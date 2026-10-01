IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत को फाइनल में इन 3 पाकिस्तानी खिलाड़ियों से रहना होगा सावधान! पलट सकते हैं बाजी

भारत को फाइनल में इन 3 पाकिस्तानी खिलाड़ियों से रहना होगा सावधान! पलट सकते हैं बाजी

एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में भारत के सामने पाकिस्तान की चुनौती होगी. इस मैच में पाकिस्तान के माज सदाकत, साहिबजादा फरहान और सुफियान मुकीम पर खास नजर रहेगी.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 01 Oct 2026 06:10 PM (IST)
Preferred Sources

भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का मुकाबला हो और रोमांच की कमी हो, ऐसा हो नहीं सकता. एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में दोनों टीमें एक बार फिर आमने-सामने होंगी. पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 6 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई है. अब भारत के सामने पाकिस्तान के कुछ ऐसे खिलाड़ी होंगे, जो अकेले अपने दम पर मैच का रुख बदलने की ताकत रखते हैं. इनमें माज सदाकत, साहिबजादा फरहान और सुफियान मुकीम पर खास नजर रहेगी.

माज सदाकत पाकिस्तान के आक्रामक ओपनिंग बल्लेबाज हैं. वो तेजी से रन बनाने के साथ जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी भी कर सकते हैं. CPL 2026 में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था. माज ने 7 मैचों में 363 रन बनाए और 2 शतक जड़े. टूर्नामेंट के फाइनल में भी उन्होंने 114 रन की पारी खेली थी. ऐसे में भारतीय गेंदबाजों को शुरुआत में ही उन्हें रोकने की कोशिश करनी होगी.

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
वेस्टइंडीज टी20 सीरीज से वॉशिंगटन सुंदर बाहर, BCCI ने किया रिप्लेसमेंट का एलान
वेस्टइंडीज टी20 सीरीज से वॉशिंगटन सुंदर बाहर, BCCI ने किया रिप्लेसमेंट का एलान
क्रिकेट
ODI के 7 सबसे बड़े टीम टोटल, जानें किस देश ने बनाया सबसे बड़ा स्कोर
ODI के 7 सबसे बड़े टीम टोटल, जानें किस देश ने बनाया सबसे बड़ा स्कोर
क्रिकेट
प्रसिद्ध कृष्णा की जगह अंशुल कंबोज की टीम इंडिया में एंट्री, तीसरे वनडे में मिला मौका
प्रसिद्ध कृष्णा की जगह अंशुल कंबोज की टीम इंडिया में एंट्री, तीसरे वनडे में मिला मौका
क्रिकेट
एशियन गेम्स: ईशान किशन ने रचा इतिहास, सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बनें
एशियन गेम्स: ईशान किशन ने रचा इतिहास, सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बनें

साहिबजादा फरहान भी खतरा 

साहिबजादा फरहान पाकिस्तान के कप्तान और ओपनिंग बल्लेबाज हैं. भारत के खिलाफ उनका प्रदर्शन पहले भी देखने को मिला है. एशिया कप 2025 के मुकाबले में उन्होंने भारत के खिलाफ 58 रन बनाए थे. इस दौरान उन्होंने जसप्रीत बुमराह के खिलाफ भी छक्के लगाए थे. एशिया कप 2025 के फाइनल में भी फरहान ने भारत के खिलाफ 57 रन बनाए थे. इसलिए फाइनल में उनका विकेट भारत के लिए अहम होगा.

मुश्किल में फंस गया था पाकिस्तान

बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल में पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी. 112 रन के टारगेट का पीछा करते हुए टीम ने 53 रन तक 4 विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद अब्दुल समद और हसन नवाज ने पारी को संभाला. दोनों ने बिना आउट हुए 59 रन की साझेदारी कर पाकिस्तान को 11.3 ओवर में 6 विकेट से जीत दिला दी.  समद ने 15 गेंदों पर बिना आउट हुए 30 रन बनाए, जबकि हसन नवाज 22 गेंदों पर 27 रन बनाकर बिना आउट हुए रहे.

फाइनल मे तीनों पर रहेगी नजर 

सुफियान मुकीम पाकिस्तान के बाएं हाथ के रिस्ट स्पिनर हैं. वो विकेट निकालने की ताकत रखते हैं. बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल में उन्होंने 3 ओवर में 26 रन देकर 3 विकेट लिए. ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों को उनकी स्पिन के खिलाफ संभलकर खेलना होगा. फाइनल में इन तीनों खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर काफी नजर रहेगी.

यह भी पढ़ें:

एशियन गेम्स: ईशान किशन ने रचा इतिहास, सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बनें

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
Read More
Published at : 01 Oct 2026 06:10 PM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan Asian Games 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
वेस्टइंडीज टी20 सीरीज से वॉशिंगटन सुंदर बाहर, BCCI ने किया रिप्लेसमेंट का एलान
वेस्टइंडीज टी20 सीरीज से वॉशिंगटन सुंदर बाहर, BCCI ने किया रिप्लेसमेंट का एलान
क्रिकेट
ODI के 7 सबसे बड़े टीम टोटल, जानें किस देश ने बनाया सबसे बड़ा स्कोर
ODI के 7 सबसे बड़े टीम टोटल, जानें किस देश ने बनाया सबसे बड़ा स्कोर
क्रिकेट
प्रसिद्ध कृष्णा की जगह अंशुल कंबोज की टीम इंडिया में एंट्री, तीसरे वनडे में मिला मौका
प्रसिद्ध कृष्णा की जगह अंशुल कंबोज की टीम इंडिया में एंट्री, तीसरे वनडे में मिला मौका
क्रिकेट
एशियन गेम्स: ईशान किशन ने रचा इतिहास, सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बनें
एशियन गेम्स: ईशान किशन ने रचा इतिहास, सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बनें
Advertisement

वीडियोज

YRKKH: कबीर-मायरा का बड़ा कदम! घर से भागकर आए मुंबई, तलाश में दर-दर भटके अभिरा-अरमान
Bollywood News: अक्टूबर में फिल्मों का महा क्लैश, स्टार पावर से बॉक्स ऑफिस गरम (01.10.26)
पति के टुकड़े-टुकड़े...अब रोएगी मुस्कान!
चाकूबाजी या हाइजैक, फ्लाइट में क्या हुआ?
Diwali 2026 से पहले महंगाई का झटका! AC-TV से लेकर खाने-पीने की चीजें होंगी महंगी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान, 'जंतर-मंतर पर बैठेंगे और...'
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान, 'जंतर-मंतर पर बैठेंगे और...'
गुजरात
पायलट स्मित मच्छार को मिलेगा विशिष्ट गुजरात गरिमा पुरस्कार, CM ने की घोषणा
पायलट स्मित मच्छार को मिलेगा विशिष्ट गुजरात गरिमा पुरस्कार, CM ने की घोषणा
क्रिकेट
वेस्टइंडीज टी20 सीरीज से वॉशिंगटन सुंदर बाहर, BCCI ने किया रिप्लेसमेंट का एलान
वेस्टइंडीज टी20 सीरीज से वॉशिंगटन सुंदर बाहर, BCCI ने किया रिप्लेसमेंट का एलान
बॉलीवुड
इस फ्राइडे 'दृश्यम 3' का साउथ की 5 फिल्मों से महाक्लैश, बॉक्स ऑफिस पर उठेगा बवंडर?
इस फ्राइडे 'दृश्यम 3' का साउथ की 5 फिल्मों से महाक्लैश, बॉक्स ऑफिस पर उठेगा बवंडर?
इंडिया
'SIR पर किसी का नहीं था ध्यान, मैंने शुरू...', ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
'SIR पर किसी का नहीं था ध्यान, मैंने शुरू...', ममता बनर्जी का चौंकाने वाला बयान
शिक्षा
बिहार में एक यूनिवर्सिटी पर 10.3 लाख छात्रों का बोझ, रिपोर्ट में खुलासा
बिहार में एक यूनिवर्सिटी पर 10.3 लाख छात्रों का बोझ, रिपोर्ट में खुलासा
ऑटो
Dzire से Exter तक, ये हैं बजट में 5 शानदार Automatic Cars
Dzire से Exter तक, ये हैं बजट में 5 शानदार Automatic Cars
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: ओपी राजभर-अखिलेश के बीच तू-तू-मैं-मैं, नथवानी, रामगोपाल, INDIA पर भिड़े दोनों नेता
UP: ओपी राजभर-अखिलेश के बीच तू-तू-मैं-मैं, नथवानी, रामगोपाल, INDIA पर भिड़े दोनों नेता
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget