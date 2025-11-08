विराट कोहली और रोहित शर्मा के भविष्य पर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव वॉ ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उनका कहना है कि मौजूदा क्रिकेट में ऐसा कोई प्लेयर नहीं है, जिसकी जगह कोई दूसरा ना ले सके. रोहित और विराट, 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं, यह अजीत अगरकर की लीडरशिप वाली सेलेक्शन कमिटी के लिए भी चुनौतीपूर्ण विषय बना हुआ है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI सीरीज में दमदार बैटिंग करते हुए दोनों सीनियर खिलाड़ियों ने 2 साल बाद होने वाले वर्ल्ड कप में खेलने का दावा ठोका है.

एक भारतीय पत्रकार से वार्ता के दौरान स्टीव वॉ ने कहा, "खिलाड़ियों को जिम्मेदारी लेनी होगी और समझना होगा कि कोई भी खिलाड़ी इस गेम से बड़ा नहीं है. आप खुद को गेम से बड़ा नहीं मान सकते. कोई भी आपकी जगह ले सकता है. मेरा मानना है कि कोई भी खिलाड़ी गेम को अपने हिसाब से नहीं चला सकता. अंत में चयन समिति के चेयरमैन को टीम की बेहतरी के लिए फैसला लेना होता है."

अजीत अगरकर कह चुके हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को ट्रायल पर नहीं रखा जा सकता है. मगर मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार बीसीसीआई अधिकारियों का कहना है कि 2027 वर्ल्ड कप के लिए टीम का चयन सिर्फ प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा.

रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में 202 रन बनाए, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड भी मिला. दूसरी ओर विराट कोहली ने आखिरी वनडे मैच में 74 रनों की पारी खेल फॉर्म में वापस आने के संकेत दिए थे. इस प्रदर्शन के आधार पर उन्होंने वर्ल्ड कप में जगह के लिए दावा ठोका है.

स्टीव वॉ ने आगे कहा, "मुझे उम्मीद है कि अजीत अगरकर के साथ खिलाड़ियों का रिलेशन अच्छा होगा, लेकिन साथ ही उन्हें खिलाड़ियों से उचित दूरी भी बनानी होगी. अनुभवी खिलाड़ियों के साथ तालमेल बनाए रखना बहुत जरूरी है. विराट कोहली और रोहित शर्मा, आप क्या सोच रहे हैं?"

