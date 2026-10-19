146 खिलाड़ी, सिर्फ 27 स्लॉट, BCCI ने जारी की 2027 के ऑक्शन की लिस्ट

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सोमवार (19 अक्टूबर) को महिला प्रीमियर लीग के अगले सीजन यानी WPL 2027 के लिए होने वाले प्लेयर्स ऑक्शन के लिए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है. 28 अक्टूबर को कोच्चि में ऑक्शन टेबल सजेगी, जहां कुल 146 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी. गौर करने वाली बात यह है कि सभी 5 टीमों के पास मिलाकर सिर्फ 27 स्लॉट्स ही उपलब्ध है.

नीलामी पूल के अंदर 146 में 119 भारतीय खिलाड़ी हैं, जिनमें 22 कैप्ड और 97 अनकैप्ड खिलाड़ी हैं. विदेशी खिलाड़ियों के समूह में 27 खिलाड़ी हैं, जिनमें एसोसिएट देशों के 6 खिलाड़ी शामिल हैं. यहां 14 कैप्ड और 13 अनकैप्ड खिलाड़ी हैं. उपलब्ध कुल 27 स्लॉट्स में 20 भारतीय खिलाड़ियों के हैं. बाकी 7 स्लॉट्स विदेशी खिलाड़ियों के लिए हैं.

50 से 10 लाख तक की बेस प्राइज की खिलाड़ी शामिल

ऑक्शन में 50 लाख से 10 लाख रुपये तक की बेस प्राइज की खिलाड़ी मौजूद हैं. सोफिया डंकले और सोफी मोलिन्यू 50 लाख रुपये की सबसे ऊंची बेस प्राइस के साथ रिजस्टर हैं. जी कामलिनी, किरण नवगिरे, हीथर ग्राहम और जेस जोनासन ने 40 लाख रुपये की बेस प्राइस के साथ खुद को रजिस्टर किया है. कुल 30 खिलाड़ियों ने 30 लाख रुपये की बेस प्राइस पर रजिस्ट्रेशन कराया है. बाकी खिलाड़ी 20 और 10 लाख की बेस प्राइज पर हैं.

ऑक्शन में हिस्सा लेने वाली खिलाड़ियों की लिस्ट

1. राघवी बिस्ट - ₹30 लाख



2. सोफिया डंकली - ₹50 लाख



3. तेजल हसबनिस - ₹30 लाख



4. जी कमलिनि - ₹40 लाख



5. किरण नवगिरे - ₹40 लाख



6. आयुषी सोनी - ₹30 लाख



7. चमारी अट्टापट्टू - ₹30 लाख



8. ग्रेस हैरिस - ₹30 लाख



9. सोफी मोलिनक्स - ₹50 लाख



10. ओरला प्रेंडरगास्ट - ₹30 लाख



11. स्नेह राणा - ₹30 लाख



12. तानिया भाटिया - ₹30 लाख



13. उमा छेत्री - ₹30 लाख



14. नुज़हत परवीन - ₹30 लाख



15. सुषमा वर्मा - ₹30 लाख



16. मिथाली अयोध्या - ₹30 लाख



17. रोजमेरी मैयर - ₹30 लाख



18. तितास साधु - ₹30 लाख



19. साइमा ठाकोर - ₹30 लाख



20. तायला व्लाएमिंक - ₹30



21. साइका इशहाक - ₹30 लाख



22. प्रिया मिश्रा - ₹30 लाख



23. नोनकुलुलेको म्लाबा - ₹30 लाख



24. आशा शोभना - ₹30 लाख



25. वृंदा दिनेश - ₹10 लाख



26. हुमैरा काज़ी - ₹10 लाख



27. दिशा कासत - ₹10 लाख



28. गौतमी नाइक - ₹10 लाख



29. श्वेता शेरावत - ₹10 लाख



30. पुर्वजा वर्लेकर - ₹10 लाख



31. सुजाता देव - ₹10 लाख



32. टेस फ्लिंटॉफ - ₹10 लाख



33. पूनम खेमनार - ₹10 लाख



34. आनंदिता किशोर - ₹10 लाख



35. चार्ली नॉट - ₹10 लाख



36. प्रगति सिंह - ₹10 लाख



37. भाविका अहिरे - ₹10 लाख



38. सारा ब्राइस - ₹10 लाख



39. लतिका इनामदार - ₹10 लाख



40. शिवानी सिंह - ₹10 लाख



41. रीमा एक्का - ₹10 लाख



42. श्रद्धा पोखरकर - ₹10 लाख



43. यशस्वी एस - ₹20 लाख



44. शबनम शकील - ₹10 लाख



45. एडला सृजना - ₹10 लाख



46. सामंथा बेट्स - ₹10 लाख



47. भारती रावल - ₹10 लाख



48. शानू सेन - ₹10 लाख



49. पारुनिका सिसौदिया - ₹10 लाख



50. सोनम यादव - ₹10 लाख



51. एनेरी डर्कसेन - ₹30 लाख



52. हीदर ग्राहम - ₹40 लाख



53. जेस जोनासेन - ₹40 लाख



54. कायला रेनेके - ₹30 लाख



55. क्लो ट्रायॉन - ₹30 लाख



56. प्रीति बोस - ₹30 लाख



57. शुचि उपाध्याय - ₹30 लाख



58. देविका वैद्य - ₹30 लाख



59. सानिका चालके - ₹10 लाख



60. प्रणवी चंद्रा - ₹10 लाख



61. ईरा जाधव - ₹10 लाख



62. श्रद्धा नबीरा - ₹10 लाख



63. तनीषा ओहलान - ₹20 लाख



64. वर्णिका सिंह - ₹10 लाख



65. मैटलान ब्राउन - ₹10 लाख



66. कैथरीन ब्राइस - ₹10 लाख



67. डार्सी कार्टर - ₹10 लाख



68. उमा काशवी - ₹10 लाख



69. अमनदीप कौर - ₹10 लाख



70. जोशिता वीजे - ₹10 लाख



71. खुशी भाटिया - ₹10 लाख



72. रिया चौधरी - ₹10 लाख



73. बेबेट डी लीडे - ₹10 लाख



74. प्रज्ञा रावत - ₹10 लाख



75. अंशू अपूर्वा - ₹10 लाख



76. यशस्वी कट्टा - ₹20 लाख



77. नंदना श्रीधरन - ₹10 लाख



78. ज्योति ठाकुर - ₹10 लाख



79. गार्गी वाणकर - ₹10 लाख



80. अपेक्षा आनंद - ₹10 लाख



81. निकिता चौहान - ₹10 लाख



82. कर्स्टी गॉर्डन - ₹10 लाख



83. श्रेया श्रीवास - ₹10 लाख



84. पूनम सोनी - ₹10 लाख



85. सिमरन बहादुर - ₹30 लाख



86. मोना मेशराम - ₹30 लाख



87. अंजलि सरवानी - ₹30 लाख



88. मेघना सिंह - ₹30 लाख



89. मोनिका देवी - ₹10 लाख



90. दिव्या गणेश - ₹10 लाख



91. भावना गोपलानी - ₹10 लाख



92. हरसिमरन कौर - ₹10 लाख



93. आयशा शेख - ₹10 लाख



94. इंचरा उमेश - ₹10 लाख



95. नजमा खान - ₹10 लाख



96. विधि परमार - ₹10 लाख



97. दीक्षा शर्मा - ₹10 लाख



98. शिवी शर्मा - ₹10 लाख



99. कनिष्का ठाकुर - ₹10 लाख



100. गोंगडी तृषा - ₹10 लाख



101. संध्या क्षेत्री - ₹10 लाख



102. राम्यश्री केएन - ₹10 लाख



103. चांदनी शर्मा - ₹10 लाख



104. सुमिती सोनी - ₹10 लाख



105. अक्षिता भगत - ₹10 लाख



106. ईशा ओझा - ₹10 लाख



107. मैडी पेन्ना - ₹10 लाख



108. आयुषी शुक्ला - ₹10 लाख



109. अनादि तागड़े - ₹10 लाख



110. त्रिवेणी वशिष्ठ - ₹20 लाख



111. मनाली दक्षिणी - ₹10 लाख



112. रोशनी किरण - ₹10 लाख



113. पलनाती ऋषिका कृष्णन - ₹10 लाख



114. हेनरीटा परेरा - ₹10 लाख



115. तनीषा सिंह - ₹10 लाख



116. सोनल ठाकुर - ₹10 लाख



117. कीर्तना बालकृष्णन - ₹10 लाख



118. किरा चाथली - ₹10 लाख



119. सलोनी डांगोरे - ₹10 लाख



120. आर्या गोहाने - ₹10 लाख



121. मिली इलिंगवर्थ - ₹10 लाख



122. नल्ला रेड्डी - ₹10 लाख



123. सुमन मीणा - ₹10 लाख



124. सोनिया मेंधिया - ₹10 लाख



125. अंशू नागर - ₹10 लाख



126. ज्ञानेश्वरी पाटिल - ₹10 लाख



127. सहाना पवार - ₹10 लाख



128. कर्री पूजिथा - ₹10 लाख



129. काकू बर्मन - ₹10 लाख



130. विदिशा दे - ₹10 लाख



131. शिशिरा गौड़ा - ₹10 लाख



132. डिंपल कंवर - ₹10 लाख



133. सोनाली सिंह - ₹10 लाख



134. मिथिला विनोद - ₹10 लाख



135. फातिमा जाफर - ₹10 लाख



136. कर्णिका कार्तिक - ₹10 लाख



137. इशिता खाले - ₹10 लाख



138. प्रज्ञा रावत - ₹10 लाख



139. नीतू सिंह - ₹10 लाख



140. सौम्या सिंह - ₹10 लाख



141. जैज़मीन गिल - ₹10 लाख



142. भारती सिंह - ₹10 लाख



143. कल्पना सिंह - ₹10 लाख



144. पलक सिंह - ₹10 लाख



145. रेखा सिंह - ₹10 लाख



146. निशा वर्मा - ₹10 लाख

कोच्चि में किस वक्त होगा ऑक्शन

28 अक्टूबर को कोच्चि में शाम 5:30 बजे से ऑक्शन शुरू होगा. अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम किस खिलाड़ी पर बोली लगाती है.

पिछले सीजन RCB ने जीता था खिताब

पिछले सीजन यानी 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने खिताब जीता था. स्मृति मंधाना की कप्तानी वाली बेंगलुरु ने फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को शिकस्त दी थी. मुकाबला हाई स्कोरिंग रहा था. पहले बैटिंग करते हुए दिल्ली ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 203 रन बनाए थे. कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स ने 57 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली थी. चेज करते हुए बेंगलुरु ने 19.4 ओवर में 4 विकेट गंवाकर जीत अपने नाम कर ली थी. यहां कप्तान स्मृति मंधाना ने 87 रनों की सबसे बड़ी पारी खेलकर टीम को जीत दिलाने में अहम योगदान दिया था.

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