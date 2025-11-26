भारतीय टीम अपनी घरेलू सीरीज में स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ धराशाई हो जाए, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है. WTC की मौजूदा चैंपियन दक्षिण अफ्रीका ने ऐसा कर दिखाया है. दक्षिण अफ्रीका के स्पिनरों ने सीरीज में कुल 25 विकेट चटकाए, जो उसकी सीरीज में 2-0 की जीत का मुख्य कारण रहा. IPL में चेन्नई सुपर किंग्स समेत तीन टीमों के लिए खेल चुके शादाब जकाती ने एबीपी से खास बातचीत में कहा कि गौतम गंभीर एक अच्छे कोच हैं, लेकिन टीम के लिए अच्छा रिजल्ट लाने के लिए खिलाड़ियों को अच्छा करना होगा.

आज के बल्लेबाजों में वो बात नहीं

भारतीय बल्लेबाज स्पिन बॉलिंग के सामने धराशाई हो रहे हैं, टीम अपने ही घर पर मैच नहीं जीत पा रही है. इस पर शादाब जकाती ने कहा, "एक समय भारतीय बल्लेबाज स्पिनरों के लिए माहिर कहे जाते थे, जैसे सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, उनका एक अलग ही क्लास था. अभी जो हमारे खिलाड़ी ज्यादा व्हाइट बॉल क्रिकेट (ODI और टी20) खेलने लगे हैं, उससे टेस्ट क्रिकेट और व्हाइट बॉल क्रिकेट की बैटिंग में बहुत फर्क आया है. क्योंकि रेड बॉल सीम और स्विंग भी होता है, लेकिन व्हाइट बॉल मैचों में, टी20 में फ्लैट पिच होती हैं, जहां टर्न बिल्कुल नहीं होता है. कहीं ना कहीं इसका टेस्ट में बैटिंग में फर्क पड़ता है."

उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगता है कि आज के बल्लेबाजों में क्लास कम हो गई है. जैसे-जैसे क्रिकेट विकसित हो रहा है, यह स्वीकार भी करना होता है कि चीजें बदल रही हैं. अब टेस्ट मैच कम होते हैं, व्हाइट बॉल क्रिकेट ज्यादा खेलने लगे हैं, इससे हमारे भारतीय बल्लेबाजों पर बहुत फर्क पड़ा है."

गौतम गंभीर अच्छे कोच, और कोच ग्राउंड पर नहीं खेल सकता

गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद दक्षिण अफ्रीका ऐसी दूसरी टीम है, जिसने भारतीय टीम को उसी के घर में टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप किया हो. पिछले वर्ष न्यूजीलैंड ने भारत को 3-0 से हराया था.

शादाब जकाती से जब पूछा गया कि आखिर गौतम गंभीर बतौर कोच क्या गलती कर रहे हैं, इसके जवाब में उन्होंने कहा, "गौतम गंभीर एक अच्छे कोच हैं, कोच ग्राउंड पर तो नहीं खेल सकते. जो उनका काम होता है, मैनेजमेंट, खिलाड़ियों को मोटिवेट करना, तकनीकी तौर पर उन्हें चीजें बताना. गंभीर जितना हो सकता है खिलाड़ियों को मोटिवेट करते हैं. ग्राउंड के अंदर तो हमारे खिलाड़ी ही खेलेंगे, उन्हें ही खेलना होता है. क्रिकेट ऐसा ही है, कभी कोई टीम जीतती है, जो टीम अच्छी खेलती है, वो जीतती है."

उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगता है कि दोनों टेस्ट मैचों में हमारे गेंदबाजी और बल्लेबाजी डिपार्टमेंट में भी कमी रही. दक्षिण अफ्रीका बेहतर खेली, इसलिए वो बेहतर पोजीशन पर हैं. आगे की राह टीम के लिए थोड़ी कठिन लग रही है, लेकिन मेरा मानना है कि गौतम गंभीर ने पहले भी अच्छे रिजल्ट दिए हैं. मैं गौतम गंभीर को जितना जानता हूं, वो बेहतर करने की कोशिश करेंगे, जो भी गलतियां हो रही हैं, गंभीर उनमें जरूर सुधार लाना चाहेंगे. टेस्ट क्रिकेट की बात करूं तो अभी हमारी टीम बहुत युवा है, अनुभव की कमी है. तो हो सकता है कि आगे हमें बेहतर प्रदर्शन देखने को मिलेगा."