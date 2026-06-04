अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर होंगे विराट कोहली? असली वजह का खुलासा
Why Virat Ruled Out IND vs AFG ODI: भारत बनाम अफगानिस्तान वनडे सीरीज 14 जून से शुरू होगी. इस सीरीज से विराट कोहली क्यों बाहर होने वाले हैं, जान लीजिए वजह.
भारत बनाम अफगानिस्तान एकमात्र टेस्ट मुकाबला 6 जून से शुरू होगा. उसके बाद 14 जून से दोनों टीमों की 3 वनडे मैचों की सीरीज शुरू होगी. चूंकि विराट कोहली अब सिर्फ ODI फॉर्मेट में खेलते हैं, इसलिए फैंस भी उन्हें टीम इंडिया की जर्सी में देखने को बेताब होंगे, लेकिन सीरीज से पहले ही भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है.
क्यों नहीं खेलेंगे विराट कोहली?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विराट कोहली हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं खेल पाएंगे. खबर है कि विराट IPL 2026 की ट्रॉफी जीतने के बाद यूरोप चले गए हैं. आईपीएल 2026 के फाइनल में विराट ने नाबाद 75 रन बनाए थे, लेकिन उन्हें पैर पर पट्टी बांधकर खेलते देखा गया था.
आईपीएल 2026 में विराट अच्छे टच में दिखे और 56 से अधिक के औसत से 675 रन बनाए थे. हालांकि अब तक BCCI ने विराट कोहली के सीरीज से बाहर होने की पुष्टि नहीं की है. विराट आखिरी बार जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ कोई वनडे मैच खेलते दिखे थे.
रोहित पर भी सवाल
सिर्फ विराट कोहली ही नहीं, रोहित शर्मा के खेलने पर भी सवालिया चिन्ह हैं. रोहित को भी हैमस्ट्रिंग इंजरी की समस्या है, जिसके कारण उन्हें आईपीएल 2026 में भी कई मुकाबलों से बाहर बैठना पड़ा था. विराट का बाहर होना लगभग तय लग रहा है, वहीं रोहित को अभी तक फिटनेस क्लियरेंस नहीं मिला है. ऐसे में यशस्वी जायसवाल के लिए वनडे स्क्वाड में आने के दरवाजे खुल सकते हैं. वहीं ऋतुराज गायकवाड़ को भी ओपनिंग के विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है.
अगले कुछ दिनों में इस पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है. रिपोर्ट्स अनुसार 6 जून को एक बैठक होने वाली है, जिसमें आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज के स्क्वाड पर मुहर लगाई जा सकती है.
यह भी पढ़ें:
22 सिक्स और 22 चौके, इस बल्लेबाज ने तूफानी शतक ठोक रचा इतिहास; सबको पीछे छोड़ा