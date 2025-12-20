भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान कर दिया है. वर्ल्ड कप के लिए बीसीसीआई ने 5 हैरान करने वाले फैसले लिए हैं. इसमें शुभमन गिल को टीम से बाहर करना भी शामिल है. इसके अलावा टी20 वर्ल्ड कप की टीम में रिंकू सिंह को भी चुना गया है, जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में भारतीय दल का हिस्सा नहीं थे.

1- शुभमन गिल को बाहर करना

लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे शुभमन गिल को टी20 वर्ल्ड कप की टीम में शामिल नहीं किया गया है. बीसीसीआई के इस फैसले से पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि कुछ समय पहले तक गिल को भविष्य का कप्तान बताया जा रहा था. वह टेस्ट और वनडे में टीम इंडिया के कप्तान भी हैं, लेकिन लगातार खराब फॉर्म और धीमी बल्लेबाजी को देखते हुए उन्हें वर्ल्ड कप टीम से बाहर किया गया है.

2- ईशान किशन की वापसी

ईशान किशन साल 2023 से भारत की टी20 टीम से बाहर थे. आईपीएल 2025 भी उनके लिए कुछ खास नहीं गुजरा था, लेकिन घरेलू क्रिकेट में उन्होंने लगातार शानदार प्रदर्शन किया. हाल ही में खत्म हुई 2025 सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी में ईशान किशन ने सिर्फ 10 मैचों में 517 रन बनाए. उनकी शानदार फॉर्म को देखते हुए बीसीसीआई ने उन्हें वर्ल्ड कप टीम में शामिल कर लिया. हालांकि, ईशान का चयन वाकई हैरान करने वाला है.

3- जितेश शर्मा को बाहर करना

मिस्टर फिनिशर के तौर पर पहचान बनाने वाले जितेश शर्मा को भी विश्व कप टीम में नहीं रखा गया है. आईपीएल 2025 में जितेश ने शानदार प्रदर्शन किया था और आरसीबी को खिताब जिताने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था. इसके बाद भारत की टी20 टीम में उनकी वापसी हुई थी. हालांकि, अब जितेश को वर्ल्ड कप टीम में शामिल नहीं किया गया है.

4- अक्षर पटेल को फिर से उपकप्तान बनाना

स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल को एक बार फिर भारत की टी20 टीम का उपकप्तान बनाया गया है. वह न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज और साथ ही 2026 टी20 वर्ल्ड कप में भारत के उपकप्तान होंगे. इससे पहले उनकी जगह शुभमन गिल को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी. बीसीसीआई का यह फैसला भी हैरान करने वाला है.

5- रिंकू सिंह को टीम में शामिल करना

भारत के लिए अब तक लकी साबित हुए रिंकू सिंह को 2026 टी20 वर्ल्ड कप टीम में शामिल किया गया है. रिंकू 2024 टी20 वर्ल्ड कप टीम का भी हिस्सा थे, लेकिन उन्हें कोई मैच खेलने का मौका नहीं मिला था. रिंकू 2025 एशिया कप टीम का भी हिस्सा थे और सिर्फ फाइनल में खेले थे. खिताबी मैच में उन्होंने चौका लगाकर टीम को जीत दिलाई थी. रिंकू को भी बीसीसीआई ने 2026 वर्ल्ड कप टीम में शामिल कर सबको चौंका दिया है, क्योंकि वह पहले प्लान में शामिल नहीं थे.

2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर) ईशान किशन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल (उपकप्तान), अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती