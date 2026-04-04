हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहिमाचल प्रदेशहिमाचल के कुल्लू में बड़ा सड़क हादसा, पर्यटकों से भरी ट्रैवलर नाले में गिरी, 4 की मौत

हिमाचल के कुल्लू में बड़ा सड़क हादसा, पर्यटकों से भरी ट्रैवलर नाले में गिरी, 4 की मौत

Kullu Accident News: कुल्लू के जीभी-सोझा मार्ग पर ये हादसा हुआ है. ट्रैवलर में 20 पर्यटक सवार थे, 16 लोगों का रेस्क्यू किया गया है. एक की हालत गंभीर बताई जा रही है.

By : पराक्रम चन्द | Updated at : 04 Apr 2026 11:43 PM (IST)
Preferred Sources

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के जीभी-सोझा मार्ग पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है. पर्यटकों से भरी ट्रैवलर नाले में गिर गई. हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है. गाड़ी में 20 पर्यटक सवार थे, 16 लोगों को रेस्क्यू किया गया है. एक ही हालत गंभीर बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक दुर्घटनाग्रस्त ट्रैवलर दिल्ली नंबर की है.

घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती

कुल्लू के बंजार में इस दुर्घटना में घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. कई लोगों की स्थिति को देखते हुए दूसरे अस्पताल में रेफर भी किया जा रहा है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम, दमकल विभाग और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. राहत और बचाव का कार्य जारी है. स्थानीय लोग भी बचाव कार्य में सहयोग कर रहे हैं.

जलोड़ी जोत से लौट रहे थे पर्यटक

जानकारी के मुताबिक पर्यटक जलोड़ी जोत से लौट रहे थे, इसी दौरान अचानक मौसम खराब होने की वजह से हादसा हो गया. बताया जा रहा है कि फिसलन होने की वजह से ट्रैवलर के ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया और गाड़ी नाले में जा गिरी. हादसे के बाद गाड़ी के परखच्चे उड़ गए.

हिमाचल के कई हिस्सों में मौसम खराब

उधर, प्रदेश के चंबा कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों मे एक-दो जगहों पर ओलावृष्टि की भी आशंका है. बाकी क्षेत्रों में तेज बारिश और हवाएं रहेंगी, जिसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है. 5 अप्रैल से 7 तक शाम के समय मैदानी इलाकों जैसे ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर में तथा मध्य पहाड़ी जिलों (कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और शिमला) में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं. ये गतिविधियां 7 अप्रैल तक जारी रहने की संभावना है. वहीं, मनाली के अटल टनल के आसपास बर्फबारी जारी है.

About the author पराक्रम चन्द

पराक्रम चन्द 20 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं. हिमाचल की हर छोटी-बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. सियासी खबरों में खास दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने हिंदी में एम फिल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से किया है. उन्हें महर्षि नारद पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया.
Read More
Published at : 04 Apr 2026 11:03 PM (IST)
Tags :
Kullu News HIMACHAL NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हिमाचल प्रदेश
हिमाचल के कुल्लू में बड़ा सड़क हादसा, पर्यटकों से भरी ट्रैवलर नाले में गिरी, 4 की मौत
हिमाचल के कुल्लू में बड़ा सड़क हादसा, पर्यटकों से भरी ट्रैवलर नाले में गिरी, 4 की मौत
हिमाचल प्रदेश
Himachal News: इजरायल-ईरान युद्ध से बढ़ा सड़क निर्माण का खर्च, हिमाचल में ठेकेदारों ने रोके काम
इजरायल-ईरान युद्ध से बढ़ा सड़क निर्माण का खर्च, हिमाचल में ठेकेदारों ने रोके काम
हिमाचल प्रदेश
'इसे उखाड़ फेंकने का समय', मंडी में सुक्खू सरकार पर जमकर बरसे हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल
'इसे उखाड़ फेंकने का समय', मंडी में सुक्खू सरकार पर जमकर बरसे हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल
हिमाचल प्रदेश
Shimla News: हिमाचल-उत्तराखंड बॉर्डर पर नमाज पढ़ने पर विवाद, बरातियों से लगवाए गए 'भारत माता की जय' के नारे
हिमाचल-उत्तराखंड बॉर्डर पर नमाज पढ़ने पर विवाद, बरातियों से लगवाए गए 'भारत माता की जय' के नारे
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: ईरान का इंतकाम...ट्रंप मांगे संघर्ष विराम ! | Iran US Israel War
Chitra Tripathi: सत्ता का नया पावर सेंटर..तेहरान बदलेगा वर्ल्ड ऑर्डर! | War | Iran-Israel | Trump
Chitra Tripathi: ईरान vs अमेरिका... 36वें दिन जंग हुई और घातक! | America | Nato | Mojtaba Khamenei
Iran Israel-US War: पायलट बचाओ या युद्ध जीतो?, ईरान के जाल में फंसा अमेरिका! | Middle East War
Saas Bahu Aur Saazish: Abhira ने पहना दूल्हे का सेहरा, रस्मों के बीच Meher को सुनाई खरी-खोटी | YRKKH
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा एक्शन, कासिम सुलेमानी की भतीजी का ग्रीन कार्ड कैंसिल, छोड़ना होगा अमेरिका
ईरान युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा एक्शन, कासिम सुलेमानी की भतीजी का ग्रीन कार्ड कैंसिल, छोड़ना होगा अमेरिका
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल के कुल्लू में बड़ा सड़क हादसा, पर्यटकों से भरी ट्रैवलर नाले में गिरी, 4 की मौत
हिमाचल के कुल्लू में बड़ा सड़क हादसा, पर्यटकों से भरी ट्रैवलर नाले में गिरी, 4 की मौत
आईपीएल 2026
Shubman Gill हुए गुजरात टाइटंस से बाहर, अचानक विदेशी खिलाड़ी को मिली कप्तानी, जानें वजह
शुभमन गिल हुए गुजरात टाइटंस से बाहर, अचानक विदेशी खिलाड़ी को मिली कप्तानी, जानें वजह
विश्व
ईरान ने पाकिस्तान में बातचीत से किया था इनकार, अब आई अराघची की सफाई, इशाक डार ने कहा- THANK YOU भाई
ईरान ने पाकिस्तान में बातचीत से किया था इनकार, अब आई अराघची की सफाई, इशाक डार ने कहा- THANK YOU भाई
बॉलीवुड
'रामायण' में हुई अमिताभ बच्चन के दामाद की एंट्री! रणबीर कपूर की फिल्म में बनेंगे 'इंद्र देव'
'रामायण' में हुई अमिताभ बच्चन के दामाद की एंट्री! रणबीर कपूर की फिल्म में बनेंगे 'इंद्र देव'
विश्व
होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए ट्रंप ने ईरान को दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम, कहा- नहीं माना तो बरपेगा कहर
होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए ट्रंप ने ईरान को दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम, कहा- नहीं माना तो बरपेगा कहर
हेल्थ
Varun Dhawan Daughter DDH Disease: किस बीमारी से जूझ रही है वरुण धवन की बेटी, जानें इसके लक्षण और यह कितनी खतरनाक?
किस बीमारी से जूझ रही है वरुण धवन की बेटी, जानें इसके लक्षण और यह कितनी खतरनाक?
नौकरी
यूपी पुलिस में निकलेगी 81 हजार पदों पर बंपर भर्ती, जानें इसमें कैसे करेंगे अप्लाई?
यूपी पुलिस में निकलेगी 81 हजार पदों पर बंपर भर्ती, जानें इसमें कैसे करेंगे अप्लाई?
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
ENT LIVE
4000Cr की ‘रामायण’ पर बड़ा रिस्क, 700Cr डील को कहा NO
4000Cr की ‘रामायण’ पर बड़ा रिस्क, 700Cr डील को कहा NO
ENT LIVE
Mrithyunjay Review: साउथ की रहस्यमयी क्राइम कहानी | Netflix पर जरूर देखे
Mrithyunjay Review: साउथ की रहस्यमयी क्राइम कहानी | Netflix पर जरूर देखे
Embed widget