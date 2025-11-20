हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटAustralia Announces Playing XI: पहले एशेज टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया ने की प्लेइंग-11 की घोषणा, दो खिलाड़ियों का होगा डेब्यू, ये प्लेयर बना कप्तान

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने पुष्टि की है कि तेज़ गेंदबाज़ ब्रेंडन डॉगेट और बल्लेबाज़ जेक वेदराल्ड 21 नवंबर से पर्थ में शुरू हो रहे एशेज़ सीरीज़ के पहले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू करेंगे.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 20 Nov 2025 11:29 AM (IST)
कल यानी 21 नवंबर से शुरू होने वाले द एशेज सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी प्लेइंग-11 की घोषणा कर दी है. पहले टेस्ट में पैट कमिंस टीम का हिस्सा नहीं हैं. उनकी जगह स्टीव स्मिथ इस मुकाबले में टीम की कमान संभालेंगे. आइए देखें पहले टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया ने किन 11 खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है.

दो खिलाड़ी कर रहे डेब्यू

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने पुष्टि की है कि तेज़ गेंदबाज़ ब्रेंडन डॉगेट और बल्लेबाज़ जेक वेदराल्ड 21 नवंबर से पर्थ में शुरू हो रहे एशेज़ सीरीज़ के पहले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू करेंगे. पैट कमिंस और जोश हेज़लवुड दोनों चोटिल हैं और इसी कारण  31 वर्षीय तेज़ गेंदबाज़ डॉगेट को अपना पहला टेस्ट मैच खेलने का मौका मिल रहा है. वहीं बल्लेबाज़ वेदराल्ड भी टीम का हिस्सा बने हैं.

पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में होने वाले मैच में मार्नस लाबुशेन तीसरे नंबर पर बतौर बल्लेबाज वापसी करेंगे. मैच की पूर्व संध्या पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मिथ ने कहा, "जब मार्नस तीसरे नंबर पर अपनी सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी करते हैं, तो वह हमें एक बहुत अच्छी क्रिकेट टीम बनाते हैं. हम उन्हें टीम से बाहर नहीं रख सकते थे"

पहले टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11
उस्मान ख्वाजा, जेक वेदरल्ड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ (कप्तान), ट्रैविस हेड, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), मिशेल स्टार्क, नाथन लियोन, ब्रेंडन डॉगेट, स्कॉट बोलैंड.

वेन्यू और शेड्यूल

इस बार के एशेज टेस्ट इन पांच प्रतिष्ठित मैदानों पर खेले जाएंगे.

1st Test, 21 नवंबर - पर्थ, सुबह 8:00 बजे IST

2nd Test, 4 दिसंबर - ब्रिस्बेन, सुबह 9:30 बजे IST

3rd Test, 17 दिसंबर - एडिलेड, सुबह 5:30 बजे IST

4th Test, 26 दिसंबर - मेलबर्न, सुबह 5:30 बजे IST

5th Test, 4 जनवरी - सिडनी, सुबह 5:30 बजे IST

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

अब तक खेले गए 361 टेस्ट में, 

ऑस्ट्रेलिया जीता: 152

इंग्लैंड जीता: 112

ड्रॉ: 97

 

 

Published at : 20 Nov 2025 11:06 AM (IST)
