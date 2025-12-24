Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







पाकिस्तान के नेता मौलाना फजलुर रहमान के सवालों से पाकिस्तानी सरकार सकते में आ गई है. मौलाना ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर से अफगानिस्तान और भारत की स्ट्राइक को लेकर सवाल पूछे. कराची के ल्यारी पहुंचे मौलाना फजलुर रहमान ने 21 दिसंबर को पाकिस्तानी जनरलों और नेताओं से पूछा कि अगर आप काबुल पर अपने हमले को जायज ठहराते हैं तो भारत ने मुरीदके और बहावलपुर (ऑपरेशन सिंदूर) पर हमला कर क्या गलत किया?

मौलाना फजलुर रहमान के इन सवालों से पाकिस्तान की सियासत में भूचाल आ गया है. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अब इस पर सफाई देते नजर आ रहे हैं. उन्होंने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के खिलाफ इस्लामाबाद की कार्रवाई और मई में भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ बिना किसी उकसावे के की गई कार्रवाई के बीच तुलना को गलत और अनुचित बताया. ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारे एक्शन और भारत का हमला एक जैसा नहीं है और इसकी तुलना नहीं की जा सकती है.

ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पाकिस्तान की निष्पक्ष जांच के प्रस्ताव के बावजूद भारत आज तक पहलगाम हमले में पाकिस्तान की संलिप्तता का सबूत नहीं दे पाया है, लेकिन उन्होंने पहलगाम आतंकियों के पास मिले सबूतों पर कुछ नहीं कहा.

फजलुर रहमान के सवालों से हिले ख्वाजा आसिफ

फजलुर रहमान के सवालों का सीधा जवाब दिए बिना पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कथित रूप से यूएन की एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट से यह भी साफ होता है कि भारतीय हमला गैर-कानूनी और बिना सबूत के था और पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पूरी तरह से सही थी. उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र भी अफगान तालिबान के शासन में आतंकवाद को लेकर चिंतित हैं और कहा कि आतंकवादी संगठनों की मौजूदगी और पाकिस्तान में घुसपैठ करने वाले आतंकवादी इसका साफ सबूत हैं.

'अफगानिस्तान की सरकार प्रो इंडिया है'

हाल के दिनों में अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के संबंधों में तनाव आया है, क्योंकि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान दोनों देशों के बीच विवाद का मुख्य कारण बना हुआ है. पाकिस्तान ने मांग की है कि काबुल के शासक सीमा पार आतंकवाद को रोकने के लिए कार्रवाई करें. अफगान तालिबान ने इस्लामाबाद के इन आरोपों से इनकार किया है कि आतंकवादियों को पाकिस्तान में हमले करने के लिए अफगान जमीन का इस्तेमाल करने की इजाजत दी जा रही है. मौलाना फजलुर रहमान ने 21 दिसंबर को ल्यारी में कहा था कि पाकिस्तान को ऐसा अफगानिस्तान चाहिए जो प्रो-पाकिस्तान हो लेकिन जाहिर शाह से लेकर अशरफ गनी तक अफगानिस्तान की सरकार प्रो इंडिया है, प्रो पाकिस्तान नहीं. ऐसा लगातार होता आया है.

