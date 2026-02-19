हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारतीय कप्तान ने रचा इतिहास, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने का बनाया रिकॉर्ड

भारतीय कप्तान ने रचा इतिहास, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने का बनाया रिकॉर्ड

AUS-W vs IND-W: भारतीय महिला और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के बीच खेले जा रहे दूसरे टी20 में हरमनप्रीत कौर ने इतिहास रच दिया. वह सबसे ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेलने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं.

By : शिवम | Updated at : 19 Feb 2026 03:12 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर जब गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 में खेलने उतरीं, तो उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. वह सबसे ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेलने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं, उन्होंने न्यूजीलैंड की सुजी बेट्स को पीछे छोड़ा.

मनुका ओवर में खेले जा रहे भारतीय महिला बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला दूसरे टी20 में टॉस जीतकर हरमनप्रीत कौर ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. 3 मैचों की सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे हैं, आज जीतकर टीम सीरीज में अजेय बढ़त बनाना चाहेगी.

हरमनप्रीत कौर के नाम दर्ज हुआ रिकॉर्ड

बुधवार को हरमनप्रीत कौर अपना 189वां टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने उतरी, इसके आलावा वह भारत के लिए 6 टेस्ट और 161 वनडे मैच खेल चुकी हैं. आज वह अपना 356वां इंटरनेशनल मैच खेल रही हैं. वह दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं. पहले ये रिकॉर्ड न्यूजीलैंड की सुजी बेट्स के नाम था. बेट्स ने अपने इंटरनेशनल करियर में 350 मैच (178 वनडे और 177 टी20) खेले हैं.

इस सीरीज के पहले मैच में हरमनप्रीत कौर ने सुजी बेट्स की बराबरी की थी. उस मैच में भारतीय टीम ने पहले गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 133 पर ढेर कर दिया था. लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 5.1 ओवरों में 1 विकेट खोकर 50 रन बनाए. डकवर्थ लुइस नियम के तहत भारत 21 रनों से जीत गया.

हरमनप्रीत कौर का क्रिकेट करियर

हरमनप्रीत की कप्तानी में भारत ने पिछले साल अपना पहला ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था, जो उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है. उन्होंने 6 टेस्ट मैचों में 200 रन बनाए हैं और 12 विकेट लिए हैं. 161 वनडे में हरमनप्रीत ने 4409 रन बनाए हैं, जिसमें 7 शतक और 22 अर्धशतक शामिल हैं. इस फॉर्मेट में उन्होंने 31 विकेट भी लिए हैं.

हरमनप्रीत कौर ने टी20 में खेली 167 पारियों में 3784 रन बनाए. इस फॉर्मेट में उनके नाम 1 शतक और 15 अर्धशतक हैं. टी20 इंटरनेशनल में कौर ने 32 विकेट भी लिए हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 19 Feb 2026 03:12 PM (IST)
Tags :
Indian Women Cricket Team IND Vs AUS Women IND W Vs AUS W HARMANPREET KAUR TEAM INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
भारतीय कप्तान ने रचा इतिहास, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने का बनाया रिकॉर्ड
भारतीय कप्तान ने रचा इतिहास, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने का बनाया रिकॉर्ड
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने शेयर की गर्लफ्रेंड के साथ स्विमिंग पूल की रोमांटिक फोटो, जन्मदिन पर ऐसे दी बधाई
हार्दिक पांड्या ने शेयर की गर्लफ्रेंड के साथ स्विमिंग पूल की रोमांटिक फोटो, जन्मदिन पर ऐसे दी बधाई
क्रिकेट
भारत में चल रहे क्रिकेट मैच के दौरान मधुमक्खियों का हमला, अंपायर की मौत; कई प्लेयर्स घायल
भारत में चल रहे क्रिकेट मैच के दौरान मधुमक्खियों का हमला, अंपायर की मौत; कई प्लेयर्स घायल
क्रिकेट
T20 World Cup Super 8 Format: 12 मैचों से कैसे तय होगा सेमीफाइनलिस्ट का फैसला, जानिए टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 का फॉर्मेट
12 मैचों से कैसे तय होगा सेमीफाइनलिस्ट का फैसला, जानिए टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 का फॉर्मेट
Advertisement

वीडियोज

UP News: Firozabad में बीच सड़क हंगामा, महिला ने युवक को चप्पल से पीटा | ABP News
Aage Ka Agenda: डिप्टी सीएम के घर बटुकों का सम्मान | Shankaracharya Controversy | Brajesh Pathak
AI Impact Summit 2026: इंडिया AI समिट शुरू, उद्घाटन के बाद क्या खुलेंगे नए अवसर? |
Namaste Bharat: Bengaluru airport से 24 करोड़ की कोकीन बरामद, Brazilian नागरिक गिरफ्तार
Madhya Pradesh News: खरगोन में शादी का जश्न मातम में बदला | Viral Video | Crime | MP News | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पूरा दिन मुफ्त सामान बांटोगे तो...', सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को लगाई फटकार, नोटिस जारी
'पूरा दिन मुफ्त सामान बांटोगे तो...', सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को लगाई फटकार, नोटिस जारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में शंकराचार्य बनाम सरकार! ममता बनर्जी की तारीफ कर योगी सरकार के खिलाफ लखनऊ कूच की तैयारी
यूपी में शंकराचार्य बनाम सरकार! ममता बनर्जी की तारीफ कर योगी सरकार के खिलाफ लखनऊ कूच की तैयारी
इंडिया
'Bullshit...', भारत की AI इम्पैक्ट समिट में इमैनुअल मैक्रों को किस पर आया गुस्सा, बुरी तरह बौखलाए
'Bullshit...', भारत की AI इम्पैक्ट समिट में इमैनुअल मैक्रों को किस पर आया गुस्सा, बुरी तरह बौखलाए
स्पोर्ट्स
T20 World Cup 2026 points Table:T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का दबदबा, साउथ अफ्रीका ने भी नहीं गंवाया मैच, जानिए पॉइंट्स टेबल का हाल
T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का दबदबा, साउथ अफ्रीका ने भी नहीं गंवाया मैच, जानिए पॉइंट्स टेबल का हाल
ओटीटी
Assi Review: अंदर तक हिला डालने वाली फिल्म, ऐसी फिल्में समाज और सिनेमा की आत्मा को जिंदा रखती हैं
अस्सी रिव्यू: अंदर तक हिला डालने वाली फिल्म, ऐसी फिल्में समाज और सिनेमा की आत्मा को जिंदा रखती हैं
इंडिया
Lawrence Bishnoi Gang: लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
ट्रेंडिंग
पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया में धोए बर्तन, यूजर्स बोले- और कितना शर्मिंदा करोगे?
पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया में धोए बर्तन, यूजर्स बोले- और कितना शर्मिंदा करोगे?
यूटिलिटी
अब डीडीए फ्लैट की कीमत में जुड़ेगा पार्किंग चार्ज, जानें इससे कितनी होगी बचत?
अब डीडीए फ्लैट की कीमत में जुड़ेगा पार्किंग चार्ज, जानें इससे कितनी होगी बचत?
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget