दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, श्रेयस अय्यर ने शुरू की ट्रेनिंग; खुद दिया अपडेट
IND vs SA ODI Series 2025: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज 30 नवंबर से शुरू होनी है. उससे पहले टीम इंडिया के लिए एक अच्छी खबर आई है. श्रेयस अय्यर ने ट्रेनिंग शुरू कर दी है.
श्रेयस अय्यर ने ट्रेनिंग शुरू कर दी है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद दी. हालांकि वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन सीरीज शुरू होने से पहले ये टीम इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी खबर है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्पिन एक्सरसाइज बाइक के साथ फोटो शेयर की.
श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तीसरे वनडे में कैच लेते हुए चोटिल हुए थे. जमीन पर गिरते ही वह दर्द से कराहने लगे थे. उनकी पसलियों में चोट लगी थी. पहले ये सामान्य चोट लगी, लेकिन स्कैन में इंटरनल ब्लीडिंग का पता चला. सिडनी में उनकी सर्जरी हुई थी, जिसके बाद वह मुंबई लौटे. कहा जा रहा था कि उनका आईपीएल 2026 से पहले ठीक होना मुश्किल है. इस बीच उन्होंने खुद ही अपनी रिकवरी पर एक बड़ा अपडेट दिया.
श्रेयस अय्यर ने शेयर की फोटो
अय्यर ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक फोटो स्टोरी के माध्यम से शेयर की. वह स्पिन एक्सरसाइज बाइक चला रहे हैं. यानी साफ है कि उन्होंने हल्की एक्सरसाइज शुरू कर दी है. वह कुछ दिन पहले पंजाब किंग्स की मालकिन प्रीती जिंटा के साथ एक पार्टी में भी नजर आए थे.
कब होगी श्रेयस अय्यर की वापसी?
अय्यर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं खेल पाएंगे. बता दें कि वह वनडे टीम के उपकप्तान हैं, जबकि कप्तान शुभमन गिल का भी वनडे सीरीज में खेलना मुश्किल है. गिल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में चोटिल हुए थे. जनवरी में भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेलेगा, यहां भी अय्यर का खेलना मुश्किल है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर्स की परमिशन के बाद ही श्रेयस अय्यर रिहैब शुरू कर पाएंगे. अब अय्यर ने जो फोटो शेयर किया है, उससे टीम इंडिया और पंजाब किंग्स, दोनों के फैंस खुश हो गए होंगे.
