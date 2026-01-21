हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटT20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप को लेकर नजरूल का बड़ा बयान, बोले- 'भारत में खेलने को मजबूर नहीं किया जा सकता'

टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले बांग्लादेश और ICC के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है. खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने साफ कहा है कि बांग्लादेश किसी भी अनुचित दबाव में आकर भारत में खेलने को मजबूर नहीं होगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 21 Jan 2026 11:39 AM (IST)
Preferred Sources

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की भागीदारी को लेकर जारी विवाद और गहराता जा रहा है. भारत और श्रीलंका में होने वाले इस बड़े टूर्नामेंट से पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं. बांग्लादेश सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि वह किसी भी तरह के दबाव में भारत जाकर मैच खेलने को तैयार नहीं है.

T20 वर्ल्ड कप को लेकर नजरूल का बड़ा बयान

मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बांग्लादेश सरकार के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने वेन्यू बदलने की मांग पूरी तरह लॉजिकल आधार पर की है. उनके मुताबिक, मौजूदा हालात में भारत में खेलने को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बांग्लादेश को जबरदस्ती भारत में खेलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.

“पहले भी बदले जा चुके हैं टूर्नामेंट के वेन्यू”

आसिफ नजरुल ने पुराने उदाहरणों का हवाला देते हुए कहा कि इससे पहले भी ऐसा हो चुका है, जब किसी देश ने सुरक्षा कारणों से दूसरे देश में खेलने से इनकार किया और ICC ने वेन्यू बदल दिया. उन्होंने कहा, “अगर पहले ऐसा हो सकता है, तो अब बांग्लादेश की मांग को भी अव्यावहारिक नहीं कहा जा सकता.”

स्कॉटलैंड को मौका मिलने की अटकलें

इस पूरे विवाद के बीच यह चर्चा भी तेज हो गई है कि अगर बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप से हटता है, तो उसकी जगह स्कॉटलैंड को मौका मिल सकता है. हालांकि, नजरुल ने साफ किया कि उन्हें इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है और इस तरह की खबरें फिलहाल अटकलों पर आधारित हैं.

ICC के फैसले का इंतजार

फिलहाल ICC की ओर से कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया है. टूर्नामेंट शुरू होने में ज्यादा समय नहीं बचा है, ऐसे में आने वाले दिन बेहद अहम होंगे. बांग्लादेश अपने रुख पर कायम है और ICC के अगले कदम का इंतजार कर रहा है, जबकि क्रिकेट जगत की नजरें इस बड़े फैसले पर टिकी हुई हैं. 

Published at : 21 Jan 2026 11:39 AM (IST)
ICC BCB Bangladesh Cricket Board BCCI T20 World Cup 2026 Asif Nazrul
