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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटगुपचुप किसको डेट कर रहे हैं देवदत्त पडिक्कल? सोशल मीडिया हो रही चर्चा

गुपचुप किसको डेट कर रहे हैं देवदत्त पडिक्कल? सोशल मीडिया हो रही चर्चा

Devdutt Padikkal Girlfriend Rumors: भारत के स्टार बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल इस बार किसी शतकीय पारी के लिए नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 19 Aug 2026 06:55 AM (IST)
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स्टार बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल का नाम खूब चर्चा में है. कयास लगाए जा रहे हैं कि वो टेस्ट टीम में साई सुदर्शन की जगह एक बेहतर विकल्प बनकर उभरे हैं. पहले उन्होंने नंबर-3 पर खेलते हुए श्रीलंका XI के खिलाफ वॉर्मअप मैच में नाबाद 142 रन बना डाले और फिर पहले टेस्ट में 167 रनों की ऐतिहासिक शतकीय पारी खेली. बेशक पडिक्कल नंबर-3 के लिए एक बेहतरीन विकल्प हैं, लेकिन इस बार उनके चर्चा में रहने का विषय आंकड़े नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप है.

देवदत्त पडिक्कल का नाम रियांजाली नानजप्पा के साथ जोड़ा जा रहा है. सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरों ने धूम मचाई हुई है. दावा किया जा रहा है कि दोनों सोशल मीडिया पर खूब बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने IPL के समय ही एक-दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था. हालांकि एबीपी लाइव इन दावों की पुष्टि नहीं करता है क्योंकि देवदत्त पडिक्कल ने खुद रिलेशनशिप को लेकर कोई पुष्टि नहीं की है.

यह भी पढ़ें: देवदत्त पडिक्कल ने बताया अपना अंतिम लक्ष्य, जो कहा वो सबको जानना चाहिए

यह भी दावा सामने आया है कि रियांजाली गॉल में खेले जा रहे भारत-श्रीलंका पहले टेस्ट मैच में पडिक्कल को चीयर करने पहुंची थीं. मगर दोनों में से अब तक किसी ने भी रिलेशनशिप की अफवाहों को लेकर खुलकर बात नहीं की है. 

यह पहली बार नहीं है जब देवदत्त पडिक्कल का नाम रियांजली नानजप्पा के साथ जोड़ा गया है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने कुछ महीने पहले ही IPL 2026 का खिताब जीता है. RCB की उस यादगार जीत के बाद भी पडिक्कल की एक लड़की के साथ तस्वीर खूब वायरल हुई थी.

पडिक्कल के करियर पर नजर डालें तो उन्होंने अपनी पहली 3 टेस्ट पारियों में सिर्फ 90 रन बनाए थे. श्रीलंका टेस्ट सीरीज ने कहीं ना कहीं उनकी किस्मत बदलने का काम किया है. उन्हें साई सुदर्शन के चोटिल होने के बाद नंबर-3 पर मौका मिला था. उन्होंने गॉल टेस्ट की पहली पारी में 167 रन बना डाले और दूसरी पारी में आऊर होने से पहले भी 44 रन बना चुके थे.

यह भी पढ़ें:

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 19 Aug 2026 06:49 AM (IST)
Tags :
Devdutt Padikkal TEAM INDIA
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