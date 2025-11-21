भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला टेस्ट मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला गया था. वह मुकाबला पूरे 3 दिन भी नहीं चल पाया, जिसमें टीम इंडिया 30 रनों से हार गई थी. अब दूसरा मैच 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा. ईडन गार्डन्स की पिच की जमकर आलोचना हुई थी, लेकिन अब बारासपारा स्टेडियम की पिच से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए, जो इतिहास में पहली बार किसी टेस्ट मैच की मेजबानी करने जा रहा है.

कैसा बर्ताव करेगी पिच?

गुवाहाटी के बारासपारा स्टेडियम की पिच लाल मिट्टी से बनी है, जिस पर हल्की घास छोड़ी गई है. इस तरह की पिच पर आमतौर पर बल्ले और गेंद के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है. ठंड के मौसम में सुबह पिच में नमी रह सकती है, जिससे तेज गेंदबाजों को पहले सेशन में स्विंग मिल सकती है.

आमतौर पर इस मैदान की पिच बल्लेबाजी के अनुरूप रहती है, जहां खूब सारे रन बनने का अनुमान रहता है. मगर तीसरे दिन या उसके बाद स्पिनरों को मदद मिलने लगती है. लाल मिट्टी का मतलब, इस पिच में तेज गेंदबाजों के लिए भी मदद रहेगी. फास्ट बॉलर्स को अच्छा बाउंस भी मिल सकता है. अगर पिच कोलकाता की तरह खराब बर्ताव नहीं करती है, तो पहली पारी में यहां 350-400 रन का स्कोर काफी अच्छा साबित हो सकता है.

ऋषभ पंत करेंगे कप्तानी

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में ऋषभ पंत भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे होंगे. नियमित कप्तान शुभमन गिल अभी चोटिल हैं, उन्हें पहले टेस्ट के दौरान गर्दन में खिंचाव की समस्या थी. वो अभी पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाए हैं. ऐसे में ऋषभ पंत गुवाहाटी टेस्ट में टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे होंगे.

