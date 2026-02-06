हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट2026 टी20 वर्ल्ड कप की टीम इंडिया से बाहर हर्षित राणा? ये खूंखार गेंदबाज करेगा रिप्लेस, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

2026 टी20 वर्ल्ड कप की टीम इंडिया से बाहर हर्षित राणा? ये खूंखार गेंदबाज करेगा रिप्लेस, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

Mohammed Siraj Replace Harshit Rana Team India: टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम इंडिया से हर्षित राणा बाहर हो सकते हैं. उनकी जगह मोहम्मद सिराज को स्क्वाड में जगह मिल सकती है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 06 Feb 2026 04:23 PM (IST)
Preferred Sources

Team India Squad T20 World Cup 2026: तेज गेंदबाज हर्षित राणा चोट के कारण टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर किए जा सकते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार मोहम्मद सिराज को हर्षित के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम इंडिया में शामिल किया जा सकता है. हर्षित राणा को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वॉर्मअप मैच में चोट आई थी.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 की कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा था कि हर्षित को अभी तक स्क्वाड से बाहर किए जाने पर विचार नहीं किया गया है. मगर इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार हर्षित राणा समय रहते फिट नहीं हो पाएंगे. रिपोर्ट अनुसार हर्षित को लेकर अभी तक अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं लग रही है.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वॉर्मअप मैच में हर्षित राणा के साथ एक ही ओवर में 2 बार ऐसा हुआ, जब वो अपना रन-अप भी पूरा नहीं कर पाए थे. उस मुकाबले में हर्षित अपना घुटना पकड़ कर मैदान से बाहर चले गए थे. हर्षित राणा टीम इंडिया में बेहद अहम भूमिका निभा रहे थे. वो गेंदबाजी के साथ-साथ नंबर-8 पर बढ़िया बल्लेबाजी शॉट भी लगा ते रहे हैं. कप्तान सूर्यकुमार भी कह चुके हैं कि हर्षित की भरपाई करना मुश्किल होगा, लेकिन टीम इंडिया में कई विकल्प मौजूद हैं.

मोहम्मद सिराज करेंगे रिप्लेस?

रिपोर्ट अनुसार चयनकर्ता शुक्रवार को टीम इंडिया में बदलाव कर सकते हैं. हर्षित राणा की जगह टीम इंडिया में मोहम्मद सिराज को दी जा सकती है. सिराज, जो जुलाई 2024 के बाद से टीम इंडिया के लिए कोई टी20 मैच नहीं खेले हैं. मोहम्मद सिराज ने अभी तक अपने 16 मैचों के अंतर्राष्ट्रीय टी20 करियर में 14 विकेट लिए हैं. वो टी20 वर्ल्ड कप 2024 की विजेता भारतीय टीम का हिस्सा रहे थे.

यह भी पढ़ें:

किस चीज की बनी होती है टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी? जानें वजन और कीमत समेत सारी जरूरी डिटेल्स

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 06 Feb 2026 04:23 PM (IST)
Tags :
Mohammed Siraj Harshit Rana INDIAN CRICKET TEAM ICC T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
दिल्ली NCR
जनकपुरी मौत मामले में दिल्ली सरकार का एक्शन, जल बोर्ड के JE समेत 3 अधिकारी सस्पेंड
जनकपुरी मौत मामले में दिल्ली सरकार का एक्शन, जल बोर्ड के JE समेत 3 अधिकारी सस्पेंड
क्रिकेट
किस चीज की बनी होती है टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी? जानें वजन और कीमत समेत सारी जरूरी डिटेल्स
किस चीज की बनी होती है टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी? जानें वजन और कीमत समेत सारी जरूरी डिटेल्स
टेलीविजन
टीवी की इस पॉपुलर एक्ट्रेस ने डायरेक्टर संग की सगाई, अंगूठी पहनाने के लिए चुना 11:11 का शुभ मुहूर्त
टीवी की इस पॉपुलर एक्ट्रेस ने डायरेक्टर संग की सगाई, 11:11 के शुभ मुहूर्त में पहनाई अंगूठी
Advertisement

वीडियोज

RBI ने Market को दिया Relief, Repo Rate Unchanged| Paisa Live
Top News: आज की बड़ी खबरें | india US Trade Deal | RBI Policy | Trump | UP Politics|Budget 2026
Delhi News: जनकपुरी हादसे के घटनास्थल पहुंचे Pravesh Verma, बोले- 'दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी'
Ghooskhor Pandit Film Row: वेब सीरिज 'घूसखोर पंडत' पर विरोध जारी | Breaking | ABP News
Delhi News: जनकपुरी हादसे पर पुलिस का आया बयान, 'लापरवाही के आरोपों की होगी जांच' | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
'पॉप्युलैरिटी बटौरने SC आ गए, लगता है सत्ता मिल जाती तो...', प्रशांत किशोर की पार्टी की याचिका पर CJI की सख्त टिप्पणियां जरूर पढ़ें
दिल्ली NCR
जनकपुरी मौत मामले में दिल्ली सरकार का एक्शन, जल बोर्ड के JE समेत 3 अधिकारी सस्पेंड
जनकपुरी मौत मामले में दिल्ली सरकार का एक्शन, जल बोर्ड के JE समेत 3 अधिकारी सस्पेंड
क्रिकेट
किस चीज की बनी होती है टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी? जानें वजन और कीमत समेत सारी जरूरी डिटेल्स
किस चीज की बनी होती है टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी? जानें वजन और कीमत समेत सारी जरूरी डिटेल्स
टेलीविजन
टीवी की इस पॉपुलर एक्ट्रेस ने डायरेक्टर संग की सगाई, अंगूठी पहनाने के लिए चुना 11:11 का शुभ मुहूर्त
टीवी की इस पॉपुलर एक्ट्रेस ने डायरेक्टर संग की सगाई, 11:11 के शुभ मुहूर्त में पहनाई अंगूठी
इंडिया
जाते-जाते बांग्लादेश का बंटाधार कर रहे यूनुस, सरकारी कर्मचारियों ने घेर लिया आवास, पुलिस ने किया लाठीचार्ज
जाते-जाते बांग्लादेश का बंटाधार कर रहे यूनुस, सरकारी कर्मचारियों ने घेर लिया आवास, पुलिस ने किया लाठीचार्ज
विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
जनरल नॉलेज
चीन-अमेरिका की लड़ाई में कहां टिकेंगे सोने-चांदी के दाम, 2050 में क्या होंगे रेट?
चीन-अमेरिका की लड़ाई में कहां टिकेंगे सोने-चांदी के दाम, 2050 में क्या होंगे रेट?
यूटिलिटी
बैंक में अकाउंट खुलवाते ही हो जाता है बीमा, बहुत से लोग नहीं जानते ये बात
बैंक में अकाउंट खुलवाते ही हो जाता है बीमा, बहुत से लोग नहीं जानते ये बात
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
ENT LIVE
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Embed widget