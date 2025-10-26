हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटस्टोइनिस-इंग्लिस और टिम डेविड IN, स्टार्क OUT, पहले टी20 में ऐसी होगी ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन

स्टोइनिस-इंग्लिस और टिम डेविड IN, स्टार्क OUT, पहले टी20 में ऐसी होगी ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन

Australia Playing 11 1st T20 Vs India: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 मैच 29 अक्टूबर को खेला जाएगा. यहां जानें पहले टी20 में ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन कैसी हो सकती है.

By : मोहम्मद वाहिद | Updated at : 26 Oct 2025 08:33 PM (IST)
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज के बाद अब पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. दोनों टीमों में टी20 सीरीज में कई बदले हुए चेहरे दिखाई देंगे. टी20 सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार, 29 अक्टूबर को खेला जाएगा. भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:45 बजे से यह मैच शुरू होगा. टी20 सीरीज में भी कंगारू टीम की कमान मिचेल मार्श के हाथों में है. यहां जानें इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम किन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतर सकती है.

मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड करेंगे ओपनिंग

वनडे सीरीज की तरह टी20 सीरीज में भी पारी का आगाज कप्तान मिचेल मार्श और विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड करेंगे. इसके बाद तीन नंबर पर स्पिन ऑलराउंडर मैथ्यू शॉर्ट का खेलना तय है. चार नंबर पर विकेटकीपर जोश इंग्लिस नजर आ सकते हैं. इंग्लिस वनडे सीरीज में टीम का हिस्सा नहीं थे. 

इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम में विस्फोटक बल्लेबाजों की भरमार है. पांच नंबर पर टिम डेविड, छह नंबर पर मार्कस स्टोइनिस और सात नंबर पर मिचेल ओवेन एक्शन में दिख सकते हैं. ये तीनों खिलाड़ी तेजी से रन बनाने में माहिर हैं. एडम जम्पा मुख्य स्पिनर होंगे. फिर तेज गेंदबाजी में बॉलिंग ऑलराउंडर बेन ड्वारशुइस के साथ जोश हेजलवुड और जेवियर बार्टलेट एक्शन में दिख सकते हैं. जेवियर बार्टलेट ने वनडे में कमाल की बॉलिंग की थी. ऐसे में उन्हें टी20 टीम में भी मौका मिलना तय माना जा रहा है. 

भारत के खिलाफ पहले टी20 में ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग इलेवन- ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मार्कस स्टोइनिस, मिचेल ओवेन, बेन ड्वारशुइस, एडम जम्पा, जोश हेजलवुड और जेवियर बार्टलेट

भारत-ऑस्ट्रेलिया 5 मैचों की टी20 सीरीज का पूरा शेड्यूल

पहला टी20- 29 अक्टूबर- कैनबरा- भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:45 बजे से
दूसरा टी20- 31 अक्टूबर- मेलबर्न- भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:45 बजे से
तीसरा टी20- 2 नवंबर- होबार्ट- भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:45 बजे से
चौथा टी20- 6 नवंबर- गोल्ड कोस्ट- भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:45 बजे से
पांचवां टी20- 8 नवंबर- गाबा- भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:45 बजे से

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Read
Published at : 26 Oct 2025 08:33 PM (IST)
Tags :
Marcus Stoinis IND Vs AUS 1st T20 Tim David Australia Playing 11 INDIA VS AUSTRALIA
