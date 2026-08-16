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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबांग्लादेश से हारने पर बवाल, रिकी पोंटिंग ने की ऑस्ट्रेलियाई टीम में बदलाव की मांग

बांग्लादेश से हारने पर बवाल, रिकी पोंटिंग ने की ऑस्ट्रेलियाई टीम में बदलाव की मांग

बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट में 9 विकेट से हराया है. ऑस्ट्रेलिया में बांग्लादेश की यह पहली टेस्ट जीत है. ऑस्ट्रेलिया की इस हार के बाद काफी आलोचना हो रही है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 16 Aug 2026 08:22 PM (IST)
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बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की हार से पूर्व क्रिकेटर काफी नाराज हैं. इस हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम को पुराने दिग्गज क्रिकेटरों और क्रिकेट विशेषज्ञों से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने ऑस्ट्रेलियाई टीम में बदलाव की मांग की है तो वहीं कुछ पूर्व दिग्गजों ने कहा कि यह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़े उलटफेरों में से एक है. सभी ने एक सुर में कहा है कि यह हार मंजूर नहीं है. 

रिकी पोंटिंग ने की टीम में बदलाव की मांग

रिकी पोंटिंग ने चैनल 7 पर कहा, "यह वाकई बहुत शर्मनाक हार है. मुझे लगता है कि बदलाव करना जरूरी है. पिछली गर्मी के आखिर में ही मैंने कहा था कि टीम को फिर से तैयार करने का यह सही समय है, क्योंकि कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन ऐसा ही रहा है. मैं बदलाव करने के पक्ष में सबसे आखिर में रहूंगा. एक कप्तान या खिलाड़ी के तौर पर मैं हमेशा टीम को एकजुट रखना चाहता था. जब तक हालात बहुत खराब न हो जाएं, मैं किसी को बाहर करने की बात नहीं करता. हालांकि, यहां आने से पहले ही मुझे ऐसे कई संकेत मिल गए थे, जिनसे लगा कि टीम में बदलाव करने का सही समय आ गया है. अगर किसी नए खिलाड़ी को ओपनिंग या नंबर 3 की जगह मौका दिया जाए, तो टीम को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। मेरे हिसाब से अब ऐसा कदम उठाया जाना चाहिए,"

'बांग्लादेश से टेस्ट मैच हारना स्वीकार्य नहीं'

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व गेंदबाज ट्रेंट कोपलैंड ने इस बात पर जोर दिया कि ऑस्ट्रेलिया में बांग्लादेश से टेस्ट मैच हारना स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने कहा, "मुझे यकीन है कि खिलाड़ी खुद भी इस नतीजे से बहुत निराश होंगे. मुझे लगता है कि वे इसे दुनिया खत्म होने जैसा नहीं मान रहे होंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट मैच का यह नतीजा बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है. जब आप अपने घरेलू हालात में खेल रहे हों, तो मुझे तैयारी या इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑस्ट्रेलिया के लिए कौन खेल रहा है. आप ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच में बांग्लादेश से नहीं हार सकते." 

मार्क वॉ ने बताया सबसे बड़ा उलटफेर

पूर्व सलामी बल्लेबाज मार्क वॉ ने फॉक्स स्पोर्ट्स पर कहा, "मेजबान टीम को जोश से भरे बांग्लादेश के खिलाफ अपने खेल में खराब प्रदर्शन की भारी कीमत चुकानी पड़ी. ऑस्ट्रेलियाई अपने गेम से बाहर रहे हैं और उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी है. जहां तक मुझे याद है, यह शायद ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा उलटफेर हो सकता है. वेस्टइंडीज ने तीन या चार साल पहले गाबा में ऑस्ट्रेलिया को हराया था. वह एक उलटफेर था। लेकिन, यह देखते हुए कि उनके दो सबसे अच्छे गेंदबाज नहीं खेल रहे हैं. मजबूत ऑस्ट्रेलियाई टीम अपनी मजबूत गेंदबाजी लाइन-अप के साथ खेल रही है, यह एक बड़ा उलटफेर है."

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 16 Aug 2026 08:22 PM (IST)
Tags :
Pat Cummins Ricky Ponting Mark Waugh Australia Vs Bangladesh AUS Vs BAN 1st Test
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