2026 टी20 वर्ल्ड कप की टीम इंडिया से बाहर हर्षित राणा? ये खूंखार गेंदबाज करेगा रिप्लेस, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
Mohammed Siraj Replace Harshit Rana Team India: टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम इंडिया से हर्षित राणा बाहर हो सकते हैं. उनकी जगह मोहम्मद सिराज को स्क्वाड में जगह मिल सकती है.
Team India Squad T20 World Cup 2026: तेज गेंदबाज हर्षित राणा चोट के कारण टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर किए जा सकते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार मोहम्मद सिराज को हर्षित के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम इंडिया में शामिल किया जा सकता है. हर्षित राणा को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वॉर्मअप मैच में चोट आई थी.
टी20 वर्ल्ड कप 2026 की कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा था कि हर्षित को अभी तक स्क्वाड से बाहर किए जाने पर विचार नहीं किया गया है. मगर इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार हर्षित राणा समय रहते फिट नहीं हो पाएंगे. रिपोर्ट अनुसार हर्षित को लेकर अभी तक अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं लग रही है.
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वॉर्मअप मैच में हर्षित राणा के साथ एक ही ओवर में 2 बार ऐसा हुआ, जब वो अपना रन-अप भी पूरा नहीं कर पाए थे. उस मुकाबले में हर्षित अपना घुटना पकड़ कर मैदान से बाहर चले गए थे. हर्षित राणा टीम इंडिया में बेहद अहम भूमिका निभा रहे थे. वो गेंदबाजी के साथ-साथ नंबर-8 पर बढ़िया बल्लेबाजी शॉट भी लगा ते रहे हैं. कप्तान सूर्यकुमार भी कह चुके हैं कि हर्षित की भरपाई करना मुश्किल होगा, लेकिन टीम इंडिया में कई विकल्प मौजूद हैं.
मोहम्मद सिराज करेंगे रिप्लेस?
रिपोर्ट अनुसार चयनकर्ता शुक्रवार को टीम इंडिया में बदलाव कर सकते हैं. हर्षित राणा की जगह टीम इंडिया में मोहम्मद सिराज को दी जा सकती है. सिराज, जो जुलाई 2024 के बाद से टीम इंडिया के लिए कोई टी20 मैच नहीं खेले हैं. मोहम्मद सिराज ने अभी तक अपने 16 मैचों के अंतर्राष्ट्रीय टी20 करियर में 14 विकेट लिए हैं. वो टी20 वर्ल्ड कप 2024 की विजेता भारतीय टीम का हिस्सा रहे थे.
