'मेरे परिवार में सभी...', रिकॉर्ड कीमत में सीएसके का हिस्सा बनने के बाद क्या बोले कार्तिक शर्मा

आईपीएल 2026 के लिए अबू धाबी में मंगलवार को हुई मिनी नीलामी में कार्तिक शर्मा पर सीएसके ने जमकर पैसा लुटाया. इस अनकैप्ड विकेटकीपर बल्लेबाज को सीएसके ने 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा. कार्तिक आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में प्रशांत वीर के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर हैं. प्रशांत को भी बीती नीलामी में सीएसके ने 14.20 करोड़ में खरीदा.

आईपीएल में सीएसके जैसी बड़ी और सफल फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनने के बाद कार्तिक शर्मा बेहद खुश और उत्साहित हैं. उनकी खुशी की सबसे बड़ी वजह एमएस धोनी हैं, जिनके साथ उन्हें खेलने का मौका मिलेगा.

जियोहॉटस्टार पर बात करते हुए कार्तिक शर्मा ने कहा, "सबसे पहले, मेरे सभी परिवार वालों और दोस्तों को खास धन्यवाद, उनके समर्थन के बिना, मुझे नहीं लगता कि मैं इस मुकाम तक पहुंच पाता. मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है. हर कोई जश्न मना रहा है और नाच रहा है."

कार्तिक ने कहा, "मैं महेंद्र सिंह धोनी के साथ खेलने और उनसे सीखने के लिए बहुत उत्साहित हूं. जब बोली शुरू हुई, तो मुझे डर था कि कहीं मैं चूक न जाऊं. लेकिन जैसे-जैसे बोली बढ़ती गई, मैं रोने लगा. बोली खत्म होने के बाद भी, मैं रोता रहा. मैं खुशी की भावना से भर गया था. मेरे पास अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है."

कार्तिक ने पिछले सीजन में सीएसके टीम के साथ ट्रेनिंग की थी. कार्तिक एक विकेटकीपर बल्लेबाज हैं. वह मध्यक्रम में अपनी शानदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. 19 साल के इस बल्लेबाज ने 12 टी20 मैचों में 164 के स्ट्राइक रेट से 334 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 28 छक्के निकले हैं. रणजी ट्रॉफी में भी उन्हें उनकी छक्के लगाने की क्षमता ने लोकप्रियता दिलायी. उनकी इसी क्षमता ने सीएसके को एक बड़ी राशि उन पर खर्च करने का साहस दिया.