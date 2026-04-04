हिमाचल के कुल्लू में बड़ा सड़क हादसा, पर्यटकों से भरी ट्रैवलर नाले में गिरी, 4 की मौत

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के जीभी-सोझा मार्ग पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है. पर्यटकों से भरी ट्रैवलर नाले में गिर गई. हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है. गाड़ी में 20 पर्यटक सवार थे, 16 लोगों को रेस्क्यू किया गया है. एक ही हालत गंभीर बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक दुर्घटनाग्रस्त ट्रैवलर दिल्ली नंबर की है.

घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती

कुल्लू के बंजार में इस दुर्घटना में घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. कई लोगों की स्थिति को देखते हुए दूसरे अस्पताल में रेफर भी किया जा रहा है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम, दमकल विभाग और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. राहत और बचाव का कार्य जारी है. स्थानीय लोग भी बचाव कार्य में सहयोग कर रहे हैं.

जलोड़ी जोत से लौट रहे थे पर्यटक

जानकारी के मुताबिक पर्यटक जलोड़ी जोत से लौट रहे थे, इसी दौरान अचानक मौसम खराब होने की वजह से हादसा हो गया. बताया जा रहा है कि फिसलन होने की वजह से ट्रैवलर के ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया और गाड़ी नाले में जा गिरी. हादसे के बाद गाड़ी के परखच्चे उड़ गए.

हिमाचल के कई हिस्सों में मौसम खराब

उधर, प्रदेश के चंबा कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों मे एक-दो जगहों पर ओलावृष्टि की भी आशंका है. बाकी क्षेत्रों में तेज बारिश और हवाएं रहेंगी, जिसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है. 5 अप्रैल से 7 तक शाम के समय मैदानी इलाकों जैसे ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर में तथा मध्य पहाड़ी जिलों (कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और शिमला) में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं. ये गतिविधियां 7 अप्रैल तक जारी रहने की संभावना है. वहीं, मनाली के अटल टनल के आसपास बर्फबारी जारी है.