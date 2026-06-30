भारतीय टीम का इंग्लैंड दौरा 1 जुलाई से शुरू हो रहा है. भारत बनाम इंग्लैंड पहला टी20 मैच कल चेस्टर ली स्ट्रीट पर खेला जाएगा. इस मुकाबले में भारत की प्लेइंग इलेवन कैसी होगी, यह चर्चा का विषय बना हुआ है. वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू का मौका मिलेगा या नहीं? आयरलैंड के खिलाफ 0-2 की हार के बाद कोई बल्लेबाज या गेंदबाज अंतिम-11 से बाहर होगा या नहीं? ऐसे कई सवाल टीम मैनेजमेंट के सामने भी होंगे.

क्या होगा वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू?

आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले कप्तान श्रेयस अय्यर और बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक का कहना था कि वैभव बेशक एक बेहतरीन क्रिकेटर हैं, लेकिन उन्हें डेब्यू के लिए इंतजार करना पड़ सकता है. अब वही बात भारतीय टीम के सहायक कोच रायन टेन डोएशे ने दोहराई है.

रायन टेन डोएशे ने कहा, "इसमें कोई शक नहीं कि वैभव सूर्यवंशी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं. लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि उनकी जगह संजू सैमसन को बाहर कर दिया जाए, जिन्होंने 3 महीने पहले भारत को टी20 वर्ल्ड कप जिताने में बड़ी भूमिका निभाई थी. सैमसन का आईपीएल सीजन भी अच्छा गया. खिलाड़ियों में आत्मविश्वास पैदा करना जरूरी है."

उनके इस बयान से साफ हो जाता है कि कम से कम इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में वैभव को डेब्यू का मौका मिलने की संभावना बहुत कम है.

वाशिंगटन सुंदर की वापसी

आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में सूर्यांश शेडगे को इंटरनेशनल डेब्यू का मौका मिला था, लेकिन वो ना तो बैट और ना ही गेंदबाजी में प्रभावशाली प्रदर्शन कर पाए. इंग्लैंड के खिलाफ कठिन चुनौती के लिए संभव है कि अनुभव के आधार पर वाशिंगटन सुंदर की प्लेइंग इलेवन में वापसी हो सकती है.

जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है, ऐसे में गुरनूर बराड़ और प्रसिद्ध कृष्णा का प्लेइंग इलेवन से पत्ता कट हो सकता है. इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं.

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