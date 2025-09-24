हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटAsia Cup 2025 Points Table: पाकिस्तान की जीत से अंक तालिका में हुई उथल पुथल, श्रीलंका के साथ बांग्लादेश को भी हुआ नुकसान, अब कौन खेलेगा फाइनल

Asia Cup 2025 Points Table: पाकिस्तान की जीत से अंक तालिका में हुई उथल पुथल, श्रीलंका के साथ बांग्लादेश को भी हुआ नुकसान, अब कौन खेलेगा फाइनल

Asia Cup 2025 Points Table: पाकिस्तान ने मंगलवार को श्रीलंका को हराकर अपनी फाइनल में जाने की संभावनाओं को मजबूत कर लिया है. पाकिस्तान टीम दुआ करेगी कि आज भारत बांग्लादेश को हरा दे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शिवम | Updated at : 24 Sep 2025 08:34 AM (IST)
पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मंगलवार को खेले गए एशिया कप 2025 सुपर-4 के तीसरे मैच में बांग्लादेश को हराकर अपनी फाइनल में जाने की संभावनाओं को मजबूत कर लिया है. पाकिस्तान इस जीत के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर आ गया, टीम इंडिया टॉप पर है. हालांकि अभी तक किसी टीम ने आधिकारिक रूप से फाइनल में अपनी जगह कंफर्म नहीं की है. आज भारत बनाम बांग्लादेश मैच बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है.

मंगलवार को खेले गए मुकाबले की बात करें तो श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मात्र 133 रन बनाए थे, वो तो कामिन्दु मेंडिस ने अर्धशतकीय पारी खेलकर इस स्कोर तक भी पहुंचा दिया नहीं तो श्रीलंका 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाती. श्रीलंका की आधी टीम 58 रन पर पवेलियन लौट चुकी थी. शाहीन शाह अफरीदी ने अच्छी गेंदबाजी की, उन्होंने 3 विकेट लिए. अबरार अहमद ने शानदार गेंदबाजी की, उन्हें सिर्फ 1 विकेट मिला लेकिन उन्होंने अपने 4 ओवरों के स्पेल में मात्र 8 रन दिए. हारिस रउफ और हुसैन तलत को 2-2 विकेट मिले.

लक्ष्य का पीछा करते हुए साहिबजादा फरहान (24) और फखर जमां (17) ने पहले विकेट के लिए 45 रनों की साझेदारी की, लेकिन फिर टीम लड़खड़ा गई और 80 तक पहुंचते-पहुंचते 5 विकेट गंवा दिए. महीष ताक्षणा, वणिंदो हसरंगा ने 2-2 विकेट लिए. लेकिन छठे विकेट के लिए हुसैन तलत (32) और मोहम्मद नवाज (38) ने 58 रनों की साझेदारी कर टीम को 12 गेंद शेष रहते जीत दिलाई.

एशिया कप 2025 सुपर-4 की अंक तालिका

टीम इंडिया 1 जीत के साथ पहले स्थान पर है. भारतीय क्रिकेट टीम के 2 अंक हैं, नेट रन रेट 0.689 का है. पाकिस्तान श्रीलंका को हराकर चौथे से दूसरे स्थान पर आ गई है, उनका नेट रन रेट बांग्लादेश से बेहतर हो गया है. पाकिस्तान के 2 अंक हैं और 0.226 का नेट रन रेट है.

बांग्लादेश ने अपने पहले मैच में श्रीलंका को हराया था. 2 अंकों के साथ बांग्लादेश का नेट रन रेट 0.121 का है, अंक तालिका में टीम तीसरे स्थान पर है. ग्रुप स्टेज में अपने तीनों मैच जीतने वाली श्रीलंका सुपर-4 के दोनों मैच हार गई है, अब टीम फाइनल की दौड़ से लगभग बाहर हो गई है. श्रीलंका का नेट रन रेट -0.590 का है.

आज भारत को मिल सकता है फाइनल का टिकट

आज भारत बनाम बांग्लादेश मैच दुबई में है. सूर्यकुमार यादव एंड टीम इस मैच को जीतकर एशिया कप 2025 के फाइनल में अपनी जगह कंफर्म कर लेगी, फिर श्रीलंका आधिकारिक रूप से बाहर हो जाएगी और फिर बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान मैच की विजेता टीम दूसरी फाइनलिस्ट होगी.

Published at : 24 Sep 2025 08:34 AM (IST)
Bangladesh Cricket Team Sri Lanka Cricket Team Asia Cup Final Asia Cup Super 4 INDIAN CRICKET TEAM PAKISTAN CRICKET TEAM Asia Cup 2025 Points Table
