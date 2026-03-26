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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटप्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहीन अफरीदी की अजीब हरकत पर चिढ़े डेविड वॉर्नर, कहा - स्कूल के बच्चे बैठे हैं

प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहीन अफरीदी की अजीब हरकत पर चिढ़े डेविड वॉर्नर, कहा - स्कूल के बच्चे बैठे हैं

पाकिस्तान सुपर लीग 2026 की शुरुआत आज यानी 26 मार्च से हो रही है. इससे पहले कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें शाहीन अफरीदी पर डेविड वॉर्नर खासा नाराज नजर आए, क्योंकि वे अजीब हरकत कर रहे थे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 26 Mar 2026 09:10 AM (IST)
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David Warner Irritated By Shaheen Afridi Behavior: पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) के 11वें सीजन का आगाज आज से होने जा रहा है. इस लीग के शुरू होने से पहले कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली. कराची किंग्स के नए कप्तान और दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वॉर्नर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के गैर-पेशेवर व्यवहार पर खासा नाराज नजर आए. दरअसल, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब वॉर्नर एक सवाल का जवाब दे रहे थे, तब शाहीन अफरीदी , मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील आपस में बातचीत में व्यस्त थे, जिस वजह से वॉर्नर उनपर चिढ़ गए थे.

वॉर्नर ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सिखाया अनुशासन का पाठ

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में डेविड वॉर्नर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को टोकते और स्कूल के बच्चे कहते नजर आ रहे हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वॉर्नर को शाहीन अफरीदी और अन्य कप्तानों पर इतना नाराज हुए कि उन्होंने बीच में ही अपनी बात रोककर उन्हें अनुशासन का पाठ पढ़ाया. वॉर्नर ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए तीखे शब्दों में कहा, 'क्या दिक्कत है जेंटलमैन? माफी चाहता हूं, लेकिन लगता है हमारे बीच यहां कुछ स्कूल के बच्चे बैठे हैं.’

प्रेस कॉन्फेंस में शाहीन अफरीदी की ऐसी हरकत

प्रेस कॉन्फेंस में जब डेविड वॉर्नर एक सवाल का जवाब दे रहे थे, उस समय शाहीन अफरीदी अपने साथी कप्तानों सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान और मार्नस लाबुशेन के साथ बातें कर रहे थे. इसलिए वॉर्नर ने सीधे तौर पर पाकिस्तान के वनडे कप्तान शाहीन को निशाने पर लेते हुए और उन्हें तमीज में रहने की पाठ सिखाई.

कराची किंग्स की कप्तानी करते नजर आएंगे डेविड वॉर्नर

पीएसएल 2026 में डेविड वॉर्नर कराची किंग्स की कप्तानी करते नजर आएंगे. वॉर्नर ने पिछले साल यानी 2025 में इस लीग में डेब्यू किया था और 11 मैचों में कुल 368 रन बनाए थे. उनकी कप्तानी में कराची पिछले सीजन में तीसरे नंबर पर रही थी, लेकिन एलिमिनेटर मुकाबले में लाहौर कलंदर्स से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी.

Published at : 26 Mar 2026 09:10 AM (IST)
Tags :
David Warner Shaheen Afridi Mohammad Rizwan Cricket News PAKISTAN SUPER LEAGUE PSL 2026 Saud Sakeel
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