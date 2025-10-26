भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज के बाद अब पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. दोनों टीमों में टी20 सीरीज में कई बदले हुए चेहरे दिखाई देंगे. टी20 सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार, 29 अक्टूबर को खेला जाएगा. भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:45 बजे से यह मैच शुरू होगा. टी20 सीरीज में भी कंगारू टीम की कमान मिचेल मार्श के हाथों में है. यहां जानें इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम किन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतर सकती है.

मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड करेंगे ओपनिंग

वनडे सीरीज की तरह टी20 सीरीज में भी पारी का आगाज कप्तान मिचेल मार्श और विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड करेंगे. इसके बाद तीन नंबर पर स्पिन ऑलराउंडर मैथ्यू शॉर्ट का खेलना तय है. चार नंबर पर विकेटकीपर जोश इंग्लिस नजर आ सकते हैं. इंग्लिस वनडे सीरीज में टीम का हिस्सा नहीं थे.

इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम में विस्फोटक बल्लेबाजों की भरमार है. पांच नंबर पर टिम डेविड, छह नंबर पर मार्कस स्टोइनिस और सात नंबर पर मिचेल ओवेन एक्शन में दिख सकते हैं. ये तीनों खिलाड़ी तेजी से रन बनाने में माहिर हैं. एडम जम्पा मुख्य स्पिनर होंगे. फिर तेज गेंदबाजी में बॉलिंग ऑलराउंडर बेन ड्वारशुइस के साथ जोश हेजलवुड और जेवियर बार्टलेट एक्शन में दिख सकते हैं. जेवियर बार्टलेट ने वनडे में कमाल की बॉलिंग की थी. ऐसे में उन्हें टी20 टीम में भी मौका मिलना तय माना जा रहा है.

भारत के खिलाफ पहले टी20 में ऑस्ट्रेलिया की संभावित प्लेइंग इलेवन- ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मार्कस स्टोइनिस, मिचेल ओवेन, बेन ड्वारशुइस, एडम जम्पा, जोश हेजलवुड और जेवियर बार्टलेट

भारत-ऑस्ट्रेलिया 5 मैचों की टी20 सीरीज का पूरा शेड्यूल

पहला टी20- 29 अक्टूबर- कैनबरा- भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:45 बजे से

दूसरा टी20- 31 अक्टूबर- मेलबर्न- भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:45 बजे से

तीसरा टी20- 2 नवंबर- होबार्ट- भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:45 बजे से

चौथा टी20- 6 नवंबर- गोल्ड कोस्ट- भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:45 बजे से

पांचवां टी20- 8 नवंबर- गाबा- भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:45 बजे से