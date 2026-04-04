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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026GT vs RR Highlights: सांसे रोक देने वाले मैच में राजस्थान की जीत, अंतिम गेंद पर हारा गुजरात; लास्ट 12 गेंद में नहीं बनी 15 रन

GT vs RR Highlights: सांसे रोक देने वाले मैच में राजस्थान की जीत, अंतिम गेंद पर हारा गुजरात; लास्ट 12 गेंद में नहीं बनी 15 रन

RR vs GT Highlights: राजस्थान रॉयल्स ने सांसे रोक देने वाले मैच में गुजरात टाइटंस को 6 रनों से हरा दिया है. यह राजस्थान की IPL 2026 में लगातार दूसरी जीत है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 04 Apr 2026 11:34 PM (IST)
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राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस को 6 रनों से हरा दिया है. साई सुदर्शन जब तक क्रीज पर थे, तब तक गुजरात की जीत आसान लग रही थी. सुदर्शन 73 रन बनाकर आउट हुए और उनका विकेट गिरते ही GT का बैटिंग लाइन-अप ढह गया. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में राजस्थान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 210 रन बनाए थे, जिसके जवाब में गुजरात की टीम ने 204 रन बना लिए थे, लेकिन तुषार देशपांडे ने अंतिम ओवर में सिर्फ 4 रन देकर राजस्थान की जीत सुनिश्चित की.

राजस्थान रॉयल्स की टीम टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने आई थी. यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी के बीच 70 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई. जायसवाल ने 55 रन, सूर्यवंशी 31 रन बनाए लेकिन RR टीम के लिए सबसे बड़ा स्कोर ध्रुव जुरेल ने बनाया, जिनके बल्ले से 75 रनों की पारी निकली. इस तरह राजस्थान की टीम स्कोरबोर्ड पर 210 रन लगाने में कामयाब रही.

अंतिम 2 ओवरों में पलटा मैच

211 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस ने 18वें ओवर तक 196 रन बना लिए थे. 12 गेंद में सिर्फ 15 रन बनाने थे, राशिद खान और कगिसो रबाड़ा क्रीज पर सेट हो चुके थे. इसी बीच 19वें ओवर में जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी करने आए. इस ओवर में उन्होंने सिर्फ 4 रन दिए, जिससे राजस्थान मैच में वापसी कर चुकी थी.

अब अंतिम ओवर में तुषार देशपांडे को 11 रन बचाने थे. पहली गेंद वाइड और अगली 3 गेंदों पर एक-एक रन आया. चौथी गेंद डॉट रही. हालात ऐसे थे कि गुजरात को 2 गेंद में 7 रन बनाने थे, तभी देशपांडे ने राशिद खान को चारों खाने चित्त करके उन्हें आउट कर दिया. अब भी मुकाबला सुपर ओवर में जा सकता था, लेकिन देशपांडे ने अंतिम गेंद पर अशोक शर्मा को कोई रन नहीं बनाने दिया.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 04 Apr 2026 11:27 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals Ravi Bishnoi GT Vs RR Gujarat Titans IPL HIGHLIGHTS
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