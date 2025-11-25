हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शादी से पहले ये कैसा विवाद? क्या सच में पलाश ने स्मृति मंधाना को धोखा दिया? वायरल पोस्ट देख सिर पकड़ लेंगे आप

शादी से पहले ये कैसा विवाद? क्या सच में पलाश ने स्मृति मंधाना को धोखा दिया? वायरल पोस्ट देख सिर पकड़ लेंगे आप

Palash Muchhal Cheat Smriti Mandhana: क्या पलाश मुच्छल ने वाकई में स्मृति मंधाना को धोखा दिया है. इस वायरल पोस्ट को देख हर कोई हैरान रह गया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 25 Nov 2025 04:56 PM (IST)
भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना और बॉलीवुड म्यूजिक कम्पोजर पलाश मुच्छल 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने वाले थे. अचानक खबर आई कि स्मृति के पिता की तबीयत बिगड़ने के कारण शादी स्थगित कर दी गई है. मगर इस शादी के संबंध में नई-नई खबरें सामने आ रही हैं, जिनके अनुसार शादी रुकने की वजह सिर्फ स्मृति के पिता की तबीयत बिगड़ना नहीं था. रेडिट पर साझा किया गया एक पोस्ट पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें पलाश मुच्छल को चैट में एक महिला के साथ फ्लर्ट करते पाया गया.

सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट अनुसार पलाश मुच्छल जिस महिला से चैट कर रहे हैं, उसका नाम मैरी डी'कोस्टा है. रिपोर्ट्स अनुसार डी'कोस्टा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस चैट के स्क्रीनशॉट साझा किए थे, जिसमें पलाश उनकी लुक्स की तारीफ कर रहे थे. चैट अनुसार पलाश ने उससे मिलने और एकसाथ स्विमिंग करने की बात भी कही. इस महिला ने पलाश से उनके स्मृति मंधाना के साथ रिलेशनशिप के बारे में भी पूछा.

वायरल चैट के मुताबिक स्मृति मंधाना के साथ रिलेशनशिप के बारे में पलाश मुच्छल ने कहा कि उनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, जिसका कोई अर्थ नहीं है और वो 3-5 महीने में एक बार मिलते हैं. जब डी'कोस्टा ने बार-बार स्मृति के साथ रिलेशनशिप के बारे में पूछा, तो पलाश ने मिलने की बात कही. एबीपी लाइव इस वायरल चैट की पुष्टि नहीं करता है, संभव है कि इसे AI से तैयार किया गया हो.

मगर चैट के स्क्रीनशॉट्स ने सोशल मीडिया और पूरे इंटरनेट पर बवाल मचाया हुआ है. स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल ने इस संबंध में अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. वहीं रेडिट से भी इस चैट की तस्वीरों को डिलीट किया जा चुका है. इससे पहले पलाश की बहन पलक मुच्छल ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया था कि स्मृति और पलाश की शादी, स्मृति के पिता की तबीयत बिगड़ने की वजह से स्थगित कर दी गई है.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 25 Nov 2025 04:56 PM (IST)
Smriti Mandhana Palash Muchhal
'आप सेना में रहने लायक नहीं..', रेजिमेंट के धर्मस्थल में दाखिल होने से मना करने वाले ईसाई अधिकारी की बर्खास्तगी को सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया सही
बिहार में मनचलों की खैर नहीं! स्कूल-कॉलेज के बाहर होगी पिंक पुलिस फोर्स, सम्राट चौधरी का ऐलान
राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज! जानें कब शुरू हुआ निर्माण, कैसे पूरी हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा? पूरी टाइमलाइन
जानिए अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बोला यह पाकिस्तानी खिलाड़ी, बयान वायरल
'आप सेना में रहने लायक नहीं..', रेजिमेंट के धर्मस्थल में दाखिल होने से मना करने वाले ईसाई अधिकारी की बर्खास्तगी को सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया सही
बिहार में मनचलों की खैर नहीं! स्कूल-कॉलेज के बाहर होगी पिंक पुलिस फोर्स, सम्राट चौधरी का ऐलान
राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज! जानें कब शुरू हुआ निर्माण, कैसे पूरी हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा? पूरी टाइमलाइन
जानिए अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बोला यह पाकिस्तानी खिलाड़ी, बयान वायरल
