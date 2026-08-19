गुपचुप किसको डेट कर रहे हैं देवदत्त पडिक्कल? सोशल मीडिया हो रही चर्चा

स्टार बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल का नाम खूब चर्चा में है. कयास लगाए जा रहे हैं कि वो टेस्ट टीम में साई सुदर्शन की जगह एक बेहतर विकल्प बनकर उभरे हैं. पहले उन्होंने नंबर-3 पर खेलते हुए श्रीलंका XI के खिलाफ वॉर्मअप मैच में नाबाद 142 रन बना डाले और फिर पहले टेस्ट में 167 रनों की ऐतिहासिक शतकीय पारी खेली. बेशक पडिक्कल नंबर-3 के लिए एक बेहतरीन विकल्प हैं, लेकिन इस बार उनके चर्चा में रहने का विषय आंकड़े नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप है.

देवदत्त पडिक्कल का नाम रियांजाली नानजप्पा के साथ जोड़ा जा रहा है. सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरों ने धूम मचाई हुई है. दावा किया जा रहा है कि दोनों सोशल मीडिया पर खूब बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने IPL के समय ही एक-दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था. हालांकि एबीपी लाइव इन दावों की पुष्टि नहीं करता है क्योंकि देवदत्त पडिक्कल ने खुद रिलेशनशिप को लेकर कोई पुष्टि नहीं की है.

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यह भी दावा सामने आया है कि रियांजाली गॉल में खेले जा रहे भारत-श्रीलंका पहले टेस्ट मैच में पडिक्कल को चीयर करने पहुंची थीं. मगर दोनों में से अब तक किसी ने भी रिलेशनशिप की अफवाहों को लेकर खुलकर बात नहीं की है.

Devdutt Padikkal Dating Riyanjali Nanjappa? 🚨



Reddit rumours now seem true Devdutt Padikkal and Riyanjali Nanjappa have been dating since the IPL.

Riyanjali Nanjappa was also seen supporting Devdutt Padikkal during the India vs Sri Lanka Test. pic.twitter.com/vvNB3mPoNW — Central Cricket (@arshdeep3444) August 18, 2026

यह पहली बार नहीं है जब देवदत्त पडिक्कल का नाम रियांजली नानजप्पा के साथ जोड़ा गया है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने कुछ महीने पहले ही IPL 2026 का खिताब जीता है. RCB की उस यादगार जीत के बाद भी पडिक्कल की एक लड़की के साथ तस्वीर खूब वायरल हुई थी.

Devdutt Padikkal and his girlfriend, Riyanjali Nanjappa, posing with the IPL 2026 trophy. ❤️



Star boy Padikkal with his trophy. pic.twitter.com/xvNcUm3MjK — Sonu (@Cricket_live247) June 3, 2026

पडिक्कल के करियर पर नजर डालें तो उन्होंने अपनी पहली 3 टेस्ट पारियों में सिर्फ 90 रन बनाए थे. श्रीलंका टेस्ट सीरीज ने कहीं ना कहीं उनकी किस्मत बदलने का काम किया है. उन्हें साई सुदर्शन के चोटिल होने के बाद नंबर-3 पर मौका मिला था. उन्होंने गॉल टेस्ट की पहली पारी में 167 रन बना डाले और दूसरी पारी में आऊर होने से पहले भी 44 रन बना चुके थे.

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