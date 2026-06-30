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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में डेब्यू करेंगे वैभव सूर्यवंशी! जानें प्लेइंग इलेवन पर क्या है ताजा अपडेट

इग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में डेब्यू करेंगे वैभव सूर्यवंशी! जानें प्लेइंग इलेवन पर क्या है ताजा अपडेट

IND vs ENG 1st T20 Playing 11: भारत और इंग्लैंड की पांच मैचों की टी20 सीरीज 1 जुलाई से शुरू हो रही है. जानिए वैभव सूर्यवंशी के खेलने पर क्या अपडेट है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 30 Jun 2026 06:39 PM (IST)
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भारतीय टीम का इंग्लैंड दौरा 1 जुलाई से शुरू हो रहा है. भारत बनाम इंग्लैंड पहला टी20 मैच कल चेस्टर ली स्ट्रीट पर खेला जाएगा. इस मुकाबले में भारत की प्लेइंग इलेवन कैसी होगी, यह चर्चा का विषय बना हुआ है. वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू का मौका मिलेगा या नहीं? आयरलैंड के खिलाफ 0-2 की हार के बाद कोई बल्लेबाज या गेंदबाज अंतिम-11 से बाहर होगा या नहीं? ऐसे कई सवाल टीम मैनेजमेंट के सामने भी होंगे.

क्या होगा वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू?

आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले कप्तान श्रेयस अय्यर और बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक का कहना था कि वैभव बेशक एक बेहतरीन क्रिकेटर हैं, लेकिन उन्हें डेब्यू के लिए इंतजार करना पड़ सकता है. अब वही बात भारतीय टीम के सहायक कोच रायन टेन डोएशे ने दोहराई है.

रायन टेन डोएशे ने कहा, "इसमें कोई शक नहीं कि वैभव सूर्यवंशी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं. लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि उनकी जगह संजू सैमसन को बाहर कर दिया जाए, जिन्होंने 3 महीने पहले भारत को टी20 वर्ल्ड कप जिताने में बड़ी भूमिका निभाई थी. सैमसन का आईपीएल सीजन भी अच्छा गया. खिलाड़ियों में आत्मविश्वास पैदा करना जरूरी है."

उनके इस बयान से साफ हो जाता है कि कम से कम इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में वैभव को डेब्यू का मौका मिलने की संभावना बहुत कम है.

वाशिंगटन सुंदर की वापसी

आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में सूर्यांश शेडगे को इंटरनेशनल डेब्यू का मौका मिला था, लेकिन वो ना तो बैट और ना ही गेंदबाजी में प्रभावशाली प्रदर्शन कर पाए. इंग्लैंड के खिलाफ कठिन चुनौती के लिए संभव है कि अनुभव के आधार पर वाशिंगटन सुंदर की प्लेइंग इलेवन में वापसी हो सकती है.

जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है, ऐसे में गुरनूर बराड़ और प्रसिद्ध कृष्णा का प्लेइंग इलेवन से पत्ता कट हो सकता है. इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 30 Jun 2026 06:39 PM (IST)
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Playing 11 IND Vs ENG 1st T20 IND VS ENG Vaibhav Sooryavanshi
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