इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन के लिए बिगुल बज चुका है. आईपीएल के 19वें सीजन यानी आईपीएल 2026 की नीलामी मंगलवार, 16 दिसंबर को आबू धाबी में होगी. इस बार की नीलामी में लगभग 350 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी. हालांकि, ऑक्शन में ज्यादा से ज्यादा 77 खिलाड़ी ही बिक सकेंगे. आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले ऑस्ट्रेलिया के खूंखार ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन ने बड़ा खुलासा किया है.

कैमरून ग्रीन आईपीएल 2026 की नीलामी में बैटर लिस्ट में शामिल हैं. वह नीलामी के फर्स्ट सेट में शामिल किए गए हैं. हालांकि, इसके बाद चर्चा होने लगी थी कि क्या ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन आईपीएल 2026 में बतौर बल्लेबाज ही खेलेंगे? अब ग्रीन ने खुद इसका जवाब दिया है.

आईपीएल 2026 में गेंदबाजी भी करूंगा- कैमरून ग्रीन

कैमरून ग्रीन ने कहा है कि आईपीएल 2026 में वह एक ऑलराउंडर के तौर पर ही खेलेंगे. इससे साफ है कि ग्रीन गेंदबाजी भी करेंगे. ग्रीन ने कहा कि मैनेजर की गलत से आईपीएल नीलामी में उनका नाम बैटर लिस्ट में शामिल हो गया. उन्होंने साफ तौर पर इस गलती के लिए मैनेजर को जिम्मेदार ठहराया.

2025-26 एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट से पहले ट्रेनिंग सेशन के दौरान मीडिया से बात करते हुए कैमरून ग्रीन ने कहा कि आईपीएल 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन करते समय मैनेजर से गलती हो गई. मैनेजर ने ऑलराउंडर की जगह बल्लेबाज का ऑप्शन चुन लिया. ग्रीन ने कंफर्म किया कि वह पूरी तरह फिट हैं और आईपीएल 2026 में गेंदबाजी भी करेंगे.

नीलामी में सबसे महंगे बिक सकते हैं ग्रीन

आईपीएल 2026 की मिनी ऑक्शन में कैमरून ग्रीन का बेस प्राइज 2 करोड़ रुपये है. वह नीलामी में सबसे ज्यादा कीमत में बिक सकते हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स के पास नीलामी में सबसे ज्यादा पैसा होगा. ऐसे में केकेआर आंद्रे रसेल के रिप्लेसमेंट के रूप में ग्रीन को खरीद सकती है. पूर्व भारतीय ऑप स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की मॉक ऑक्शन में कैमरून ग्रीन 21 करोड़ रुपये में बिके थे. मॉक ऑक्शन में ग्रीन को चेन्नई सुपर किंग्स ने लिया था.