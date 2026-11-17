इंडियन प्रीमियर लीग के 20वें संस्करण (IPL 2027) के लिए मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को गोवा में है. इससे पहले सभी 10 टीमों को अपनी रिटेंशन लिस्ट बीसीसीआई को देनी है और इसका आज आखिरी दिन है. हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत समेत कई प्लेयर्स ट्रेड डील के जरिए दूसरी टीमों में जा चुके हैं. कई बड़े खिलाड़ी रिटेंशन लिस्ट से बाहर हो सकते हैं, जिससे वह ऑक्शन में शामिल हो सकेंगे. रिटेंशन लिस्ट से पहले आधिकारिक पुष्टि हो गई है कि एमएस धोनी अब नहीं खेलेंगे. चेन्नई ने बताया कि धोनी टीम के मेंटोर बनाए गए हैं, यानी उन्होंने आईपीएल से संन्यास ले लिया है.

सबसे पहले आपको बता दें कि आईपीएल 2027 के लिए होने वाला ऑक्शन मिनी ऑक्शन होगा. यानी फ्रेंचाइजियों के लिए कोई पाबंदी नहीं है कि कितने खिलाड़ियों को रिटेन किया जा सकता है. टीम अपनी मर्जी से जितने चाहे उतने खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है.

क्या है IPL रिटेंशन लिस्ट?

आईपीएल के ऑक्शन से पहले टीमों को रिटेंशन लिस्ट देनी होती है. इसमें उन खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है, जिन्हें फ्रेंचाइजी अगले सीजन में भी अपने साथ रखना चाहती है. इस लिस्ट से ये भी साफ हो जाता है कि टीम ने किन खिलाड़ियों को रिलीज किया है. रिलीज किए गए खिलाड़ी ऑक्शन में अपना नाम दे सकते हैं. फिर ऑक्शन में तय होगा कि वह किस टीम के लिए खेलेंगे, या नहीं खेलेंगे.

आईपीएल 2027 की टीमें

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

मुंबई इंडियंस

चेन्नई सुपर किंग्स

सनराइजर्स हैदराबाद

कोलकाता नाइट राइडर्स

लखनऊ सुपर जायंट्स

राजस्थान रॉयल्स

गुजरात टाइटंस

पंजाब किंग्स

दिल्ली कैपिटल्स

आईपीएल रिटेंशन की आखिरी तारीख यानी 17 नवंबर को हर्षल पटेल के ट्रेड पर मुहर लगी. वह 4 करोड़ रुपये के प्राइस में गुजरात टाइटंस में आ गए हैं. बता दें कि आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें 8 करोड़ रुपये में खरीदा था. इससे पहले हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह की बदला बदली हुई. पांड्या अब श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स में खेलेंगे. अर्शदीप मुंबई में आ गए हैं. आगामी सीजन की सबसे पहली ट्रेड लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हुई थी. ऋषभ पंत दिल्ली और कुलदीप यादव लखनऊ में आ गए हैं.