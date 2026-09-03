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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटक्या 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे रोहित शर्मा? BCCI रिव्यू मीटिंग में हुआ बड़ा फैसला

क्या 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे रोहित शर्मा? BCCI रिव्यू मीटिंग में हुआ बड़ा फैसला

बीसीसीआई की रिव्यू मीटिंग के बाद रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर बोर्ड की तरफ से बड़ा बयान आया है. बता दें कि इस समीक्षा बैठक में चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर शामिल नहीं हुए.

Written By : शिवम |  Updated at : 03 Sep 2026 06:13 PM (IST)
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बीसीसीआई की समीक्षा बैठक में रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर होने वाली चर्चा पर सभी की नजरें थी. आज मुंबई स्थिति बीसीसीआई हेडक्वार्टर में रिव्यू मीटिंग हुई, जिसमें हेड कोच गौतम गंभीर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के चीफ वीवीएस लक्ष्मण, टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल और टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर भी शामिल हुए. हालांकि चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर इसमें नहीं आए, वह न ही वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिए जुड़े. मीटिंग के बाद बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने रोहित के भविष्य पर हो रही चर्चा को लेकर बड़ा बयान दिया है.

बीसीसीआई सचिव ने समीक्षा बैठक के बाद कहा, "रोहित शर्मा अच्छा खेल रहे हैं, अफवाहों को बढ़ावा न दें." बता दें कि ऐसी खबरें थी कि रोहित को वेस्टइंडीज दौरे के लिए शामिल नहीं किया जाएगा. रोहित भारत के लिए अब सिर्फ वनडे खेलते हैं, वह टी20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं. भारत की अगली वनडे सीरीज वेस्टइंडीज के साथ है, जो 27 सितंबर से शुरू होनी है.

चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर मीटिंग में क्यों नहीं आए?

इससे पहले इंग्लैंड दौरे पर भी रोहित को लेकर खबर आई थी कि चयनकर्ता उन्हें अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए नहीं देख रहे हैं. जबकि बीसीसीआई ने उस खबर का खंडन किया था. इसके बाद ऐसा लगने लगा कि रोहित को लेकर बीसीसीआई और चयनकर्ता के बीच चीजें स्पष्ट नहीं है. माना जा रहा था कि आज मीटिंग में चीजें स्पष्ट की जाएंगी. लेकिन चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर के इस समीक्षा बैठक में शामिल नहीं होने ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं. देवजीत सैकिया ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि मीटिंग अचानक तय हुई थी, इसी वजह से व्यक्तिगत कारणों से अगरकर इसमें शामिल नहीं हुए.

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समीक्षा बैठक के एजेंडा में खिलाड़ियों के बार-बार चोटिल होने और उनकी रिकवरी पर उठ रहे सवाल भी शामिल थे. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने मीटिंग के बाद कहा, "खिलाड़ियों को बार-बार चोट लगना एक बड़ी चिंता का विषय है, इसके लिए उचित कदम उठाने होंगे."

डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट की नियुक्ति पर भी दिया अपडेट

कुछ समय पहले खबर आई थी कि बीसीसीआई 'डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट' का पद बना सकता है, और इसके लिए वीवीएस लक्ष्मण को चुना जाएगा. हालांकि समीक्षा बैठक के बाद बीसीसीआई सचिव ने इस नियुक्ति की संभावना से इनकार कर दिए है.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 03 Sep 2026 05:41 PM (IST)
Tags :
BCCI Review Meeting Rohit SHarma Devajit Saikia
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