लाल किले के पास हुए तेज धमाके वाले विस्फोट के बाद दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के बीच रणजी ट्रॉफी ग्रुप डी मैच के अंतिम दिन राजधानी के अरुण जेटली स्टेडियम और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जाएगी. यह स्टेडियम लाल किला से कुछ ही किलोमीटर दूर है.

दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के सचिव अशोक शर्मा ने सोमवार को ‘पीटीआई’ को बताया, ‘‘दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के बीच रणजी ट्रॉफी मैच के अंतिम दिन फिरोज शाह कोटला स्टेडियम (अरुण जेटली स्टेडियम) के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी.’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैं दिल्ली पुलिस अधिकारियों से संपर्क करूंगा और उनसे स्टेडियम परिसर के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा तैनात करने का अनुरोध करूंगा.’’

सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी एक कार में हुए बड़े धमाके में कई वाहन जलकर खाक हो गए और कम से कम 9 लोग मारे गए. इस विस्फोट में 24 लोग घायल बताए गए हैं. यह विस्फोट उस समय हुआ जब शाम को इलाके में लोगों की भीड़ थी.

दिल्ली, मुंबई और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट

शुरुआती जांच में दिल्ली पुलिस का कहना है कि पार्क की गई कार में यह ब्लास्ट हुआ है. पूरे एरिया को पुलिस की ओर से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है. साथ ही, सामान्य गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है. इस घटना के बाद दिल्ली, मुंबई और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास खड़ी कार में हुए ब्लास्ट से अभी तक 11 लोगों की मौत की पु्ष्टि हुई है तो कई अन्य घायल हैं.