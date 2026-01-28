हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड के दिग्गज ने वापस लिया 'संन्यास', अचानक फैसले से सबको कर दिया हैरान

टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले इंग्लैंड के दिग्गज ऑलराउंडर ने संन्यास वापस लेने का फैसला किया, जिसे देखकर क्रिकेट जगत हैरान रह गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 28 Jan 2026 10:11 PM (IST)
Preferred Sources

टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत होने में सिर्फ 10 दिनों का वक्त बाकी रह गया है. टू्र्नामेंट में हिस्सा लेने वाली सभी 20 टीमें अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही होंगी. इसी बीच इंग्लैंड क्रिकेट से बड़ी खबर सामने आई, जिसमें बताया गया कि टीम के दिग्गज ऑलराउंडर मोईन अली ने संन्यास वापस ले लिया है. हालांकि उनके रिटायरमेंट यू-टर्न में एक छोटा सा ट्विस्ट भी है. तो आइए जानते हैं कि पूरा माजरा क्या है. 

तो आपको बता दें कि मोईन अली ने 2024 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का एलान किया था. वह पिछले यानी 2024 के टी20 विश्व कप में इंग्लैंड के लिए खेलते हुए नजर आए थे. अब आगामी यानी 2026 के टी20 विश्व कप से पहले उनका संन्यास से वापस आना बड़ा संकेत हो सकता है. 

डोमेस्टिक क्रिकेट में संन्यास से यू-टर्न

दरअसल मोईन अली ने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए अपना संन्यास वापस लिया है. उन्होंने 2026 सीजन के लिए ब्लास्ट का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है. वह यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लब के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे. बताया यह भी कहा गया कि इंग्लिश ऑलराउंडर का कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक भी बढ़ सकता है. 

यॉर्कशायर ने मोईन अली को साइन करने पर एक बयान जारी करते हुए लिखा, "यॉर्कशायर दिग्गज ऑलराउंडर मोईन अली के साथ अनुबंध का एलान करते हुए बेहद खुशी हो रहा है. दो बार वर्ल्ड कप जीतने वाले खिलाड़ी इस सीजन के विटैलिटी ब्लास्ट के लिए क्लब में शामिल होंगे और उनके पास 2027 तक कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने का विकल्प भी होगा."

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी पर कोई बात नहीं

हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि मोईन अली के अंतर्राष्ट्रीय संन्यास से वापसी को लेकर कोई अपडेट नहीं आया. फिलहाल उन्होंने सिर्फ ब्लास्ट टूर्नामेंट खेलने की ही बात कही है. 

मोईन अली का अंतर्राष्ट्रीय करियर 

बात करें मोईन अली के अंतर्राष्ट्रीय करियर की, तो उन्होंने इंग्लैंड के लिए 68 टेस्ट, 138 वनडे और 92 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल लिए हैं. टेस्ट में उन्होंने 3094 रन बनाए और 204 विकेट लिए. इसके अलावा वनडे में 2355 रन बनाए और 111 विकेट चटकाए. बाकी टी20 इंटरनेशनल में मोईन अली ने 1229 रन बनाए और 51 विकेट अपने खाते में डाले. 

Published at : 28 Jan 2026 10:11 PM (IST)
Tags :
Moeen Ali England T20 World Cup 2026
