भारतीय टीम एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट से बाहर हो गई है. शुक्रवार को खेले गए सेमीफाइनल मैच में टीम इंडिया को बांग्लादेश के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी. सुपर ओवर में भारतीय टीम ने बिना रन बनाए अपने दोनों विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद सुयश शर्मा द्वारा फेंकी गई वाइड गेंद के कारण बांग्लादेश जीत गया. भारतीय टीम के इस फैसले की जमकर आलोचना हो रही है कि सुपर ओवर में इन-फॉर्म बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को नहीं भेजा गया. इस पर कप्तान जीतेश शर्मा ने खुद बड़ा बयान दिया है.

वैभव सूर्यवंशी को क्यों नहीं भेजा?

पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कप्तान जीतेश शर्मा ने बताया, "हमारी टीम में, वैभव और प्रियांश पावरप्ले के मास्टर हैं, लेकिन डेथ ओवरों में आशुतोष शर्मा और रमनदीप सिंह बड़े हिट मारने का अनुभव रखते हैं. सुपर ओवर का लाइन अप टीम का फैसला था, जिसपर अंतिम फैसला मैंने लिया था."

कप्तान ने हार की जिम्मेदारी ली

जीतेश शर्मा ने भारतीय टीम की हार की जिम्मेदारी लेते हुए कहा, "यह अच्छा मैच रहा, हमने बहुत कुछ सीखा. टीम का सीनियर खिलाड़ी होते हुए मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूं. मुझे मैच जिताना चाहिए था. ये हार या जीत का नहीं, सीखने का विषय है. कोई नहीं जानता, क्या पता ये युवा खिलाड़ी किसी दिन भारत के लिए वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीत जाएं. इनकी प्रतिभा का स्तर आसमान को छू रहा है. हमें गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना है."

भारतीय टीम ने आखिरी गेंद पर 3 रन भागकर मैच को सुपर ओवर पर ला खड़ा किया था. दोनों टीमों का स्कोर 194 रन रहा. जब सुपर ओवर की बाती आई तो भारतीय टीम ने बिना रन बनाए दोनों विकेट गंवा दिए. जवाब में पहली गेंद पर सुयश शर्मा ने बांग्लादेश का विकेट ले लिया था, लेकिन वो अगली गेंद वाइड फेंक बैठे.

