हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटENG vs AUS Ashes: 148 साल के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा, मिचेल स्टार्क ने पकड़ा ऐतिहासिक कैच

ENG vs AUS Ashes: 148 साल के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा, मिचेल स्टार्क ने पकड़ा ऐतिहासिक कैच

ENG vs AUS Ashes: इंग्लैंड की दूसरी पारी में मिचेल स्टार्क ने अपनी ही गेंद पर जैक क्रॉली का एक हाथ से शानदार कैच पकड़ा. ये ऐतिहासिक था, क्योंकि इसके साथ वो हुआ जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था.

By : शिवम | Updated at : 22 Nov 2025 09:45 AM (IST)
एशेज 2025-2026 का पहला मैच गेंदबाजों के नाम रहा है. पहले टेस्ट का पहला दिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के नाम रहा, कुल 19 विकेट पहले दिन गिर गए थे. दूसरे दिन इंग्लैंड के पहले विकेट के साथ ही ऐसा कुछ हुआ, जो क्रिकेट के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ था. ये विकेट जैक क्रॉली का था, जिन्हें मिचेल स्टार्क ने शानदार कैच कर पवेलियन भेजा.

क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा

148 साल के क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ है जब एक टेस्ट की शुरूआती 3 पारियों में पहला विकेट शून्य पर गिरा है. इंग्लैंड की पहली पारी में भी जैक को मिचेल स्टार्क ने शून्य पर आउट किया था, इंग्लैंड का स्कोर भी 'जीरो' था.

ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में भी पहला विकेट शून्य पर गिरा था, जब जोफ्रा आर्चर ने पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर जेक वेदराल्ड को एलबीडबल्यू आउट किया था. इंग्लैंड की दूसरी और मैच की तीसरी पारी में स्टार्क ने एक बार फिर जैक क्रॉली को अपना शिकार बनाया. 

पहले ही ओवर 5वीं गेंद पर स्टार्क ने विकेट लाइन पर गेंद डाली, इस पर क्रॉली ने सामने शॉट मारना चाहा लेकिन वह उछाल से चकमा खा गए. गेंद हवा में थी, जिसे मिचेल स्टार्क ने शानदार डाइव लगाकर एक हाथ से कैच पकड़ा.

बेन डकेट और ओली पोप के बीच अच्छी साझेदारी

इंग्लैंड की पहली पारी 172 रनों पर समाप्त हो गई थी, मिचेल स्टार्क ने अकेले 7 विकेट लिए थे. लगा था कि अब ऑस्ट्रेलिया इस मैच में अपनी पकड़ बना लेगा, लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाजों ने पासा पलट दिया. पहले ही दिन ऑस्ट्रेलिया के 9 विकेट 121 रनों पर गिर गए. बेन स्टोक्स ने 5 विकेट चटकाए थे, दूसरे दिन नेथन ल्योन के विकेट के साथ ऑस्ट्रेलिया की पारी 132 रनों पर सिमट गई.

इंग्लैंड की दूसरी पारी की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही, मिचेल स्टार्क ने जैक क्रॉली को शून्य पर आउट कर दिया. लेकिन इसके बाद दूसरे विकेट के लिए ओली पोप और बेन डकेट ने अच्छी साझेदारी की. खबर लिखे जाने तक इंग्लैंड ने 1 विकेट खोकर 59 रन बना लिए हैं, इंग्लैंड के पास 99 रनों की बढ़त है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 22 Nov 2025 09:45 AM (IST)
England Vs Australia Test Record ENG Vs AUS MITCHELL STARC TEST CRICKET Ashes 2025
इंडिया
महाराष्ट्र
क्रिकेट
बॉलीवुड
इंडिया
महाराष्ट्र
क्रिकेट
बॉलीवुड
विश्व
फैशन
ट्रैवल
नौकरी
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
