मां के निधन से टूट गए नीतीश राणा, मैदान पर फूट-फूट कर रोये

भारतीय क्रिकेटर नीतीश राणा के लिए दिल्ली प्रीमियर लीग का यह मुकाबला बेहद भावुक कर देने वाला रहा. मां के निधन के कुछ ही दिनों बाद मैदान पर उतरे राणा ने शानदार अर्धशतक लगाया, लेकिन पचास रन पूरे करते ही वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके. उन्होंने आसमान की ओर इशारा कर अपनी दिवंगत मां को याद किया और मैदान पर ही फूट-फूटकर रोने लगे.

अर्धशतक पूरा करते ही छलक पड़े आंसू

वेस्ट दिल्ली लायंस की ओर से खेलते हुए नीतीश राणा ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की. उन्होंने महज 33 गेंदों में 60 रन की पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 6 छक्के शामिल रहे. राणा ने सिर्फ 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. जैसे ही उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की, राणा ने बल्ला संभालते हुए ऊपर आसमान की तरफ देखा. इसके बाद उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े. वह कुछ पल के लिए पूरी तरह भावुक हो गए और अपनी मां को याद करते हुए मैदान पर रोने लगे. विपक्षी टीम के खिलाड़ियों और अंपायर ने भी उनके पास पहुंचकर उन्हें संभाला.

जर्सी पर भी लिखा था मां का नाम

नीतीश राणा ने इस मुकाबले में अपनी मां को खास अंदाज में याद किया. उनकी जर्सी के पीछे उनकी मां का नाम ‘N. Satish’ लिखा हुआ था. इससे साफ था कि इस मुश्किल वक्त में भी उनकी मां उनके साथ थीं. राणा की पत्नी साची मारवाह ने भी सोशल मीडिया पर उनकी भावुक पारी के बाद प्रतिक्रिया दी. उन्होंने लिखा, “Mumma is here with you.” यह संदेश राणा के लिए इस मुश्किल समय में भावनात्मक सहारा देने वाला रहा.

राणा की पारी नहीं दिला सकी टीम को जीत

नीतीश राणा ने अपनी टीम के लिए अकेले मोर्चा संभालते हुए 60 रन बनाए, लेकिन वेस्ट दिल्ली लायंस की पूरी टीम 169 रन पर सिमट गई. इसके बाद साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज ने लक्ष्य का पीछा बेहद आक्रामक अंदाज में किया. साउथ दिल्ली के सलामी बल्लेबाज सनत सांगवान और अनमोल शर्मा ने बिना कोई विकेट गंवाए टीम को जीत दिला दी. सांगवान ने 54 गेंदों पर नाबाद 111 रन बनाए, जबकि अनमोल शर्मा 38 गेंदों पर 55 रन बनाकर नाबाद रहे. टीम ने 28 गेंद बाकी रहते 10 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया.

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भारत के लिए भी खेल चुके हैं राणा

नीतीश राणा भारत के लिए एक वनडे और दो टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल चुके हैं. उन्होंने 2021 में श्रीलंका दौरे पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा था. आईपीएल में भी वह कई टीमों का हिस्सा रह चुके हैं और हाल ही में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले थे. इस साल उन्होंने 9 मुकाबलों में 225 रन बनाए थे. हालांकि, इस मुकाबले में टीम को जीत नहीं मिली, लेकिन राणा की पारी क्रिकेट से कहीं ज्यादा उनकी निजी भावनाओं के लिए याद की जाएगी. मां को खोने के दर्द के बीच उन्होंने जिस जज्बे के साथ मैदान पर उतरकर बल्लेबाजी की, उसने फैंस को भी भावुक कर दिया.

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