सुनील गावस्कर ने सनराइजर्स लीड्स फ्रेंचाइजी की आलोचना की थी क्योंकि उन्होंने 'द हंड्रेड' लीग के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ी अबरार अहमद को खरीदा था. इसके बाद पाकिस्तानी मूल के इंग्लिश खिलाड़ी अजीम रफीक ने भारतीय दिग्गज पर निशाना साधा है. उन्होंने पूछा कि क्या 'कभी गावस्कर ने किसी मैच में कमेंट्री का बहिष्कार किया है?' लेकिन इसके बाद इंग्लिश खिलाड़ी को अपनी प्रतिक्रिया के लिए सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है.

आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद का मालिकाना हक रखने वाला सन ग्रुप ही द हंड्रेड की फ्रेंचाइजी सनराइजर्स लीड्स की मालिक है. काव्या मारन भी ऑक्शन के दौरान मौजूद थी, जब लीड्स ने पाकिस्तान के खिलाड़ी अबरार अहमद को 2.35 करोड़ रुपये में खरीदा. सुनील गावस्कर ने मिड-डे पर अपने कॉलम में इसकी आलोचना करते हुए लिखा था कि भारतीय मालिकों को स्थिति समझना चाहिए और पाकिस्तान के खिलाड़ियों को खरीदने से बचना चाहिए. गावस्कर का मानना है कि ये पैसा अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय सैनिकों और नागरिकों की मौत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

पाकिस्तानी मूल के इंग्लिश खिलाड़ी अजीम रफीक ने गावस्कर के बयान को लेकर एक्स पर लिखा, "ये हास्यपद है और इसकी निंदा की जानी चाहिए. मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने रन बनाए हैं." एक अन्य पोस्ट में रफीक ने लिखा, "क्या गावस्कर ने किसी भी मैच में कमेंट्री करने का बहिष्कार किया है?. मुझे नहीं लगता."

सुनील गावस्कर ने अपने कॉलम में कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा था कि 'क्या इस टूर्नामेंट को जीतने भारतीय लोगों की जानों से ज्यादा महत्वपूर्ण है?' उन्होंने कहा था कि अगर टीम के मालिक भारतीय हैं तो वह अप्रयक्ष रूप से उस सिस्टम को पैसा दे रहे हैं जो भारतीय सैनिक और लोगों की मौत का कारण बन सकता है.

इंग्लिश खिलाड़ी हुए ट्रोल

गावस्कर पर किए गए पोस्ट के बाद रफीक को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. एक यूजर ने लिखा, ''उन्हें बॉयकॉट क्यों करना चाहिए? वह पाकिस्तानी ब्रॉडकास्टर्स से पैसे नहीं ले रहे हैं.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'रोना-धोना बंद करो और उनके तथ्यों पर बहस करो. क्या वह गलत है? जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति के तौर पर इस्तेमाल करना बंद नहीं कर देता, तब तक वह भारत या भारतीयों से सामान्य संबंधों की उम्मीद नहीं कर सकता. दूसरों से मान्यता की भीख माँगना बंद करो.'