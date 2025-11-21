हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
वैभव सूर्यवंशी को सुपर ओवर में क्यों नहीं भेजा? कप्तान जीतेश शर्मा ने खुद बताया; जानें क्या कहा

Rising Stars Asia Cup: भारतीय टीम एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट से बाहर हो गई है. सुपर ओवर तक चले सेमीफाइनल मैच में बांग्लादेश ने भारत को हरा दिया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 21 Nov 2025 10:28 PM (IST)
भारतीय टीम एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट से बाहर हो गई है. शुक्रवार को खेले गए सेमीफाइनल मैच में टीम इंडिया को बांग्लादेश के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी. सुपर ओवर में भारतीय टीम ने बिना रन बनाए अपने दोनों विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद सुयश शर्मा द्वारा फेंकी गई वाइड गेंद के कारण बांग्लादेश जीत गया. भारतीय टीम के इस फैसले की जमकर आलोचना हो रही है कि सुपर ओवर में इन-फॉर्म बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को नहीं भेजा गया. इस पर कप्तान जीतेश शर्मा ने खुद बड़ा बयान दिया है.

वैभव सूर्यवंशी को क्यों नहीं भेजा?

पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कप्तान जीतेश शर्मा ने बताया, "हमारी टीम में, वैभव और प्रियांश पावरप्ले के मास्टर हैं, लेकिन डेथ ओवरों में आशुतोष शर्मा और रमनदीप सिंह बड़े हिट मारने का अनुभव रखते हैं. सुपर ओवर का लाइन अप टीम का फैसला था, जिसपर अंतिम फैसला मैंने लिया था."

कप्तान ने हार की जिम्मेदारी ली

जीतेश शर्मा ने भारतीय टीम की हार की जिम्मेदारी लेते हुए कहा, "यह अच्छा मैच रहा, हमने बहुत कुछ सीखा. टीम का सीनियर खिलाड़ी होते हुए मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूं. मुझे मैच जिताना चाहिए था. ये हार या जीत का नहीं, सीखने का विषय है. कोई नहीं जानता, क्या पता ये युवा खिलाड़ी किसी दिन भारत के लिए वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीत जाएं. इनकी प्रतिभा का स्तर आसमान को छू रहा है. हमें गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना है."

भारतीय टीम ने आखिरी गेंद पर 3 रन भागकर मैच को सुपर ओवर पर ला खड़ा किया था. दोनों टीमों का स्कोर 194 रन रहा. जब सुपर ओवर की बाती आई तो भारतीय टीम ने बिना रन बनाए दोनों विकेट गंवा दिए. जवाब में पहली गेंद पर सुयश शर्मा ने बांग्लादेश का विकेट ले लिया था, लेकिन वो अगली गेंद वाइड फेंक बैठे.

IND vs SA: कोलकाता में 3 दिन भी नहीं चला था मैच, गुवाहाटी में कितने रन बनेंगे? दूसरे टेस्ट की पिच रिपोर्ट

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 21 Nov 2025 10:28 PM (IST)
IND Vs BAN Vaibhav Suryavanshi Rising Stars Asia Cup Asia Cup Rising Stars
Embed widget