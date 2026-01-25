आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर उनके भाई और जन शक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है.

तेज प्रताप यादव ने कहा कि जिम्मेदारी मिली है तो वे (तेजस्वी यादव) अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें.वहीं प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के बयान पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि उन्होंने (रोहिणी आचार्य) जो ट्वीट किया है, शत प्रतिशत सही ट्वीट किया है.

इसलिए बनाया गया कार्यकारी अध्यक्ष

दरअसल, सियासी गलियारों में चर्चा है कि तेजस्वी यादव को यह जिम्मेदारी संगठन को मजबूत करने, राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने और पार्टी की रणनीति को मजबूत करने के उद्देश्य से दी गई. तेजस्वी यादव बिहार में पार्टी के युवा चेहरे के रूप में उभरे हैं. उनकी भूमिका एक विपक्षी नेता के तौर पर भी रही है. पार्टी के इस फैसले के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है.

ये फैसला फैसला भविष्य की रणनीति का अहम हिस्सा

पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने इस फैसले का स्वागत करते हुए दावा किया है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद और मजबूत होगा. माना जा रहा है कि पार्टी का यह फैसला भविष्य की रणनीति का अहम हिस्सा है. इस नियुक्ति से आने वाले समय में बिहार की राजनीति में राजद की भूमिका और अधिक प्रभावशाली होने की उम्मीद जताई जा रही है.