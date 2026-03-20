टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर पद से हटेंगे अजीत अगरकर? ताजा अपडेट से सब हैरान

India Chief Selector Ajit Agarkar: भारतीय क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने BCCI के सामने स्पेशल डिमांड रखी है कि उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए. इन अफवाहों ने पिछले दिनों सनसनी मचाई हुई थी, लेकिन अब बीसीसीआई ने इन सभी अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है. नियमों के मुताबिक एक व्यक्ति चार साल तक चीफ सेलेक्टर पद पर बना रह सकता है और अगरकर को यह पद संभाले अभी 3 साल पूरे हुए हैं.

अजीत अगरकर ने साल 2023 में टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता होने का पद संभाला था और उनके चीफ सेलेक्टर रहते भारत ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी और 2026 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है. अगरकर का कॉन्ट्रैक्ट इस साल सितंबर के बाद खत्म होगा.

न्यूज एजेंसी PTI अनुसार बीसीसीआई के सूत्र ने बताया कि अजीत अगरकर का कॉन्ट्रैक्ट इस साल सितंबर तक है. उसके बाद अगरकर और बीसीसीआई सचिव बात करेंगे कि अगरकर का बतौर चीफ सेलेक्टर कार्यकाल अगले साल ODI वर्ल्ड कप तक बढ़ाना चाहिए या नहीं.

अभी अजीत अगरकर की लीडरशिप वाली सेलेक्शन कमिटी में शिव सुंदर दास, आरपी सिंह, अजय रात्रा और प्रज्ञान ओझा शामिल हैं. 2027 वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप अभी करीब एक साल दूर है, लेकिन 20 ऐसे नाम हैं जिनपर अभी से मुहर लग चुकी होगी और सभी पांच चयनकर्ता उनपर करीब से नजर बनाए रखेंगे.

उम्मीद की जा रही है कि ये सभी चयनकर्ता IPL में अलग-अलग जगहों पर होने वाले मैचों पर पैनी नजर बनाए रखेंगे. अजीत अगरकर मुंबई से आते हैं, वहीं दास दास कोलकाता से आते हैं. आरपी सिंह और अजय रात्रा की नजरें उत्तर भारत में होने वाले मैचों और प्रज्ञान ओझा बेंगलुरू और हैदराबाद लोकेशन को संभाल सकते हैं. आईपीएल 2026 की शुरुआत 28 मार्च से हो रही है.

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