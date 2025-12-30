हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2026 से पहले CSK को बड़ा झटका, इस खिलाड़ी ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड

IPL 2026 से पहले CSK को बड़ा झटका, इस खिलाड़ी ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड

चेन्नई सुपर किंग्स के नए खिलाड़ी अमान खान की विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में जमकर धुनाई हुई है. अमान ने अपने 10 ओवर के स्पेल में 123 रन लुटाए हैं, जिसके बाद उनके नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 30 Dec 2025 09:39 AM (IST)
Preferred Sources

Aman Khan Holds An Embarrassing Record In The Vijay Hazare Trophy 2025-26: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के ग्रुप स्टेज मुकाबले में सोमवार यानी 29 दिसंबर, 2025 को झारखंड और पुडुचेरी की भिड़ंत हुई, जिसमें झारखंड को 123 रनों की आसान जीत मिली. इस मुकाबले में पुडुचेरी के कप्तान अमान खान के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, जिसको वो याद रखना नहीं चाहेंगे. बता दें कि अमान खान को आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने 40 लाख रुपये के बेस प्राइस में खरीदा था. अमान एक ऑलराउंडर है, जो बल्लेबाजी करते हैं और साथ ही मीडियम पेसर भी हैं.

अमान खान के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड हुआ दर्ज

पुडुचेरी टीम की कप्तानी कर रहे अमान खान ने झारखंड के खिलाफ अपने 10 ओवर के स्पेल में 1 विकेट लेकर 123 रन लुटाए. ये लिस्ट ए क्रिकेट के एक मैच में किसी भी गेंदबाज द्वारा सबसे ज्यादा रन देने का रिकॉर्ड बन गया है. इससे पहले ये रिकॉर्ड अरुणाचल प्रदेश के मिबोम मोसू के नाम था, जिन्होंने पिछले हफ्ते बिहार के खिलाफ 9 ओवर में 116 रन दिए थे. हालांकि, इस मुकाबले में टॉस गंवाकर झारखंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 368 रन बनाए. इसके जवाब में, पुडुचेरी की टीम 41.4 ओवर में 235 रन बनाकर ऑल आउट हो गई.

IPL में अमान खान का कैसा रहा है रिकॉर्ड?

अमान खान ने साल 2022 में आईपीएल में डेब्यू किया था. चेन्नई सुपर किंग्स में आने से पहले अमान कोलकाता नाइटराइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स से जुड़े हुए थे. अमान खान ने आईपीएल में खेले गए 12 मैचों में 115 रन बनाए, जिसमें उन्होंने एक अर्धशतक जड़ा है. अमान ने अपने घरेलू क्रिकेट के करियर में 12 फर्स्ट क्लास, 16 लिस्ट ए और 32 टी20 मुकाबले खेले हैं. उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 5 अर्धशतक के चलते 583 रन बनाए हैं. लिस्ट ए में 2 अर्धशतक के बूते 329 रन बनाए हैं जबकि टी20 में 3 अर्धशतक के चलते 500 रन बना चुके हैं.

Published at : 30 Dec 2025 09:38 AM (IST)
Tags :
CSK Aman Khan IPL 2026 CRICKET Vijay Hazare Trophy 2025-26
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पुतिन के घर पर हमले को लेकर आया पाकिस्तान का बयान, शहबाज शरीफ बोले- 'हीनियस एक्ट'
पुतिन के घर पर हमले को लेकर आया पाकिस्तान का बयान, शहबाज शरीफ बोले- 'हीनियस एक्ट'
महाराष्ट्र
BMC चुनाव के लिए अजित पवार की NCP ने जारी की दूसरी उम्मीदवार सूची, 27 कैंडिडेट्स के नाम शामिल
BMC चुनाव के लिए अजित पवार की NCP ने जारी की दूसरी उम्मीदवार सूची, 27 कैंडिडेट्स के नाम शामिल
विश्व
World Richest Woman: दुनिया की सबसे अमीर खूंखार महिला! एलन मस्क-जेफ बेजोस की संपत्ति मिलाकर भी उसके सामने कम, जानें कौन थी
दुनिया की सबसे अमीर खूंखार महिला! एलन मस्क-जेफ बेजोस की संपत्ति मिलाकर भी उसके सामने कम, जानें कौन थी
स्पोर्ट्स
62 रन बनाते ही स्मृति मंधाना रचेंगी इतिहास, शुभमन गिल का ये रिकॉर्ड खतरे में
62 रन बनाते ही स्मृति मंधाना रचेंगी इतिहास, शुभमन गिल का ये रिकॉर्ड खतरे में
Advertisement

वीडियोज

20 मिनट में समझिए...12 महीने का भविष्य! | Spiritual News
2026 का सूर्य का साल... किस राशि वाले करेंगे कमाल ? | Spiritual News
Bangladesh की पूर्व PM Khalida Ziya का 80 साल की उम्र में निधन | Breaking | ABP News
Ludhiyana Fire News: बसंत नगर में तीन मंजिला मकान में आग लगी, दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू
Rampur Accident: डिवाइडर से टकराने के बाद गाड़ी पर पलटा भूसे से लदा ट्रक, एक शख्स की मौत | UP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पुतिन के घर पर हमले को लेकर आया पाकिस्तान का बयान, शहबाज शरीफ बोले- 'हीनियस एक्ट'
पुतिन के घर पर हमले को लेकर आया पाकिस्तान का बयान, शहबाज शरीफ बोले- 'हीनियस एक्ट'
महाराष्ट्र
BMC चुनाव के लिए अजित पवार की NCP ने जारी की दूसरी उम्मीदवार सूची, 27 कैंडिडेट्स के नाम शामिल
BMC चुनाव के लिए अजित पवार की NCP ने जारी की दूसरी उम्मीदवार सूची, 27 कैंडिडेट्स के नाम शामिल
विश्व
World Richest Woman: दुनिया की सबसे अमीर खूंखार महिला! एलन मस्क-जेफ बेजोस की संपत्ति मिलाकर भी उसके सामने कम, जानें कौन थी
दुनिया की सबसे अमीर खूंखार महिला! एलन मस्क-जेफ बेजोस की संपत्ति मिलाकर भी उसके सामने कम, जानें कौन थी
स्पोर्ट्स
62 रन बनाते ही स्मृति मंधाना रचेंगी इतिहास, शुभमन गिल का ये रिकॉर्ड खतरे में
62 रन बनाते ही स्मृति मंधाना रचेंगी इतिहास, शुभमन गिल का ये रिकॉर्ड खतरे में
बॉलीवुड
आमिर खान को जब मिली थीं जान से मारने की धमकी, भांजे बोले- कब से मामा को देश से भगाने की कोशिश हो रही
आमिर खान को जब मिली थीं जान से मारने की धमकी, भांजे बोले- कब से मामा को देश से भगाने की कोशिश हो रही
हेल्थ
सिर्फ टेस्ट नहीं गट हेल्थ का खजाना होती थी दादी-नानी की ये चीज, अपनी थाली में जरूरी करें शामिल
सिर्फ टेस्ट नहीं गट हेल्थ का खजाना होती थी दादी-नानी की ये चीज, अपनी थाली में जरूरी करें शामिल
ट्रेंडिंग
कॉर्पोरेट पार्टी में कॉकटेल पीना पड़ा भारी, तेज दर्द के बाद फटा युवक का पेट- वीडियो वायरल
कॉर्पोरेट पार्टी में कॉकटेल पीना पड़ा भारी, तेज दर्द के बाद फटा युवक का पेट- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
Islamic Banking: इस्लाम में ब्याज हराम तो मुस्लिम देशों में कैसे मिलता है लोन, जानें बैंकिंग सिस्टम कैसे करता है काम?
इस्लाम में ब्याज हराम तो मुस्लिम देशों में कैसे मिलता है लोन, जानें बैंकिंग सिस्टम कैसे करता है काम?
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Embed widget