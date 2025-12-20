हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए BCCI ने लिए 5 बड़े फैसले, पूरी दुनिया हैरान; 15 प्लेयर्स के नाम चौंका देंगे

2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए BCCI ने लिए 5 बड़े फैसले, पूरी दुनिया हैरान; 15 प्लेयर्स के नाम चौंका देंगे

India Squad For 2026 T20 World Cup: BCCI ने 2026 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का एलान कर दिया है. इस वैश्विक टूर्नामेंट के लिए बीसीसीआई ने 5 हैरान करने वाले फैसले लिए हैं.

By : मोहम्मद वाहिद | Updated at : 20 Dec 2025 03:55 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान कर दिया है. वर्ल्ड कप के लिए बीसीसीआई ने 5 हैरान करने वाले फैसले लिए हैं. इसमें शुभमन गिल को टीम से बाहर करना भी शामिल है. इसके अलावा टी20 वर्ल्ड कप की टीम में रिंकू सिंह को भी चुना गया है, जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में भारतीय दल का हिस्सा नहीं थे.

1- शुभमन गिल को बाहर करना

लगातार खराब फॉर्म से जूझ रहे शुभमन गिल को टी20 वर्ल्ड कप की टीम में शामिल नहीं किया गया है. बीसीसीआई के इस फैसले से पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि कुछ समय पहले तक गिल को भविष्य का कप्तान बताया जा रहा था. वह टेस्ट और वनडे में टीम इंडिया के कप्तान भी हैं, लेकिन लगातार खराब फॉर्म और धीमी ल्लेबाजी को देखते हुए उन्हें वर्ल्ड कप टीम से बाहर किया गया है. 

2- ईशान किशन की वापसी 

ईशान किशन साल 2023 से भारत की टी20 टीम से बाहर थे. आईपीएल 2025 भी उनके लिए कुछ खास नहीं गुजरा था, लेकिन घरेलू क्रिकेट में उन्होंने लगातार शानदार प्रदर्शन किया. हाल ही में खत्म हुई 2025 सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी में ईशान किशन ने सिर्फ 10 मैचों में 517 रन बनाए. उनकी शानदार फॉर्म को देखते हुए बीसीसीआई ने उन्हें वर्ल्ड कप टीम में शामिल कर लिया. हालांकि, ईशान का चयन वाकई हैरान करने वाला है. 

3- जितेश शर्मा को बाहर करना 

मिस्टर फिनिशर के तौर पर पहचान बनाने वाले जितेश शर्मा को भी विश्व कप टीम में नहीं रखा गया है. आईपीएल 2025 में जितेश ने शानदार प्रदर्शन किया था और आरसीबी को खिताब जिताने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था. इसके बाद भारत की टी20 टीम में उनकी वापसी हुई थी. हालांकि, अब जितेश को वर्ल्ड कप टीम में शामिल नहीं किया गया है.

4- अक्षर पटेल को फिर से उपकप्तान बनाना

स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल को एक बार फिर भारत की टी20 टीम का उपकप्तान बनाया गया है. वह न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज और साथ ही 2026 टी20 वर्ल्ड कप में भारत के उपकप्तान होंगे. इससे पहले उनकी जगह शुभमन गिल को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी. बीसीसीआई का यह फैसला भी हैरान करने वाला है.

5- रिंकू सिंह को टीम में शामिल करना

भारत के लिए अब तक लकी साबित हुए रिंकू सिंह को 2026 टी20 वर्ल्ड कप टीम में शामिल किया गया है. रिंकू 2024 टी20 वर्ल्ड कप टीम का भी हिस्सा थे, लेकिन उन्हें कोई मैच खेलने का मौका नहीं मिला था. रिंकू 2025 एशिया कप टीम का भी हिस्सा थे और सिर्फ फाइनल में खेले थे. खिताबी मैच में उन्होंने चौका लगाकर टीम को जीत दिलाई थी. रिंकू को भी बीसीसीआई ने 2026 वर्ल्ड कप टीम में शामिल कर सबको चौंका दिया है, क्योंकि वह पहले प्लान में शामिल नहीं थे.

2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम- सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर) ईशान किशन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल (उपकप्तान), अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Read
Published at : 20 Dec 2025 03:53 PM (IST)
Tags :
Team India India Squad RINKU SINGH SURYAKUMAR YADAV SHUBMAN GILL ISHAN KISHAN T20 World Cup 2026 India T20 World Cup 2026 Squad
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन ने भारत को दिया झटका! ट्रंप के टैरिफ के बीच एक साल में दूसरी बार खटखटाया WTO का दरवाजा, जानें पूरा विवाद
चीन ने भारत को दिया झटका! एक साल में दूसरी बार खटखटाया WTO का दरवाजा, जानें पूरा विवाद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर, नई आबकारी नीति लागू होते ही महंगी हो जाएगी बोतल!
यूपी में शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर, नई आबकारी नीति लागू होते ही महंगी हो जाएगी बोतल!
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्यों नहीं चुने गए स्टैंडबाय या रिजर्व खिलाड़ी? BCCI सचिव ने दिया जवाब
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्यों नहीं चुने गए स्टैंडबाय या रिजर्व खिलाड़ी? BCCI सचिव ने दिया जवाब
इंडिया
कोहरे की वजह से PM मोदी का हेलिकॉप्टर ताहेरपुर में नहीं हो सका लैंड, वापस कोलकाता लौटा
कोहरे की वजह से PM मोदी का हेलिकॉप्टर ताहेरपुर में नहीं हो सका लैंड, वापस कोलकाता लौटा
Advertisement

वीडियोज

Tamilnadu में SIR की पहली लिस्ट जारी, वोटर लिस्ट में भूचाल! |ABP LIVE
Bangladesh Violence: Bangladesh में Osman Hadi की हत्या की क्या वजह, जानिए इनसाइड स्टोरी! |ABPLIVE
IND vs SA 5th T20: न Tilak , न Hardik... तो कौन ले उड़ा प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड?
Dhurandhar's Uzair Baloch से अक्षय खन्ना की फिल्मी journey और Dhurandhar की सफलता पर बातचीत | छावा, धुरंधर | Danish Pandor | पूरी कहानी
Top News: अभी की बड़ी खबरें | PM Modi | Hijab Controversy | Delhi Airport Controversy
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन ने भारत को दिया झटका! ट्रंप के टैरिफ के बीच एक साल में दूसरी बार खटखटाया WTO का दरवाजा, जानें पूरा विवाद
चीन ने भारत को दिया झटका! एक साल में दूसरी बार खटखटाया WTO का दरवाजा, जानें पूरा विवाद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर, नई आबकारी नीति लागू होते ही महंगी हो जाएगी बोतल!
यूपी में शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर, नई आबकारी नीति लागू होते ही महंगी हो जाएगी बोतल!
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्यों नहीं चुने गए स्टैंडबाय या रिजर्व खिलाड़ी? BCCI सचिव ने दिया जवाब
2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्यों नहीं चुने गए स्टैंडबाय या रिजर्व खिलाड़ी? BCCI सचिव ने दिया जवाब
इंडिया
कोहरे की वजह से PM मोदी का हेलिकॉप्टर ताहेरपुर में नहीं हो सका लैंड, वापस कोलकाता लौटा
कोहरे की वजह से PM मोदी का हेलिकॉप्टर ताहेरपुर में नहीं हो सका लैंड, वापस कोलकाता लौटा
टेलीविजन
आखिर क्यों पैप्स पर फूटा अंकिता लोखंडे का गुस्सा, मांगनी पड़ गई माफी, जानें क्या है पूरा माजरा?
पैप्स पर फूटा अंकिता लोखंडे का गुस्सा, मांगनी पड़ गई माफी
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
जनरल नॉलेज
जब साड़ी नहीं बनी थी, तब कैसे कपड़े पहनती थीं औरतें? 99% नहीं जानते जवाब
जब साड़ी नहीं बनी थी, तब कैसे कपड़े पहनती थीं औरतें? 99% नहीं जानते जवाब
ट्रेंडिंग
Video: 'ये अदाएं जान ले लेंगी' लहंगा चौली पहन लड़की ने जब थिरकाई कमर, तो यूजर्स पर टूट पड़ी कयामत
'ये अदाएं जान ले लेंगी' लहंगा चौली पहन लड़की ने जब थिरकाई कमर, तो यूजर्स पर टूट पड़ी कयामत
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
Embed widget