हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमहज 19 साल की उम्र में इस गेंदबाज का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से ब्रेक का ऐलान, नाम जानकर चौंक जाएंगे

By : आईएएनएस | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 24 Sep 2025 09:34 AM (IST)
Preferred Sources

आयरलैंड की 19 वर्षीय स्पिन गेंदबाज फ्रेया सार्जेंट ने निजी कारणों के चलते अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से अनिश्चितकालीन ब्रेक लेने का फैसला किया है. क्रिकेट आयरलैंड के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर ग्रीम वेस्ट ने सार्जेंट के फैसले का समर्थन किया. उन्होंने खिलाड़ियों की भलाई को प्राथमिकता बताते हुए कहा, "फ्रेया पिछले तीन वर्षों से सीनियर परफॉर्मेंस टीम की एक महत्वपूर्ण सदस्य रही हैं. वह मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं. फ्रेया टीम का एक अभिन्न अंग रही हैं."

उन्होंने कहा, "क्रिकेट आयरलैंड फ्रेया का समर्थन करता रहेगा टीम मैनेजमेंट यूनिट इस बात पर सहमत है कि फ्रेया के लिए यह सबसे अच्छा विकल्प है. खिलाड़ियों का स्वास्थ्य हमारे लिए सर्वोपरि है. इसे बाकी सभी चीजों से ऊपर रखा गया है."

हाल ही में सार्जेंट ने चोट से रिकवरी के बाद आयरिश टीम में वापसी की थी. उन्होंने अगस्त में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप यूरोपीय क्वालीफायर में हिस्सा लिया था. आयरलैंड की नवीनतम केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ियों की सूची में उन्हें पूर्णकालिक अनुबंध भी दिया गया है.

फ्रेया सार्जेंट ने साल 2023 में अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था. उन्होंने वनडे फॉर्मेट में 16 मैच खेले, जिसमें 39.57 की औसत के साथ 19 शिकार किए. वहीं, 16 टी20 मुकाबलों में उन्होंने 26.50 के साथ 14 विकेट हासिल किए.

इस स्पिनर को साल 2024 में 'आईसीसी महिला इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार' के लिए नामांकित किया गया था. फ्रेया सार्जेंट जनवरी 2025 में भारत के दौरे पर थीं. उन्होंने राजकोट में टीम इंडिया के खिलाफ तीन वनडे मुकाबले खेले, जिसमें दो विकेट हासिल किए थे. उन्होंने भारत के अलावा, इंग्लैंड, श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ भी 3-3 वनडे मैच खेले हैं. वहीं, स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे के विरुद्ध फ्रेया 2-2 मुकाबले खेल चुकी हैं.

27 अगस्त 2025 को इटली के खिलाफ टी20 मुकाबले में उन्होंने 38 रन देकर 3 विकेट हासिल किए थे.

Published at : 24 Sep 2025 09:34 AM (IST)
