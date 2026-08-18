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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटऑस्ट्रेलिया ने किए बड़े बदलाव, बांग्लादेश से दूसरे टेस्ट के लिए किया टीम का एलान

ऑस्ट्रेलिया ने किए बड़े बदलाव, बांग्लादेश से दूसरे टेस्ट के लिए किया टीम का एलान

पहले टेस्ट में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया था. अब दूसरा टेस्ट मैच शनिवार, 22 अगस्त से खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टेस्ट के लिए टीम का एलान कर दिया है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 18 Aug 2026 05:01 PM (IST)
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बांग्लादेश ने पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को हराकर टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा उलटफेर किया. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की चौतरफा आलोचना हो रही है. अब ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच शनिवार, 22 अगस्त से साउथ मैके में दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टेस्ट के लिए अपनी 13 सदस्यीय टीम का एलान कर दिया है. पहले टेस्ट में फ्लॉप रहे सलामी बल्लेबाज जेक वेदराल्ड को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है. 

जेक वेदराल्ड पहले टेस्ट में फ्लॉप रहे थे. उन्होंने पहली पारी में 23 और 0 रन बनाए थे. ऑस्ट्रेलियाई टीम में वेदराल्ड के रूप में एकमात्र बदलाव हुआ है. उनकी जगह टीम में मैट रेनशॉ को शामिल किया गया है. वह ट्रेविस हेड के साथ पारी की शुरुआत कर सकते हैं. रेनशॉ ने 14 टेस्ट मैचों की 24 पारियों में 1 शतक और 3 अर्धशतक की मदद से 645 रन बनाए हैं. उनका सर्वाधिक स्कोर 184 रन है.

डेविड वॉर्नर के 2024 की शुरुआत में रिटायर होने के बाद से रेनशॉ ऑस्ट्रेलिया के सातवें ओपनर होंगे. ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ, नाथन मैकस्वीनी, सैम कोंस्टास, मार्नस लाबुशेन और बाद में वेदराल्ड सभी का इस्तेमाल किया गया है. मार्नस लाबुशेन अपनी जगह बचाने में कामयाब रहे हैं, लेकिन पहले टेस्ट में फ्लॉप रहने के बाद उन पर दबाव है. लाबुशेन डार्विन में 1 और 31 रन बना सके. लाबुशेन अगर प्लेइंग इलेवन में जगह बनाने में कामयाब रहते हैं, तो उन पर स्कोर करने का बड़ा दबाव होगा. एक और असफलता उन्हें टीम से बाहर कर सकती है. 

ऑस्ट्रेलिया पिछला टेस्ट खराब बल्लेबाजी की वजह से हारी थी. बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के अलावा गेंदबाजों को भी अपने प्रदर्शन में सुधार लाना होगा. ऑस्ट्रेलिया अगर दूसरा टेस्ट नहीं जीती, तो उसे पहली बार बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज गंवानी पड़ सकती है. 

बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम- ट्रेविस हेड, मैट रेनशॉ, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, कैमरून ग्रीन, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), ब्यू वेबस्टर, पैट कमिंस (कप्तान), मिचेल स्टार्क, नाथन लियोन, जोश हेजलवुड, जोश इंग्लिस और स्कॉट बोलैंड.

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 18 Aug 2026 05:01 PM (IST)
Tags :
Pat Cummins Steve Smith Australia Vs Bangladesh Matt Renshaw AUS Vs BAN 2nd Test
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