Women's World Cup: दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट महिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं. यहां देखें टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 03 Nov 2025 05:09 PM (IST)
Preferred Sources

Most Runs In A Single Women's World Cup Edition: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 नवंबर 2025 को नवी मुंबई में खेला गया, जिसमें दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हार का समाना करना पड़ा. इस फाइनल मुकाबले में कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने 101 रनों की शानदार पारी खेली. इस पारी की बदौलत लौरा ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. वह महिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं. वहीं ये रिकॉर्ड पहले ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली के नाम था. 

महिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टॉप-5 बल्लेबाज

1. लौरा वोल्वार्ड्ट (दक्षिण अफ्रीका) - 571 रन 

दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट महिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं. लौरा ने 2025 वर्ल्ड कप में 9 मैचों में 71.37 की बेहतरीन औसत से 571 रन बनाईं हैं.

2. एलिसा हीली (ऑस्ट्रेलिया) - 509 रन 

महिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाजों की लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली दूसरे नंबर पर हैं. हिली ने 2021 वर्ल्ड कप में 9 मैचों में 56.55 की औसत से 509 रन बनाईं थीं.

3. रेचेल हेन्स (ऑस्ट्रेलिया) - 497 रन 

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज रेचेल हेन्स महिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. हेन्स ने भी 2021 वर्ल्ड कप में 9 मैचों में 62.12 की औसत से 497 रन बनाईं थीं.

4. डेबी हॉकले (न्यूजीलैंड) - 456 रन 

महिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाजों की लिस्ट में न्यूजीलैंड की दिग्गज बल्लेबाज डेबी हॉकले चौथे नंबर पर हैं. हॉकले ने 1997 वर्ल्ड कप में 7 मैचों में 76.00 की शानदार औसत से 456 रन बनाईं थीं.

5. लिंडसे रीलर (ऑस्ट्रेलिया) - 448 रन 

ऑस्ट्रेलिया की सलामी बल्लेबाज लिंडसे रीलर महिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें नंबर पर हैं. रीलर ने 1988 वर्ल्ड कप में 8 मैचों में 149.33 की बेहतरीन औसत से 448 रन बनाईं थीं. 

Published at : 03 Nov 2025 05:09 PM (IST)
Women's World Cup Alyssa Healy Laura Wolvaardt CRICKET 2025 Women's World Cup
