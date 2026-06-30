इस रिकॉर्ड के लिए गिनीज बुक में दर्ज बेन स्टोक्स का नाम, मैक्कुलम और गिलक्रिस्ट बहुत पीछे

बेन स्टोक्स (Ben Stokes) अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के रिटायर हो गए हैं. उन्होंने करियर का आखिरी टेस्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था, जिसमें इंग्लैंड को स्टोक्स की कप्तानी में हार का सामना करना पड़ा. लेकिन रिटायरमेंट के साथ स्टोक्स ने अपना नाम गिनीज बुक में दर्ज करवा दिया. दरअसल वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं. इस लिस्ट में ब्रेंडन मैक्कुलम और एडम गिलक्रिस्ट जैसे बल्लेबाज बहुत पीछे हैं, जो आक्राम बैटिंग के लिए मशहूर थे.

स्टोक्स ने 138 टेस्ट छक्कों के साथ अपना अंतर्राष्ट्रीय करियर समाप्त किया. लिस्ट में न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज ब्रेंडन मैक्कुलम दूसरे पायदान पर हैं. मैक्कुलम ने टेस्ट में 107 छक्के लगाए. फिर तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट हैं, जिन्होंने टेस्ट करियर में 100 छक्के लगाए. अब तक सिर्फ इन्हीं 3 बल्लेबाजों ने टेस्ट क्रिकेट में 100 या उससे ज्यादा छक्के लगाए हैं.

Ben Stokes retires from international cricket with the most sixes ever hit in a test career - 138 pic.twitter.com/Q7ZYfJlmIf — Guinness World Records (@GWR) June 29, 2026

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

बेन स्टोक्स (इंग्लैंड)- 138 छक्के

ब्रेंडन मैक्कुलम (न्यूजीलैंड)- 107 छक्के

एडम गिलक्रिस्ट (ऑस्ट्रेलिया)- 10 छक्के

टिम साऊदी (न्यूजीलैंड)- 98 छक्के

क्रिस गेल (वेस्टइंडीज)- 98 छक्के.

बता दें कि गिनीज बुक ने आधिकारिक तौर पर स्टोक्स का टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड दर्ज किया है. गिनीज बुक के सोशल मीडिया पर स्टोक्स के रिकॉर्ड को लेकर एक पोस्ट शेयर किया गया.

बेन स्टोक्स का अंतर्राष्ट्रीय करियर

इंग्लैंड के लिए तीनों फॉर्मेट खेलने वाले बेन स्टोक्स ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 122 टेस्ट, 114 वनडे और 43 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल लिए हैं. टेस्ट की 220 पारियों में बैटिंग करते हुए स्टोक्स ने 7273 रन बनाए और बॉलिंग में 252 विकेट चटकाए. फॉर्मेट में उन्होंने 14 शतक और 37 अर्धशतक बनाए. वनडे में स्टोक्स ने 3463 रन स्कोर किए, जिसमें 5 शतक और 24 अर्धशतक शामिल रहे. इसके अलावा फॉर्मेट में गेंदबाजी करते हुए 74 विकेट लिए. बाकी टी20 इंटरनेशनल में 585 रन बनाए और 26 विकेट लिए. फॉर्मेट में बैटिंग करते हुए स्टोक्स ने 1 फिफ्टी लगाई, जो उनका 52* रनों का उनका हाई स्कोर रहा.

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