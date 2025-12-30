IPL 2026 से पहले CSK को बड़ा झटका, इस खिलाड़ी ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड

Aman Khan Holds An Embarrassing Record In The Vijay Hazare Trophy 2025-26: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के ग्रुप स्टेज मुकाबले में सोमवार यानी 29 दिसंबर, 2025 को झारखंड और पुडुचेरी की भिड़ंत हुई, जिसमें झारखंड को 123 रनों की आसान जीत मिली. इस मुकाबले में पुडुचेरी के कप्तान अमान खान के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, जिसको वो याद रखना नहीं चाहेंगे. बता दें कि अमान खान को आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने 40 लाख रुपये के बेस प्राइस में खरीदा था. अमान एक ऑलराउंडर है, जो बल्लेबाजी करते हैं और साथ ही मीडियम पेसर भी हैं.

अमान खान के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड हुआ दर्ज

पुडुचेरी टीम की कप्तानी कर रहे अमान खान ने झारखंड के खिलाफ अपने 10 ओवर के स्पेल में 1 विकेट लेकर 123 रन लुटाए. ये लिस्ट ए क्रिकेट के एक मैच में किसी भी गेंदबाज द्वारा सबसे ज्यादा रन देने का रिकॉर्ड बन गया है. इससे पहले ये रिकॉर्ड अरुणाचल प्रदेश के मिबोम मोसू के नाम था, जिन्होंने पिछले हफ्ते बिहार के खिलाफ 9 ओवर में 116 रन दिए थे. हालांकि, इस मुकाबले में टॉस गंवाकर झारखंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 368 रन बनाए. इसके जवाब में, पुडुचेरी की टीम 41.4 ओवर में 235 रन बनाकर ऑल आउट हो गई.

IPL में अमान खान का कैसा रहा है रिकॉर्ड?

अमान खान ने साल 2022 में आईपीएल में डेब्यू किया था. चेन्नई सुपर किंग्स में आने से पहले अमान कोलकाता नाइटराइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स से जुड़े हुए थे. अमान खान ने आईपीएल में खेले गए 12 मैचों में 115 रन बनाए, जिसमें उन्होंने एक अर्धशतक जड़ा है. अमान ने अपने घरेलू क्रिकेट के करियर में 12 फर्स्ट क्लास, 16 लिस्ट ए और 32 टी20 मुकाबले खेले हैं. उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 5 अर्धशतक के चलते 583 रन बनाए हैं. लिस्ट ए में 2 अर्धशतक के बूते 329 रन बनाए हैं जबकि टी20 में 3 अर्धशतक के चलते 500 रन बना चुके हैं.