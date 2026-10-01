भारत को फाइनल में इन 3 पाकिस्तानी खिलाड़ियों से रहना होगा सावधान! पलट सकते हैं बाजी

भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का मुकाबला हो और रोमांच की कमी हो, ऐसा हो नहीं सकता. एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में दोनों टीमें एक बार फिर आमने-सामने होंगी. पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 6 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई है. अब भारत के सामने पाकिस्तान के कुछ ऐसे खिलाड़ी होंगे, जो अकेले अपने दम पर मैच का रुख बदलने की ताकत रखते हैं. इनमें माज सदाकत, साहिबजादा फरहान और सुफियान मुकीम पर खास नजर रहेगी.

माज सदाकत पाकिस्तान के आक्रामक ओपनिंग बल्लेबाज हैं. वो तेजी से रन बनाने के साथ जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी भी कर सकते हैं. CPL 2026 में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था. माज ने 7 मैचों में 363 रन बनाए और 2 शतक जड़े. टूर्नामेंट के फाइनल में भी उन्होंने 114 रन की पारी खेली थी. ऐसे में भारतीय गेंदबाजों को शुरुआत में ही उन्हें रोकने की कोशिश करनी होगी.

साहिबजादा फरहान भी खतरा

साहिबजादा फरहान पाकिस्तान के कप्तान और ओपनिंग बल्लेबाज हैं. भारत के खिलाफ उनका प्रदर्शन पहले भी देखने को मिला है. एशिया कप 2025 के मुकाबले में उन्होंने भारत के खिलाफ 58 रन बनाए थे. इस दौरान उन्होंने जसप्रीत बुमराह के खिलाफ भी छक्के लगाए थे. एशिया कप 2025 के फाइनल में भी फरहान ने भारत के खिलाफ 57 रन बनाए थे. इसलिए फाइनल में उनका विकेट भारत के लिए अहम होगा.

मुश्किल में फंस गया था पाकिस्तान

बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल में पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी. 112 रन के टारगेट का पीछा करते हुए टीम ने 53 रन तक 4 विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद अब्दुल समद और हसन नवाज ने पारी को संभाला. दोनों ने बिना आउट हुए 59 रन की साझेदारी कर पाकिस्तान को 11.3 ओवर में 6 विकेट से जीत दिला दी. समद ने 15 गेंदों पर बिना आउट हुए 30 रन बनाए, जबकि हसन नवाज 22 गेंदों पर 27 रन बनाकर बिना आउट हुए रहे.

फाइनल मे तीनों पर रहेगी नजर

सुफियान मुकीम पाकिस्तान के बाएं हाथ के रिस्ट स्पिनर हैं. वो विकेट निकालने की ताकत रखते हैं. बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल में उन्होंने 3 ओवर में 26 रन देकर 3 विकेट लिए. ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों को उनकी स्पिन के खिलाफ संभलकर खेलना होगा. फाइनल में इन तीनों खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर काफी नजर रहेगी.

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