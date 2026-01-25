हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारतेजस्वी यादव बने RJD के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तो तेज प्रताप यादव बोले- 'अपनी जिम्मेदारी...'

तेजस्वी यादव बने RJD के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तो तेज प्रताप यादव बोले- 'अपनी जिम्मेदारी...'

Tej Pratap Yadav On Tajashwi Yadav: बिहार में नेता प्रतिपक्ष और लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है. इस पर तेज प्रताप यादव का बयान सामने आया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 25 Jan 2026 03:49 PM (IST)
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर उनके भाई और जन शक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है.

तेज प्रताप यादव ने कहा कि जिम्मेदारी मिली है तो वे (तेजस्वी यादव) अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें.वहीं प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के बयान पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि उन्होंने (रोहिणी आचार्य) जो ट्वीट किया है, शत प्रतिशत सही ट्वीट किया है.

इसलिए बनाया गया कार्यकारी अध्यक्ष

दरअसल, सियासी गलियारों में चर्चा है कि तेजस्वी यादव को यह जिम्मेदारी संगठन को मजबूत करने, राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने और पार्टी की रणनीति को मजबूत करने के उद्देश्य से दी गई. तेजस्वी यादव बिहार में पार्टी के युवा चेहरे के रूप में उभरे हैं. उनकी भूमिका एक विपक्षी नेता के तौर पर भी रही है. पार्टी के इस फैसले के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है.

ये फैसला फैसला भविष्य की रणनीति का अहम हिस्सा

पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने इस फैसले का स्वागत करते हुए दावा किया है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद और मजबूत होगा. माना जा रहा है कि पार्टी का यह फैसला भविष्य की रणनीति का अहम हिस्सा है. इस नियुक्ति से आने वाले समय में बिहार की राजनीति में राजद की भूमिका और अधिक प्रभावशाली होने की उम्मीद जताई जा रही है.

Published at : 25 Jan 2026 03:35 PM (IST)
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

