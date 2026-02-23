हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
SL vs ENG: सुपर-8 में शर्मनाक अंदाज में आउट हुआ श्रीलंका का ये खिलाड़ी, हिट-विकेट का वीडियो हुआ वायरल

T20 WC 2026 के सुपर-8 मुकाबले में श्रीलंका के दुशान हेमंथा का अजीब ‘हिट-विकेट’ आउट चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया. इंग्लैंड के खिलाफ इस घटना ने मैच का रुख बदल दिया और श्रीलंका की पारी अचानक बिखर गई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 23 Feb 2026 09:11 AM (IST)
Preferred Sources

SL vs ENG: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में दुशान हेमंथा के साथ जो हुआ, उसने ना सिर्फ मैच का रुख बदल दिया बल्कि सोशल मीडिया पर भी सनसनी मचा दी है. श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच खेले गए इस मुकाबले में एक अजीबोगरीब ‘हिट-विकेट’ आउट ने फैंस को हैरान कर दिया.

कैसे हुआ ये अजीब आउट?

147 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही श्रीलंकाई टीम मैच में वापसी की कोशिश कर रही थी. पारी के 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर जब जेमी ओवर्टन गेंदबाजी कर रहे थे, तब दुशान हेमंथा ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की. जिसके चलते शॉट लगाते वक्त उनके हाथ से बल्ला थोड़ा सा फिसल गया और सीधा जाकर स्टंप्स से टकरा गया और बेल्स भी नीचे गिर गई.

इस तरह वह खुद अपने ही बल्ले से ‘हिट-विकेट’ होकर वापस पवेलियन लौट गए. क्रिकेट में ऐसे आउट बहुत कम देखने को मिलते हैं और यही वजह रही कि यह वीडियो कुछ ही मिनटों में इंटरनेट पर वायरल हो गया.

इंग्लैंड के गेंदबाजों ने किया कमाल

इससे पहले इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 146 रन बनाए थे, जो शुरुआत में ज्यादा चुनौतीपूर्ण स्कोर नहीं लग रहा था. हालांकि पावरप्ले में जॉफ्रा आर्चर और विल जैक्स ने मिलकर श्रीलंका के टॉप ऑर्डर को पूरी तरह हिला दिया. सिर्फ छह ओवर के अंदर श्रीलंका की आधी टीम 34 रन पर पवेलियन लौट चुकी थी. इसके बाद हेमंथा के हिट-विकेट आउट ने टीम की उम्मीदों पर लगभग पानी फेर दिया.

कप्तान का बयान

मैच के बाद इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने कहा कि टीम ने गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन किया और विरोधी टीम को 100 से कम रन पर समेटना बड़ी उपलब्धि है. उन्होंने पिच को संतुलित बताया और स्पिनर्स की भूमिका की भी तारीफ की.

लगातार जीत से बढ़ा आत्मविश्वास

इस जीत के साथ इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ अपनी लगातार 12वीं जीत दर्ज की है. साथ ही सुपर-8 के ग्रुप में उनका नेट रन रेट भी बेहतर हो गया है, जो आगे चलकर सेमीफाइनल की रेस में अहम साबित हो सकता है. बारिश से प्रभावित पिच पर इंग्लैंड के गेंदबाजों ने जिस तरह से मैच पर पकड़ बनाई, उसने यह साफ कर दिया कि टीम इस बार खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरी है. 

Published at : 23 Feb 2026 08:56 AM (IST)
