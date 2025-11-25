शादी से पहले ये कैसा विवाद? क्या सच में पलाश ने स्मृति मंधाना को धोखा दिया? वायरल पोस्ट देख सिर पकड़ लेंगे आप
Palash Muchhal Cheat Smriti Mandhana: क्या पलाश मुच्छल ने वाकई में स्मृति मंधाना को धोखा दिया है. इस वायरल पोस्ट को देख हर कोई हैरान रह गया है.
भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना और बॉलीवुड म्यूजिक कम्पोजर पलाश मुच्छल 23 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने वाले थे. अचानक खबर आई कि स्मृति के पिता की तबीयत बिगड़ने के कारण शादी स्थगित कर दी गई है. मगर इस शादी के संबंध में नई-नई खबरें सामने आ रही हैं, जिनके अनुसार शादी रुकने की वजह सिर्फ स्मृति के पिता की तबीयत बिगड़ना नहीं था. रेडिट पर साझा किया गया एक पोस्ट पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें पलाश मुच्छल को चैट में एक महिला के साथ फ्लर्ट करते पाया गया.
सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट अनुसार पलाश मुच्छल जिस महिला से चैट कर रहे हैं, उसका नाम मैरी डी'कोस्टा है. रिपोर्ट्स अनुसार डी'कोस्टा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस चैट के स्क्रीनशॉट साझा किए थे, जिसमें पलाश उनकी लुक्स की तारीफ कर रहे थे. चैट अनुसार पलाश ने उससे मिलने और एकसाथ स्विमिंग करने की बात भी कही. इस महिला ने पलाश से उनके स्मृति मंधाना के साथ रिलेशनशिप के बारे में भी पूछा.
वायरल चैट के मुताबिक स्मृति मंधाना के साथ रिलेशनशिप के बारे में पलाश मुच्छल ने कहा कि उनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, जिसका कोई अर्थ नहीं है और वो 3-5 महीने में एक बार मिलते हैं. जब डी'कोस्टा ने बार-बार स्मृति के साथ रिलेशनशिप के बारे में पूछा, तो पलाश ने मिलने की बात कही. एबीपी लाइव इस वायरल चैट की पुष्टि नहीं करता है, संभव है कि इसे AI से तैयार किया गया हो.
Leaked screenshots of Palash Muchhal 🤡🙌 pic.twitter.com/kKJftjnNAV— Pratima (@p4pratima) November 25, 2025
मगर चैट के स्क्रीनशॉट्स ने सोशल मीडिया और पूरे इंटरनेट पर बवाल मचाया हुआ है. स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल ने इस संबंध में अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. वहीं रेडिट से भी इस चैट की तस्वीरों को डिलीट किया जा चुका है. इससे पहले पलाश की बहन पलक मुच्छल ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया था कि स्मृति और पलाश की शादी, स्मृति के पिता की तबीयत बिगड़ने की वजह से स्थगित कर दी गई है.
