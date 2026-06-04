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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर होंगे विराट कोहली? असली वजह का खुलासा

अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर होंगे विराट कोहली? असली वजह का खुलासा

Why Virat Ruled Out IND vs AFG ODI: भारत बनाम अफगानिस्तान वनडे सीरीज 14 जून से शुरू होगी. इस सीरीज से विराट कोहली क्यों बाहर होने वाले हैं, जान लीजिए वजह.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 04 Jun 2026 04:26 PM (IST)
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भारत बनाम अफगानिस्तान एकमात्र टेस्ट मुकाबला 6 जून से शुरू होगा. उसके बाद 14 जून से दोनों टीमों की 3 वनडे मैचों की सीरीज शुरू होगी. चूंकि विराट कोहली अब सिर्फ ODI फॉर्मेट में खेलते हैं, इसलिए फैंस भी उन्हें टीम इंडिया की जर्सी में देखने को बेताब होंगे, लेकिन सीरीज से पहले ही भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है.

क्यों नहीं खेलेंगे विराट कोहली?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विराट कोहली हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं खेल पाएंगे. खबर है कि विराट IPL 2026 की ट्रॉफी जीतने के बाद यूरोप चले गए हैं. आईपीएल 2026 के फाइनल में विराट ने नाबाद 75 रन बनाए थे, लेकिन उन्हें पैर पर पट्टी बांधकर खेलते देखा गया था.

आईपीएल 2026 में विराट अच्छे टच में दिखे और 56 से अधिक के औसत से 675 रन बनाए थे. हालांकि अब तक BCCI ने विराट कोहली के सीरीज से बाहर होने की पुष्टि नहीं की है. विराट आखिरी बार जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ कोई वनडे मैच खेलते दिखे थे.

रोहित पर भी सवाल

सिर्फ विराट कोहली ही नहीं, रोहित शर्मा के खेलने पर भी सवालिया चिन्ह हैं. रोहित को भी हैमस्ट्रिंग इंजरी की समस्या है, जिसके कारण उन्हें आईपीएल 2026 में भी कई मुकाबलों से बाहर बैठना पड़ा था. विराट का बाहर होना लगभग तय लग रहा है, वहीं रोहित को अभी तक फिटनेस क्लियरेंस नहीं मिला है. ऐसे में यशस्वी जायसवाल के लिए वनडे स्क्वाड में आने के दरवाजे खुल सकते हैं. वहीं ऋतुराज गायकवाड़ को भी ओपनिंग के विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है.

अगले कुछ दिनों में इस पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है. रिपोर्ट्स अनुसार 6 जून को एक बैठक होने वाली है, जिसमें आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज के स्क्वाड पर मुहर लगाई जा सकती है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 04 Jun 2026 04:26 PM (IST)
Tags :
India Cricket Team VIRAT KOHLI Rohit SHarma IND VS AFG
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