इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने भारत में होने वाले 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम का एलान कर दिया है. हैरानी की बात यह है कि इंग्लैंड ने टी20 विश्व कप के लिए लियाम लिविंगस्टोन और जैमी स्मिथ जैसे विस्फोटक खिलाड़ियों को नहीं चुना है. लिविंगस्टोन आईपीएल 2026 में खेलेंगे और वह काफी मोटी रकम में बिके हैं. बता दें कि इंग्लैंड ने अभी प्रोविजनल स्क्वॉड का एलान किया है. प्रोविजनल का मलतब है कि इंग्लैंड अभी अपनी टीम में बदलाव भी कर सकती है.

आईसीसी के नियम के हिसाब से हर टीम को टूर्नामेंट शुरू होने के 30 दिन पहले ही अपनी टीम का एलान करना होता है. डेडलाइन खत्म होने से पहले टीमें खुद से अपने स्क्वॉड में बदलाव कर सकती हैं. वहीं डेडलाइन खत्म होने के बाद बदलाव के लिए टीमों को आईसीसी ने इजाजत लेनी होती है. इंग्लैंड ने अभी प्रोविजनल स्क्वॉड का एलान किया है. ऐसे में वो कभी भी अपनी टीम में बदलाव कर सकती है.

हैरी ब्रूक कप्तान, जोश टंग पहली बार टीम में शामिल

एशेज सीरीज में मौका मिलने पर घातक गेंदबाजी करने वाले तेज गेंदबाज जोश टंग को 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड ने चुना है. वहीं इस आईसीसी टूर्नामेंट में हैरी ब्रूक इंग्लैंड टीम के कप्तान होंगे. टीम में युवा और सीनियर खिलाड़ियों का मिश्रण है. हालांकि, हैरानी की बात यह है कि इंग्लैंड ने लियाम लिविंगस्टोन जैसे अनुभवी ऑलराउंडर को विश्व कप टीम में शामिल नहीं किया है. लिविंगस्टोन आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते दिखेंगे.

इंग्लैंड ने ब्रायडन कार्स, जोश टंग, जेमी ओवरटन, जोफ्रा आर्चर, सैम कर्रन और ल्यूक वुड के रूप में छह तेज गेंदबाज चुने हैं. वहीं रेहान अहमद, लियाम डॉसन और आदिल रशीद के रूप में तीन स्पिनर हैं. इसके अलावा हैरी ब्रूक, फिल साल्ट, टॉम बैंटन, जैकेब बीथेल, बेन डकेट, विल जैक्स और जोस बटलर के रूप में पावर पैक बल्लेबाज चुने हैं.

2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड की टीम- हैरी ब्रूक (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, विल जैक्स, फिल साल्ट (विकेटकीपर), टॉम बैंटन, जैकेब बीथेल, जोस बटलर, ब्रायडन कार्स, सैम कर्रन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, जेमी ओवरटन, आदिल रशीद, जोश टंग और ल्यूक वुड.