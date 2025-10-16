हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'यह वो दिन था जब हम उन्हें हरा सकते थे लेकिन...', पाकिस्तान के कप्तान का बड़ा बयान, जानिए इंग्लैंड को लेकर क्या कहा

फातिमा ने अपने शीर्ष क्रम की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि मुनीबा और ओमैमा ने अच्छी बल्लेबाजी की. पिछले दो मैचों में, हमने गेंद से अच्छा प्रदर्शन किया था.

By : आईएएनएस | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 16 Oct 2025 06:21 AM (IST)
महिला विश्व कप में बुधवार को कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेले गए मैच में बारिश की वजह से पाकिस्तान इंग्लैंड को हराने का मौका चूक गई. इससे पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना निराश नजर आईं.

मैच के बाद फातिमा ने कहा, "यह वो दिन था जब हम उन्हें हरा सकते थे. यह पिच तेज गेंदबाजों के लिए अच्छी थी. मैंने इस पिच पर कई प्रदर्शन देखे हैं, इसलिए मुझे पता था कि यह तेज गेंदबाजों के लिए मददगार होगी. मैंने बस सही जगह पर गेंदबाजी करने और स्टंप्स को निशाना बनाने की कोशिश की. लेकिन अगर हम मैच जीत जाते तो मुझे ज्यादा खुशी होती.”

फातिमा ने अपने शीर्ष क्रम की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि मुनीबा और ओमैमा ने अच्छी बल्लेबाजी की. पिछले दो मैचों में, हमने गेंद से अच्छा प्रदर्शन किया था. हमें बस अपनी बल्लेबाजी में सुधार करने की जरूरत है. उम्मीद है कि हम ऐसा करेंगे.

इंग्लैंड की कप्तान नैट साइवर-ब्रंट ने कहा, "उनकी टीम शुरुआती दौर में ही हार गई. पाकिस्तान ने शानदार गेंदबाजी की. फातिमा और डायना ने बेहतरीन गेंदबाजी की और हमारे लिए मैच में बने रहना मुश्किल कर दिया. बारिश के कारण ब्रेक लग गया. मुझे लगा कि चार्ली और एम ने आखिरी छह ओवरों में अच्छी बल्लेबाजी की जिससे हम उस स्कोर तक पहुंच पाए. हम अच्छा नहीं खेले. हमें नए मैदानों और परिस्थितियों के साथ जल्दी से तालमेल बिठाना होगा.”

बारिश से प्रभावित मैच को 50 की जगह 31 ओवर का किया गया था. 31 ओवर में इंग्लैंड ने 9 विकेट पर 133 रन बनाए थे. डकवर्थ लुईस नियम के तहत पाकिस्तान को 113 का लक्ष्य दिया गया था. पाकिस्तान ने बिना किसी नुकसान के 6.4 ओवर में 34 रन बना लिए थे, तभी बारिश फिर शुरू हो गई. काफी देर तक इंतजार के बाद अंपायरों ने दोनों टीमों में 1-1 अंक बांटते हुए मैच रद्द कर दिया.

पाकिस्तान के पास विश्व कप में पहली जीत दर्ज करने का मौका था. टीम पूर्व के अपने तीन मैच हार चुकी है. इस मैच के रद्द होने के बाद पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना बेहद कम हो गई है.

Published at : 16 Oct 2025 06:21 AM (IST)
