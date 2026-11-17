IPL 2027 Retention Live: LSG और RR के बीच 3 प्लेयर का ट्रेड, मोहम्मद शमी का प्राइस हुआ कम; यहां लाइव अपडेट
IPL 2027 Retention Live Updates: आईपीएल 2027 के लिए होने वाले ऑक्शन से पहले सभी टीमों को रिटेंशन लिस्ट जारी करनी है, जिसका आज आखिरी दिन है. यहां देखें लाइव अपडेट्स.
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Background
इंडियन प्रीमियर लीग के 20वें संस्करण (IPL 2027) के लिए मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को गोवा में है. इससे पहले सभी 10 टीमों को अपनी रिटेंशन लिस्ट बीसीसीआई को देनी है और इसका आज आखिरी दिन है. हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत समेत कई प्लेयर्स ट्रेड डील के जरिए दूसरी टीमों में जा चुके हैं. कई बड़े खिलाड़ी रिटेंशन लिस्ट से बाहर हो सकते हैं, जिससे वह ऑक्शन में शामिल हो सकेंगे. रिटेंशन लिस्ट से पहले आधिकारिक पुष्टि हो गई है कि एमएस धोनी अब नहीं खेलेंगे. चेन्नई ने बताया कि धोनी टीम के मेंटोर बनाए गए हैं, यानी उन्होंने आईपीएल से संन्यास ले लिया है.
सबसे पहले आपको बता दें कि आईपीएल 2027 के लिए होने वाला ऑक्शन मिनी ऑक्शन होगा. यानी फ्रेंचाइजियों के लिए कोई पाबंदी नहीं है कि कितने खिलाड़ियों को रिटेन किया जा सकता है. टीम अपनी मर्जी से जितने चाहे उतने खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है.
क्या है IPL रिटेंशन लिस्ट?
आईपीएल के ऑक्शन से पहले टीमों को रिटेंशन लिस्ट देनी होती है. इसमें उन खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है, जिन्हें फ्रेंचाइजी अगले सीजन में भी अपने साथ रखना चाहती है. इस लिस्ट से ये भी साफ हो जाता है कि टीम ने किन खिलाड़ियों को रिलीज किया है. रिलीज किए गए खिलाड़ी ऑक्शन में अपना नाम दे सकते हैं. फिर ऑक्शन में तय होगा कि वह किस टीम के लिए खेलेंगे, या नहीं खेलेंगे.
आईपीएल 2027 की टीमें
- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
- मुंबई इंडियंस
- चेन्नई सुपर किंग्स
- सनराइजर्स हैदराबाद
- कोलकाता नाइट राइडर्स
- लखनऊ सुपर जायंट्स
- राजस्थान रॉयल्स
- गुजरात टाइटंस
- पंजाब किंग्स
- दिल्ली कैपिटल्स
आईपीएल रिटेंशन की आखिरी तारीख यानी 17 नवंबर को हर्षल पटेल के ट्रेड पर मुहर लगी. वह 4 करोड़ रुपये के प्राइस में गुजरात टाइटंस में आ गए हैं. बता दें कि आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें 8 करोड़ रुपये में खरीदा था. इससे पहले हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह की बदला बदली हुई. पांड्या अब श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स में खेलेंगे. अर्शदीप मुंबई में आ गए हैं. आगामी सीजन की सबसे पहली ट्रेड लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हुई थी. ऋषभ पंत दिल्ली और कुलदीप यादव लखनऊ में आ गए हैं.
IPL 2027 Retention Live: धोनी के रिटायरमेंट पर गायकवाड़ की प्रतिक्रिया
चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने पोस्ट करते हुए लिखा, "सादगी". 2019 में जब मैं पहली बार CSK से जुड़ा, तो मैंने आपको बहुत करीब से देखा और इस शब्द का असली मतलब समझा. इतने सालों में आपने जो कुछ भी हासिल किया है, उसके बावजूद यह मेरे लिए सबसे बड़ा सबक रहा! आपके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, मैदान पर साथ उतरना, 22 गज की पिच पर साथ खेलना और आपके साथ मिलकर मैच जिताना, ये किसी सपने के सच होने जैसा है. आप हमारे 'थाला' (THAALAA) हैं, हमारे कप्तान हैं और हमेशा हमारे लीडर रहेंगे! हर चीज़ के लिए माही भाई, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद."
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IPL 2027 Retention Live: राजस्थान में आए शमी
गेंदबाज मोहम्मद शमी, लखनऊ सुपर जायंट्स से ट्रेड होकर राजस्थान रॉयल्स में आ गए हैं. LSG ने उन्हें 10 करोड़ रुपये में खरीदा था, राजस्थान में वह 8 करोड़ रुपये के प्राइस में आए हैं. बाएं हाथ के स्पिनर एम. सिद्धार्थ भी LSG से RR में आ रहे हैं. वे अपनी मौजूदा 75 लाख रुपये की फीस पर ही टीम से जुड़ेंगे.
ऑलराउंडर सैम करन को RR से LSG में ट्रेड किया गया है. वे अपनी मौजूदा 2.4 करोड़ रुपये की फीस पर ही LSG का हिस्सा बनेंगे.
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