धोनी के IPL भविष्य पर खुला नया राज, 'Impact Player' पर पूर्व साथी का बड़ा बयान

एमएस धोनी IPL 2027 में खेलेंगे या नहीं, इस पर कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल सकी है. 45 साल के हो चुके पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज और चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान ने घुटने की इंजरी के चलते पिछला पूरा सीजन (IPL 2026) मिस किया था. उनके आईपीएल रिटायरमेंट पर तो बीते कुछ सालों से चर्चा चल रही है. लेकिन अगले सीजन से पहले टीम इंडिया और सीएसके के पूर्व खिलाड़ी एस बद्रीनाथ ने धोनी को लेकर बड़ा बयान दिया.

उन्होंने धोनी के अगले सीजन में इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेलने के बारे में बात की. अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए बद्रीनाथ ने कहा कि धोनी ने उन्हें पर्सनली बताया कि वह इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में नहीं खेलना चाहते हैं. माही फुल टाइम प्लेयर के रूप में टीम के साथ रहना चाहते हैं.

धोनी ने बद्रीनाथ को क्या बताया?

बद्रीनाथ ने कहा, "धोनी ने मुझे निजी तौर पर बताया है कि वह इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर नहीं खेलेंगे. वह खुद को एक फुल-टाइम कीपर के तौर पर देखते हैं. इसका मतलब है कि उन्हें पूरे 20 ओवर मैदान पर रहना होगा. इसलिए वह इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर नहीं खेलेंगे. हालांकि, मुझे लगता है कि अगर वह ऐसा करते हैं, तो इसका सीएसके को रणनीतिक फायदा होगा. धोनी का शरीर लंबे समय तक टिक नहीं सकता. यह बात फ्लेमिंग ने भी कही है."

उन्होंने आगे कहा, "वह सिर्फ 16वें ओवर के बाद बल्लेबाजी करेंगे और विकेटकीपिंग करेंगे. अगर वह खेल के इतने कम हिस्सा में मौजूद रहेंगे, तो उनका इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलना ही बेहतर है."

एमएस धोनी का आईपीएल करियर

नजर डालें धोनी के आईपीएल करियर पर, तो अब तक उन्होंने 278 मैच खेल लिए हैं. इन मैचों की 242 पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने 38.30 की औसत और 137.45 के स्ट्राइक रेट से 5439 रन बना लिए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 24 अर्धशतक निकले, जिसमें हाई स्कोर 84* रनों का रहा.

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