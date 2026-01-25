फाइनल हार गई स्टीव स्मिथ की टीम, छठी बार BBL चैंपियन बनी Perth Scorchers, लिख डाला नया इतिहास

पर्थ स्कॉर्चर्स ने बिग बैश लीग 2025-2026 का खिताब जीत लिया है. एश्टन टर्नर की कप्तानी वाली इस टीम ने खिताबी मुकाबले में सिडनी सिक्सर्स को 6 विकेट से हराया. ये स्कॉर्चर्स का छठा बीबीएल खिताब है. खिताबी मुकाबले में स्कॉर्चर्स के लिए झए रिचर्डसन और डेविड पायने ने 3-3 विकेट लिए. लक्ष्य का पीछा करते हुए मिशेल मार्श (44) और फिन एलन (36) ने पहले विकेट के लिए 80 रनों की साझेदारी कर टीम को शानदार शुरुआत दिलाई.

रविवार को खेले गए बिग बैश लीग के फाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए सिडनी सिक्सर्स 132 रनों पर ऑलआउट हो गई थी. स्टीव स्मिथ, जोश फिलिप और कप्तान मोइसेस हेंरीक्वेस ने 24-24 रन बनाए. अंतिम 10 ओवरों में पर्थ स्कॉर्चर्स ने शानदार वापसी की. 14 ओवरों के बाद सिडनी सिक्सर्स का स्कोर 3 विकेट पर 94 रन था. लग रहा था कि स्कोर 160 तक आराम से पहुंच जाएगा, लेकिन लगातार विकेट गिरने से टीम 132 पर ही सिमट गई.

पर्थ स्कॉर्चर्स के लिए झए रिचर्डसन 4 ओवरों में 32 रन देकर 3 विकेट लिए. इतने ही विकेट डेविड पायने ने चटकाए, जिन्होंने अपने 4 ओवरों के स्पेल में मात्र 18 रन दिए.

SIX OF THE BEST IN THE WEST 🧡#BBL15 pic.twitter.com/GAmXVaylVs — KFC Big Bash League (@BBL) January 25, 2026

पर्थ स्कॉर्चर्स ने जीता छठा BBL खिताब

133 रनों के छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए मिचेल मार्श और फिन एलन ने तेज तर्रार शुरुआत की, दोनों ने पहले विकेट के लिए 80 रनों की साझेदारी की. एलन ने 22 गेंदों में 36 रन बनाए, जिसमें 1 छक्का और 4 चौके लगाए. एलन को मिचेल स्टार्क ने आउट किया, लेकिन शायद तब तक काफी देर हो चुकी थी. तीसरे नंबर पर आए आरोन हार्डी (5) और एश्टन टर्नर (2) सस्ते में अपना विकेट गंवा बैठे, हालांकि मार्श जब आउट हुए तब पर्थ जीत के बेहद करीब आ गई थी. मार्श ने 43 गेंदों में 2 छक्के और 4 चौकों की मदद से 44 रन बनाए.

CUTEST VIDEO OF THE DAY 🥹



- Captain Aston Turner received the winning medal from his kids in Big Bash. pic.twitter.com/pL2iTZxLVV — Johns. (@CricCrazyJohns) January 25, 2026

एश्टन टर्नर ने रचा इतिहास

पर्थ स्कॉर्चर्स का ये छठा बिग बैश लीग खिताब है, जो किसी टीम द्वारा सर्वाधिक है. हालांकि दूसरी कोई टीम कभी 4 खिताब भी नहीं जीत पाई है, इसमें दूसरे नंबर पर 3 खिताब के साथ सिडनी सिक्सर्स है. एश्टन टर्नर लीग के इतिहास में 3 बार चैंपियन बनने वाले पहले कप्तान बन गए हैं.