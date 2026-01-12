दुनिया के किस क्रिकेटर के पास है सबसे महंगा मोबाइल फोन, कीमत जान सिर पकड़ लेंगे आप

भारत में क्रिकेट सबसे ज्यादा पसंद और देखा जाने वाला खेल है. अन्य खेलों की तुलना में इस खेल के नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ियों के पास कमाई के अधिक स्रोत हैं. भारत में क्रिकेटर्स एक रिच लाइफ जीते हैं, महंगी गाड़ियां से लेकर महंगे घर आदि खरीदते हैं. लेकिन यहां हम आपको क्रिकेटर्स के मोबाइल फोन के बारे में बता रहे हैं.

विराट कोहली

विराट कोहली न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले क्रिकेटर हैं. उनकी फैन फॉलोइंग भी सबसे अधिक है. वह अभी अपने परिवार के साथ लंदन में रहते हैं. कोहली टेस्ट और टी20 से रिटायरमेंट ले चुके हैं, वह अब भारत के लिए वनडे फॉर्मेट में खेलते हैं. कोहली को मैच के बाद कई बार अपने परिवार से वीडियो कॉल पर बात करते हुए रिकॉर्ड किया गया, उनके पास आईफोन है. पिछली बार जब उनके पास फोन देखा गया था तो वो आईफोन 16 प्रो मैक्स था, इस फोन की कीमत 1 लाख 40 हजार रुपये के करीब है. हालांकि ये कंफर्म है कि उन्होंने इसे अपग्रेड कर लिया होगा. इसके आलावा विराट कोहली के पास वीवो स्मार्टफोन भी देखा गया. जब उन्हें एयरपोर्ट पर देखा जाता है तो उनके पास कई फोन होते हैं.

हार्दिक पांड्या

हार्दिक पांड्या के पास हाल ही में एप्पल आईफोन 17 प्रो मैक्स 512 जीबी देखा गया था. इसी फोन से उन्होंने इंस्टाग्राम पर सेल्फी भी अपलोड की. रिलायंस डिजिटल पर ये फोन अभी 1 लाख 70 हजार रुपये में मिल रहा है. हार्दिक अब न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में खेलते हुए दिखेंगे. ये ऑलराउंडर टी20 वर्ल्ड कप 2026 में महत्वपूर्ण रोल में होंगे, इस कारण उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही वनडे सीरीज में आराम दिया गया है.

रोहित शर्मा

पिछले साल फरवरी में इंग्लैंड के खिलाफ कटक में खेले गए मुकाबले के बाद रोहित शर्मा ने फोन पर अपनी पत्नी से बात की थी. वह वनप्लस 12 से बात कर रहे थे. तब भी ये फोटो काफी वायरल हुआ था. ऑनलाइन अभी इस फोन की कीमत 60 हजार रुपये के करीब है.

सूर्यकुमार यादव

टी20 में टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कुछ हफ़्तों पहले अपनी पत्नी के साथ इंस्टाग्राम पर सेल्फी अपलोड की थी, जिसमें उनके हाथ में आईफोन 15 प्लस था. इस फोन की ऑनलाइन कीमत अभी 60 हजार रुपये के करीब है.

स्टीव स्मिथ

स्टीव स्मिथ की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने हाल ही में एशेज सीरीज जीती है. कप्तान स्मिथ ने सीरीज जीतने के बाद टीम के साथ सेल्फी ली, तब उनके हाथ में एप्पल आईफोन 16 प्रो मैक्स था. ये 3 दिन पुराना पोस्ट है. इस फोन की कीमत भारत में 1 लाख 55 हजार रुपये के करीब है.